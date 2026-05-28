El inesperado vínculo entre la indecisión y la inteligencia, según la psicología

Un estudio de Psychology Today asocia la inteligencia con una mayor tendencia a la indecisión por el análisis profundo de las alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contra de lo que suele suponerse, las personas inteligentes tienden a ser más indecisas, respaldadas por hallazgos recientes de la psicología. Un análisis difundido por Psychology Today revela que esta paradoja responde a tres mecanismos principales observados en quienes poseen gran capacidad analítica: la búsqueda constante de la mejor opción, el exceso de análisis de alternativas y una tendencia más marcada al arrepentimiento tras decidir.

Diversos estudios demuestran que la indecisión en personas inteligentes se explica porque suelen analizar a fondo cada alternativa, ponderando riesgos, beneficios y posibles consecuencias. Este nivel de examen suele extender el proceso, aumentar la presión interna y, en muchas ocasiones, genera menos satisfacción incluso después de elegir.

PUBLICIDAD

La trampa de buscar siempre la mejor opción

Uno de los factores clave identificados es la propensión de las personas que buscan maximizar a establecer estándares muy elevados y a creer necesario encontrar la mejor alternativa posible antes de decidir.

Los estudios del psicólogo Barry Schwartz, realizados en Estados Unidos y citados por Psychology Today, muestran que quienes buscan maximizar se ven afectados por la llamada parálisis por análisis y tienden a experimentar mayor insatisfacción y arrepentimiento una vez tomada la decisión.

PUBLICIDAD

Las personas con tendencia a maximizar establecen estándares muy elevados al tomar decisiones importantes en su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta constante comparación y el deseo de mejoras incesantes generan una importante carga cognitiva. Incluso tras elegir una opción que cumple sus criterios, quienes buscan maximizar continúan evaluando posibilidades, retrasando el compromiso con lo elegido y disminuyendo su nivel de satisfacción.

“Las personas que buscan constantemente la opción óptima tienden a experimentar más arrepentimiento, perfeccionismo e insatisfacción con sus resultados”, detalla Psychology Today. En contraste, las personas que se conforman con lo suficiente suelen decidir más rápido y reportan mayor satisfacción, a pesar de emplear menos tiempo en examinar alternativas.

PUBLICIDAD

Cuando el exceso de análisis dificulta elegir

El segundo motivo que explican los especialistas es el sobreanálisis al evaluar alternativas y resultados posibles. Las personas inteligentes destacan por anticipar múltiples variables y consecuencias, lo que conduce fácilmente a una sobrecarga de información.

Según una investigación de 2023 recogida por Psychology Today, quienes buscan maximizar sus decisiones examinan meticulosamente cada opción, lo que consume mayores recursos cognitivos y genera más tensión psicológica. “Evaluar demasiadas opciones puede saturar los recursos cognitivos”, señala la publicación, subrayando que el pensamiento hipotético prolonga la deliberación y puede transformar elecciones cotidianas en desafíos complicados.

PUBLICIDAD

Las personas que buscan maximizar suelen quedar mentalmente ligadas a las opciones que descartaron en el proceso de decisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos escenarios surge la “sensibilidad a las compensaciones”: pequeñas diferencias entre alternativas adquieren una relevancia desproporcionada al momento de decidir. Así, tareas habituales como elegir el almuerzo o un color para la pared pueden requerir horas de reflexión, provocando agotamiento emocional y favoreciendo el bloqueo o la postergación.

El peso del arrepentimiento tras decidir

El tercer mecanismo implica la tendencia al arrepentimiento y a la comparación social ascendente después de la decisión. Los estudios citados por Psychology Today muestran que las personas que buscan maximizar suelen permanecer mentalmente ligadas a las opciones descartadas, preguntándose si podría haber existido una alternativa mejor.

PUBLICIDAD

Esta vigilancia sobre las posibilidades no elegidas alimenta el ciclo de dudas e insatisfacción cuando aparece información nueva que sugiere que otra decisión habría sido más acertada. “El beneficio de la información adicional disminuye a medida que aumenta el tiempo de búsqueda”, advierte Psychology Today, agregando que monitorear alternativas tras decidir reduce el nivel de satisfacción logrado.

Por su parte, quienes se conforman con lo suficientemente bueno tienden a comprometerse pronto con su elección, minimizando el impacto del arrepentimiento y favoreciendo un mayor bienestar tras el proceso.

Estrategias para decidir mejor y con menos desgaste

La psicología recomienda la regla de la satisfacción para aliviar la fatiga decisiva y mejorar el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes experimentan estos patrones, la psicología sugiere varias estrategias que pueden aliviar la fatiga decisiva y aumentar el bienestar personal. La primera es la regla de la satisfacción: basta con escoger la primera opción que cumpla con los criterios personales y dejar de comparar después de hallarla, lo que acorta el proceso y reduce la ansiedad.

PUBLICIDAD

La segunda es la regla del 70%, que plantea decidir cuando se tiene al menos un setenta por ciento de certeza, evitando así el gasto excesivo de tiempo y energía en busca del cien por ciento de seguridad, cuyo aporte marginal es decreciente.

Finalmente, se recomienda poner un alto al bloqueo posterior a la decisión: una vez elegida una alternativa, se debe dejar de buscar y comparar, centrándose en aprovechar lo seleccionado para evitar el círculo vicioso de la insatisfacción.

En última instancia, la búsqueda de la opción perfecta puede agotar la mente y entorpecer incluso las decisiones más simples. Aprender a limitar la búsqueda y confiar en los propios criterios permite recuperar eficacia y bienestar, como destacan los especialistas consultados por Psychology Today.

PUBLICIDAD