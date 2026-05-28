El corte de Lionel Scaloni: los 29 jugadores que quedaron afuera de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confeccionó la lista definitiva para el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Lionel Scaloni tomó la decisión para el Mundial 2026 y definió el plantel de 26 jugadores que viajará en primera instancia a Kansas City para iniciar la defensa del título obtenido hace cuatro años en Qatar. En total, 29 futbolistas quedaron marginados de la nómina preliminar de 55 apellidos que había difundido semanas atrás.

El entrenador ya había tenido que tomar decisiones por niveles deportivos o lesiones de antemano. Futbolistas como Paulo Dybala, Juan Foyth, Nehuén Pérez o Joaquín Panichelli quedaron marginados por temas futbolísticos (el primero) o físicos (los otros tres). Tampoco figuraron jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022, pero ya habían quedado relegados en el nuevo proceso por distintas razones como Ángel Di María, Franco Armani, Ángel Correa y Alejandro Papu Gómez.

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Quitando estos casos u otros jugadores que bien podrían haber sido considerados por nivel, de los 29 jugadores que oficialmente quedaron marginados del Mundial 2026 pero estarán disponibles como alternativas de cambio se destacan el arquero del Crystal Palace Walter Benítez, los defensores Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth) y Marcos Acuña (River Plate), los mediocampistas Exequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Alan Varela (Porto), y los delanteros Franco Mastantuono (Real Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Alejandro Garnacho (Chelsea).

De todos modos, es un selecto grupo sobre el que habrá que tener un ojo porque el reglamento de FIFA establece que son los que están habilitados para reemplazar a un compañero que sí integra actualmente la nómina de 26.

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El reglamento establece que las listas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás.

El ejemplo más reciente de esto se dio en Qatar 2022, cuando Ángel Correa y Thiago Almada viajaron a días del debut contra Arabia Saudita como sustitutos de los lesionados Nicolás González y Joaquín Correa, quienes habían sido parte del llamado inicial pero quedaron marginados en la previa al comienzo de la competencia por diferentes problemas físicos. Un poco más atrás en el tiempo, el arquero Nahuel Patón Guzmán se unió a la delegación del Mundial para Rusia 2018 ante una lesión de Sergio Chiquito Romero.

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La anterior lista de Scaloni para Qatar 2022 dejó a 14 futbolistas afuera tras el llamado preliminar de 40: Juan Musso, Agustín Marchesín, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Emiliano Buendía, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone, Lucas Alario y los mencionados casos de Nico González y el Tucu Correa.

LOS 29 JUGADORES QUE QUEDARON MARGINADOS DEL MUNDIAL

Arqueros: Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe), Marcos Acuña (River Plate), Gabriel Rojas (Racing Club) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

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Mediocampistas: Máximo Perrone (Calcio Como 1907), Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River Plate), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Tomás Aranda (Boca Juniors) y Milton Delgado (Boca Juniors).

Delanteros: Franco Mastantuono (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma).

LOS 26 CONVOCADOS POR ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) y Juan Musso (Atlético De Madrid).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético De Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique De Marsella) y Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Calcio Como 1907) y Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo)

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).