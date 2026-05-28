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Qué beneficios tienen los juegos de mesa para la salud mental y la inclusión

Estudios de la Universidad Estatal de Kansas documentan mejoras en el bienestar personal y la cohesión grupal. El mercado global del sector superó los 20.000 millones de dólares en 2025, impulsado por la demanda de experiencias presenciales con impacto social

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge global de los juegos de mesa fomenta la salud mental e impulsa la inclusión social, según estudios universitarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los juegos de mesa se consolidó como tendencia global, impulsando beneficios sociales que superan el entretenimiento, según investigaciones de la Universidad de Plymouth. Estudios recientes confirman que estos juegos favorecen el bienestar personal, promueven la inclusión y refuerzan la participación social.

Los juegos de mesa son cada vez más populares porque fomentan la interacción directa, reducen el estrés y el aislamiento social, y contribuyen a la salud mental de los participantes. Investigaciones universitarias y ejemplos en tiendas canadienses demuestran cómo crean espacios inclusivos y mejoran la vida de comunidades tradicionalmente marginadas al ofrecer actividades compartidas y accesibles.

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El mercado mundial del sector fue valorado en cerca de USD 20.000 millones en 2025 y alcanzaría los USD 32.000 millones en 2030, de acuerdo con proyecciones recopiladas por The Conversation. El crecimiento sostenido responde tanto a la búsqueda de experiencias comunitarias fuera de lo digital como al impacto positivo en la salud emocional, la cohesión social y el desarrollo de habilidades sociales.

Manos de adulto ensamblan un rompecabezas de madera con piezas multicolores (rojo, azul, verde, amarillo, naranja, morado) en una mesa de madera. Piezas sueltas rodean el tablero.
Investigaciones de la Universidad de Plymouth destacan cómo los juegos de mesa refuerzan el bienestar, la autoestima y las habilidades sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de la Universidad Estatal de Kansas documentan que programas como “Conexiones a través de los juegos de mesa” promueven el autocontrol, una autoimagen positiva y la comunicación, factores determinantes para el bienestar. Estos entornos resultan fundamentales para reducir el aislamiento y fortalecer vínculos personales, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

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La venta anual de entradas en eventos de tiendas especializadas aumentó de 8.500 a más de 9.100 entre 2024 y 2025 en Canadá, según cifras recogidas por The Conversation. Esta tendencia refleja la preferencia por actividades presenciales y el valor de los juegos de mesa como alternativa atractiva a la vida digital.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mercado mundial de juegos de mesa podría alcanzar los USD 32.000 millones en 2030, reflejando una creciente demanda de alternativas a lo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos de mesa como espacios para la inclusión social

El crecimiento del sector se acompaña de iniciativas que apuestan por la diversidad y la integración. Andrea Robertson, copropietaria de Rain City Games en Columbia Británica, señala que su tienda funciona como un “tercer espacio” donde jóvenes y adultos pueden relacionarse sin la mediación tecnológica. Según detalló, sus eventos contribuyen a reducir la soledad y el aislamiento juvenil, y facilitan la interacción social fuera del entorno virtual, como destacó a The Conversation.

El avance en materia de equidad se traduce en proyectos como la apertura en Edmonton de Pe Metawe Games, gestionada por David Plamondon y reconocida como la primera tienda del país perteneciente a una persona indígena. Plamondon subraya que la representación insuficiente y los obstáculos sociales limitaron el acceso a espacios lúdicos para comunidades indígenas, personas LGBTQ2S+, mujeres y personas BIPOC. Según él, incorporar valores indígenas al diseño de juegos y al entorno de venta significa “construir y proteger una comunidad”.

La propuesta de Pe Metawe Games es crear un entorno seguro e inclusivo abierto a quienes valoren dicha diversidad.

Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, sentados alrededor de una mesa de Mahjong verde, juegan con las fichas y dados, sonriendo y riendo.
Tiendas especializadas y proyectos como Pe Metawe Games en Canadá promueven la diversidad y la integración de comunidades indígenas y LGBTQ2S+ - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en la comunidad y el papel de la industria

La influencia de los juegos de mesa se extiende a espacios de innovación colectiva, como laboratorios universitarios y grupos de pruebas. El Vancouver Playtest Group (VPG), creado en 2018, proporciona un entorno donde los diseñadores colaboran con jugadores para perfeccionar sus prototipos. Noe Escobar, uno de sus cofundadores, resalta que “los juegos nos enseñan mucho sobre nosotros mismos, a través de momentos divertidos, emocionantes o frustrantes. Compartimos esas emociones y emprendemos un viaje juntos”.

En la Universidad de Columbia Británica, el Laboratorio de Juego Crítico y un programa de becas impulsan el desarrollo de una comunidad académica dedicada al estudio y diseño de juegos de mesa y videojuegos. Este grupo reúne a cerca de 30 académicos, estudiantes y diseñadores, promoviendo nuevas formas de participación pública y movilización del conocimiento, según detalló The Conversation.

El sector evoluciona hacia un diseño intencional e inclusivo, con la colaboración activa de los propios jugadores en la creación y experimentación de nuevos prototipos. Este modelo impulsa el sentido de pertenencia y multiplica las oportunidades de integración para distintos públicos.

Tres niños pequeños juegan alrededor de una mesa baja llena de muñecas, figuras de acción y una casa de muñecas, bajo la luz del sol que entra por una ventana.
Eventos presenciales de juegos de mesa en tiendas canadienses han aumentado en popularidad, destacando el rol de estos espacios frente al aislamiento digital -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo iniciarse y juegos recomendados para todos los públicos

Acceder al mundo de los juegos de mesa puede ser tan fácil como visitar una tienda especializada, participar en noches de juegos o aprovechar actividades organizadas en bibliotecas públicas y colectivos locales.

El personal de las tiendas suele saber recomendar tanto juegos de iniciación —como Hues and Cues o Wavelength, ideales para encuentros rápidos— como juegos más complejos, entre ellos Dominion y Ascension, destacados entre los juegos de construcción de mazos.

Para experiencias familiares, títulos populares como Ticket to Ride ofrecen desafíos aptos para todas las edades. Patchwork es ideal para ambientes distendidos, mientras que Cascadia y Cobra Paw atraen a quienes desean acercarse a la naturaleza o introducir a los más pequeños en el juego.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Laboratorios universitarios y grupos como el Vancouver Playtest Group fomentan la innovación colectiva y el desarrollo inclusivo de prototipos lúdicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones temáticas como Dice Throne, centrado en el combate con dados, o Naasii, que incorpora elementos culturales indígenas y fue diseñado por la creadora cherokee Kenna Alexander, amplían la oferta para quienes buscan propuestas innovadoras y representativas.

La variedad de mecánicas y estilos permite que exista una alternativa para cada perfil. Las recomendaciones consultadas por The Conversation confirman que los juegos de mesa continúan forjando lazos y comunidades en entornos accesibles y diversos.

El encuentro en torno a un tablero abre la posibilidad de compartir perspectivas, explorar nuevas experiencias y descubrir amistades que tal vez nunca se habrían producido de otro modo.

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