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La historia de Malvina, la cachorra de puma que sobrevivió a un choque en la Ruta 40

Tras ser hallada herida junto a su madre y hermanos muertos, el animal inició un proceso de recuperación que movilizó a especialistas. La decisión clave que tomaron sobre su futuro

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El hallazgo de una puma muerta y cuatro cachorros en la Ruta Nacional 40 movilizó a la región patagónica (Parque Nacional Nahuel Huapi)
El hallazgo de una puma muerta y cuatro cachorros en la Ruta Nacional 40 movilizó a la región patagónica (Parque Nacional Nahuel Huapi)

Un trayecto habitual sobre la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y Villa La Angostura se convirtió en el escenario de un rescate que conmocionó a la región patagónica. Allí, un automovilista halló una imagen difícil de olvidar: una hembra de puma sin vida junto a tres cachorros muertos y, a su lado, un cuarto ejemplar aún con signos de vida.

Así comenzó la historia de Malvina, la cachorra de puma que logró sobrevivir a un accidente y que hoy inicia una nueva etapa bajo el cuidado de especialistas. El rescate y la recuperación de Malvina movilizaron a la comunidad, a instituciones de conservación y a expertos en fauna silvestre, que articularon esfuerzos para salvarle la vida y garantizarle un futuro digno.

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Un automovilista de Villa La Angostura rescató a una cachorra de puma con vida tras un accidente vial (Parque Nacional Nahuel Huapi)
Un automovilista de Villa La Angostura rescató a una cachorra de puma con vida tras un accidente vial (Parque Nacional Nahuel Huapi)

La escena, descrita como “devastadora”, reflejaba la vulnerabilidad de la fauna silvestre frente al tránsito vehicular. El automovilista, vecino de Villa La Angostura, no dudó en asistir al pequeño animal y trasladarlo de urgencia para que recibiera atención veterinaria. Este gesto espontáneo activó una cadena de acciones coordinadas entre particulares, la Administración de Parques Nacionales (APN) y profesionales del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La cachorra, llamada Malvina, había nacido prematuramente y requería cuidados intensivos para sobrevivir (Parque Nacional Nahuel Huapi)
La cachorra, llamada Malvina, había nacido prematuramente y requería cuidados intensivos para sobrevivir (Parque Nacional Nahuel Huapi)

De acuerdo con información oficial del parque, “el estado del cachorro era extremadamente delicado: había nacido prematuramente y sobrevivido al impacto, por lo que necesitaba cuidados permanentes”. El veterinario Sergio Sánchez asumió la atención intensiva de la cachorra, sumando a la familia que protagonizó el rescate inicial y que acompañó los días más críticos.

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El veterinario Sergio Sánchez se encargó de la atención inicial junto a la familia que participó en el rescate (Parque Nacional Nahuel Huapi)
El veterinario Sergio Sánchez se encargó de la atención inicial junto a la familia que participó en el rescate (Parque Nacional Nahuel Huapi)

Recuperación y desafíos sanitarios

Las primeras semanas fueron decisivas para la vida de Malvina. Además de la fragilidad propia de un nacimiento prematuro, la cachorra presentó una severa infección en el ojo izquierdo. La doctora María Graciela Beveraggi, oftalmóloga veterinaria de Bariloche, se sumó al equipo de tratamiento clínico, aportando su especialidad en la recuperación ocular. Según detalló el Parque Nacional Nahuel Huapi, el animal “mostró una evolución muy favorable y logró una importante recuperación” gracias a los cuidados diarios, la alimentación controlada y el seguimiento sanitario.

Malvina enfrentó una infección ocular severa, tratada por la oftalmóloga veterinaria María Graciela Beveraggi (Parque Nacional Nahuel Huapi)
Malvina enfrentó una infección ocular severa, tratada por la oftalmóloga veterinaria María Graciela Beveraggi (Parque Nacional Nahuel Huapi)

Cada etapa del proceso implicó intervenciones técnicas para minimizar el estrés y asegurar la estabilidad de la cachorra. El equipo de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi coordinó evaluaciones y monitoreos en consulta con diversas instituciones y expertos, a fin de definir el destino más adecuado para el animal.

