Tendencias

El inesperado vínculo entre la indecisión y la inteligencia, según la psicología

Un ciclo de dudas e insatisfacción convierte las elecciones cotidianas en desafíos que consumen recursos cognitivos y generan bloqueo, un patrón que los especialistas ya identificaron y documentaron con evidencia empírica

Guardar
Google icon
Mujer sentada en una mesa de madera con un cárdigan azul y camisa. Mira hacia arriba con la mano en la mejilla. Hay un libro abierto, un bolígrafo y una taza de café.
Un estudio de Psychology Today asocia la inteligencia con una mayor tendencia a la indecisión por el análisis profundo de las alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contra de lo que suele suponerse, las personas inteligentes tienden a ser más indecisas, respaldadas por hallazgos recientes de la psicología. Un análisis difundido por Psychology Today revela que esta paradoja responde a tres mecanismos principales observados en quienes poseen gran capacidad analítica: la búsqueda constante de la mejor opción, el exceso de análisis de alternativas y una tendencia más marcada al arrepentimiento tras decidir.

Diversos estudios demuestran que la indecisión en personas inteligentes se explica porque suelen analizar a fondo cada alternativa, ponderando riesgos, beneficios y posibles consecuencias. Este nivel de examen suele extender el proceso, aumentar la presión interna y, en muchas ocasiones, genera menos satisfacción incluso después de elegir.

PUBLICIDAD

La trampa de buscar siempre la mejor opción

Uno de los factores clave identificados es la propensión de las personas que buscan maximizar a establecer estándares muy elevados y a creer necesario encontrar la mejor alternativa posible antes de decidir.

Los estudios del psicólogo Barry Schwartz, realizados en Estados Unidos y citados por Psychology Today, muestran que quienes buscan maximizar se ven afectados por la llamada parálisis por análisis y tienden a experimentar mayor insatisfacción y arrepentimiento una vez tomada la decisión.

PUBLICIDAD

Primer plano de una persona joven pensativa con un cerebro luminoso superpuesto en su sien, al aire libre en un día soleado.
Las personas con tendencia a maximizar establecen estándares muy elevados al tomar decisiones importantes en su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta constante comparación y el deseo de mejoras incesantes generan una importante carga cognitiva. Incluso tras elegir una opción que cumple sus criterios, quienes buscan maximizar continúan evaluando posibilidades, retrasando el compromiso con lo elegido y disminuyendo su nivel de satisfacción.

“Las personas que buscan constantemente la opción óptima tienden a experimentar más arrepentimiento, perfeccionismo e insatisfacción con sus resultados”, detalla Psychology Today. En contraste, las personas que se conforman con lo suficiente suelen decidir más rápido y reportan mayor satisfacción, a pesar de emplear menos tiempo en examinar alternativas.

Cuando el exceso de análisis dificulta elegir

El segundo motivo que explican los especialistas es el sobreanálisis al evaluar alternativas y resultados posibles. Las personas inteligentes destacan por anticipar múltiples variables y consecuencias, lo que conduce fácilmente a una sobrecarga de información.

Según una investigación de 2023 recogida por Psychology Today, quienes buscan maximizar sus decisiones examinan meticulosamente cada opción, lo que consume mayores recursos cognitivos y genera más tensión psicológica. “Evaluar demasiadas opciones puede saturar los recursos cognitivos”, señala la publicación, subrayando que el pensamiento hipotético prolonga la deliberación y puede transformar elecciones cotidianas en desafíos complicados.

Un hombre joven de cabello castaño con barba, vestido con una camiseta azul, sentado junto a una ventana, con la mano en la sien y una expresión de preocupación.
Las personas que buscan maximizar suelen quedar mentalmente ligadas a las opciones que descartaron en el proceso de decisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos escenarios surge la “sensibilidad a las compensaciones”: pequeñas diferencias entre alternativas adquieren una relevancia desproporcionada al momento de decidir. Así, tareas habituales como elegir el almuerzo o un color para la pared pueden requerir horas de reflexión, provocando agotamiento emocional y favoreciendo el bloqueo o la postergación.

El peso del arrepentimiento tras decidir

El tercer mecanismo implica la tendencia al arrepentimiento y a la comparación social ascendente después de la decisión. Los estudios citados por Psychology Today muestran que las personas que buscan maximizar suelen permanecer mentalmente ligadas a las opciones descartadas, preguntándose si podría haber existido una alternativa mejor.

