Receta de sopa de crema de brócoli y manzana verde, rápida y fácil

La sopa de crema de brócoli y manzana verde combina sabor suave y frescura ácida para una experiencia culinaria única (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién dijo que el brócoli es aburrido? Un buen plato de sopa de crema de brócoli y manzana verde puede cambiar el ánimo de un día frío. El contraste entre el dulzor suave del brócoli y la acidez fresca de la manzana verde da una combinación inesperada, indicada para salir de las sopas tradicionales sin recurrir a técnicas complejas ni a ingredientes difíciles de conseguir.

Este plato se consume con frecuencia en otoño e invierno, cuando predominan las preparaciones calientes, reconfortantes y livianas. Funciona como entrada en una comida familiar y también como cena ligera si se acompaña con pan tostado, croutones o semillas. La textura cremosa aporta sensación de plato completo, mientras que la manzana contribuye con un cierre más fresco.

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También se considera una opción práctica para incorporar vegetales en una preparación de sabor amable. El brócoli queda más suave tras la cocción y, al procesarse, se integra sin fibras marcadas. La manzana verde equilibra el perfil general y suma aroma. Para ajustar la intensidad, se puede incorporar un toque de pimienta negra, nuez moscada o unas gotas de limón al final, sin alterar la base.

En restaurantes que apuestan por la cocina de estación, esta sopa suele incluirse en menús de productos frescos porque se adapta a la disponibilidad y admite variaciones: con caldo de verduras o de pollo, con crema o con una alternativa vegetal, y con distintos toppings. Servida caliente, se presenta como una alternativa simple, ordenada y efectiva para los días de baja temperatura.

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Receta de sopa de crema de brócoli y manzana verde

La sopa de crema de brócoli y manzana verde es una preparación suave y cremosa, donde el brócoli y la manzana se cocinan juntos, se procesan y se enriquecen con un toque de crema. El resultado es una sopa lisa, con color vivo y sabor fresco.

El contraste entre el brócoli y la manzana verde aporta un perfil de sabor equilibrado que renueva las sopas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

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Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 brócoli grande (unos 400 gr)

1 manzana verde grande

1 papa mediana

1 cebolla chica

1 diente de ajo

600 ml de caldo de verduras

100 ml de crema de leche

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional: jugo de ½ limón

Cómo hacer sopa de crema de brócoli y manzana verde, paso a paso

Pelar y picar la cebolla, el ajo y la papa en cubos pequeños para asegurar que se cocinen parejo. Lavar el brócoli y separar en ramitos. Pelar y cortar la manzana en cubos, sin semillas. En una olla, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, sin dorar. Agregar la papa y saltear 2 minutos. Incorporar el brócoli y la manzana. Rehogar 2 minutos más para potenciar el sabor. Verter el caldo de verduras. Llevar a hervor, bajar el fuego y cocinar tapado durante 15 minutos, hasta que todo esté tierno. Apagar el fuego. Procesar la sopa con mixer o licuadora hasta lograr una textura bien lisa. Si queda muy espesa, agregar un poco más de caldo. Volver la sopa a la olla y sumar la crema de leche. Calentar sin hervir. Ajustar sal, pimienta y, si se desea, unas gotas de jugo de limón para realzar el sabor. Servir bien caliente. Decorar con un chorrito de crema o semillas tostadas.

Consejos técnicos destacados:

Usar el brócoli solo hasta el tallo central para evitar amargor.

Procesar mientras la sopa está caliente para lograr textura bien lisa.

No hervir la crema de leche, solo calentar.

La sopa de crema de brócoli y manzana verde es una opción saludable para incorporar vegetales de forma deliciosa y sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar (sin la crema) por 2 meses. Para servir, calentar suavemente y agregar la crema al final.

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