La recuperación de Malvina abrió un debate entre los especialistas: la posibilidad de su reinserción en la naturaleza. Según explicó en una publicación de Instagram Víctor Fratto, especialista en manejo de fauna silvestre, “el tiempo que el animal pasó bajo cuidados humanos fue un factor determinante”.

Los cuidados diarios y la alimentación controlada permitieron una recuperación favorable de la cachorra (Parque Nacional Nahuel Huapi)
Los cuidados diarios y la alimentación controlada permitieron una recuperación favorable de la cachorra (Parque Nacional Nahuel Huapi)

“Ese cachorro estuvo casi más de dos meses en contacto con humanos, lo que genera una impronta que condiciona su desarrollo”, agregó. Esta familiarización, aunque vital para mantenerla con vida, impide que la cachorra pueda aprender conductas esenciales como la caza o el reconocimiento del territorio.

El consenso entre los expertos es que la liberación al hábitat natural dejó de ser viable: “Ese animal no puede ser liberado, es imposible”, sostuvo Fratto. Por ello, se optó por trasladar a Malvina a la Fundación Bubalcó, un centro especializado en la rehabilitación y manejo de fauna silvestre nativa, ubicado en Río Negro. Allí continuará bajo seguimiento veterinario y cuidados especializados, priorizando su bienestar y calidad de vida.

El equipo de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi coordinó evaluaciones clínicas y monitoreos(Parque Nacional Nahuel Huapi)
El equipo de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi coordinó evaluaciones clínicas y monitoreos(Parque Nacional Nahuel Huapi)

Un trabajo articulado y el rol de la conservación

El operativo de traslado involucró a la Dirección Regional Patagonia Norte de la APN, la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro y la Fundación Bubalcó. Según el comunicado oficial del parque, la gestión fue coordinada por Mariano Dalla Cia, Axel Lehr y Hernán Pastore desde el área de conservación, y recibió la colaboración de Paula Rajneri y Guillermo Burner en Bubalcó.

El contacto prolongado con humanos condicionó el desarrollo y la adaptación futura de la cachorra (Parque Nacional Nahuel Huapi)
El contacto prolongado con humanos condicionó el desarrollo y la adaptación futura de la cachorra (Parque Nacional Nahuel Huapi)

Actualmente, Malvina se encuentra estable y bajo monitoreo permanente, con evaluaciones clínicas vinculadas a su desarrollo y estado de salud general, en especial por la lesión ocular sufrida durante el proceso. El caso ilustra la complejidad de la recuperación de animales silvestres y la importancia del trabajo articulado entre instituciones, profesionales y la comunidad.

El incidente que protagonizó Malvina evidenció los riesgos que enfrenta la fauna nativa en rutas que atraviesan ambientes naturales. Según el Parque Nacional Nahuel Huapi, “los atropellamientos representan una de las principales amenazas para numerosas especies nativas y constituyen además un riesgo para las personas”. Por este motivo, las autoridades insisten en la necesidad de circular con extrema precaución en estas zonas y respetar las velocidades máximas.

Se descartó la liberación al hábitat natural por la impronta adquirida durante el proceso de recuperación (Parque Nacional Nahuel Huapi)
Se descartó la liberación al hábitat natural por la impronta adquirida durante el proceso de recuperación (Parque Nacional Nahuel Huapi)

La historia de Malvina pone en primer plano la importancia de contar con instituciones preparadas para recibir, rehabilitar y acompañar a animales silvestres que requieren cuidados de largo plazo.

El caso de la cachorra de puma rescatada en la Ruta Nacional 40 se transforma en un llamado a la responsabilidad social y a la importancia de la conservación de la biodiversidad en la región patagónica.

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