Esta vigilancia sobre las posibilidades no elegidas alimenta el ciclo de dudas e insatisfacción cuando aparece información nueva que sugiere que otra decisión habría sido más acertada. “El beneficio de la información adicional disminuye a medida que aumenta el tiempo de búsqueda”, advierte Psychology Today, agregando que monitorear alternativas tras decidir reduce el nivel de satisfacción logrado.

Por su parte, quienes se conforman con lo suficientemente bueno tienden a comprometerse pronto con su elección, minimizando el impacto del arrepentimiento y favoreciendo un mayor bienestar tras el proceso.

Estrategias para decidir mejor y con menos desgaste

Primer plano del rostro de una mujer sonriendo con los ojos cerrados, bajo la luz del sol, con su cabello castaño y mechas claras.
La psicología recomienda la regla de la satisfacción para aliviar la fatiga decisiva y mejorar el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes experimentan estos patrones, la psicología sugiere varias estrategias que pueden aliviar la fatiga decisiva y aumentar el bienestar personal. La primera es la regla de la satisfacción: basta con escoger la primera opción que cumpla con los criterios personales y dejar de comparar después de hallarla, lo que acorta el proceso y reduce la ansiedad.

La segunda es la regla del 70%, que plantea decidir cuando se tiene al menos un setenta por ciento de certeza, evitando así el gasto excesivo de tiempo y energía en busca del cien por ciento de seguridad, cuyo aporte marginal es decreciente.

Finalmente, se recomienda poner un alto al bloqueo posterior a la decisión: una vez elegida una alternativa, se debe dejar de buscar y comparar, centrándose en aprovechar lo seleccionado para evitar el círculo vicioso de la insatisfacción.

En última instancia, la búsqueda de la opción perfecta puede agotar la mente y entorpecer incluso las decisiones más simples. Aprender a limitar la búsqueda y confiar en los propios criterios permite recuperar eficacia y bienestar, como destacan los especialistas consultados por Psychology Today.

Temas Relacionados

Personas InteligentesToma de DecisionesIndecisiónCienciaPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Lo llamaron Kank australis. Sus restos fósiles estaban en Santa Cruz y fueron estudiados por científicos de Argentina y Japón. Por qué el hallazgo cambia lo que se sabía sobre la distribución de los dinosaurios raptores en el hemisferio sur

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Menopausia y andropausia: cómo cambian la intimidad y qué hacer para sostener el deseo en la pareja

El paso de los años trae consigo una combinación de factores hormonales, emocionales y vinculares que impactan en la respuesta sexual. Los consejos de expertos para potenciar la satisfacción

Menopausia y andropausia: cómo cambian la intimidad y qué hacer para sostener el deseo en la pareja

Receta de almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas rápida y fácil

Doradas, tiernas, con corazón cremoso de avellanas y listas en minutos. Perfectas para la merienda, el mate o un antojo dulce, son la opción ideal para quienes buscan sabor casero sin complicaciones

Receta de almohaditas de avena rellenas de pasta de avellanas rápida y fácil

Receta de sopa de crema de brócoli y manzana verde, rápida y fácil

Una alternativa liviana y cremosa, para disfrutar como entrada o cena ligera en días frescos

Receta de sopa de crema de brócoli y manzana verde, rápida y fácil

La historia de Malvina, la cachorra de puma que sobrevivió a un choque en la Ruta 40

Tras ser hallada herida junto a su madre y hermanos muertos, el animal inició un proceso de recuperación que movilizó a especialistas. La decisión clave que tomaron sobre su futuro

La historia de Malvina, la cachorra de puma que sobrevivió a un choque en la Ruta 40

DEPORTES

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con la actuación de Scaloni y el utilero Mario Destéfano, el video con el que Argentina confirmó los 26 citados para el Mundial 2026

TELESHOW

Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

Jacobo Winograd contó cómo nació su famosa frase “billetera mata galán”: “Fui y la patenté”

Solange Abraham abandonó una entrevista en vivo, causó polémica y aclaró los motivos: “Demostrá que no sos tibia”

Beetlejuice llega al West End londinense con producción del argentino Diego Kolankowsky

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y PCC

Investigaciones sobre la muerte de una mono araña negro en Panamá revelan fallas en los protocolos veterinarios