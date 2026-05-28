Día Mundial de la Hamburguesa: nueve recetas caseras y originales para celebrar

El Día Mundial de la Hamburguesa destaca la diversidad de recetas y el origen histórico de este plato icónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una jornada dedicada a homenajear este plato icónico de la escena culinaria.

Sobre su origen existen relatos contrapuestos. Una versión ubica su antecedente en el puerto de Nueva York a fines del siglo XIX, cuando se habría popularizado en restaurantes una receta llamada Hamburg Steak, a base de carne picada a mano, salada y servida con cebollas.

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Otra cronología sitúa el inicio en Alemania en 1891, con el cocinero de Hamburgo Otto Kuasw, quien ofrecía a marineros carne molida frita en grasa con un huevo frito, servida entre dos panes. Según ese relato, al llegar al puerto neoyorquino, muchos de esos marineros habrían empezado a pedir la misma preparación.

Aquí, recetas ideales para disfrutar en casa.

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1. Hamburguesa clásica con pan de chipá y mayonesa criolla

La hamburguesa clásica con pan de chipá y mayonesa criolla une tradición argentina e ingredientes autóctonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne picada (blend de roast beef y tapa de asado) Sal y pimienta 1 rodaja gruesa de tomate 1 hoja de lechuga criolla 1 fetita de queso tybo 2 chipás grandes tipo pan Mayonesa criolla: mayonesa, ajo, perejil y jugo de limón

Paso a paso:

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Formar la hamburguesa con la carne, salpimentar y dorar en sartén o plancha bien caliente. Al darla vuelta, colocar el queso para que funda. Cortar los chipás al medio y calentar suavemente. Untar la base con mayonesa criolla, sumar lechuga, la hamburguesa con queso y tomate. Cerrar con la tapa de chipá y servir.

2. Hamburguesa BBQ con pan de brioche negro y cebolla caramelizada

La tendencia gourmet en hamburguesas resalta opciones como la BBQ con pan brioche negro y cebolla caramelizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne picada (blend con algo de grasa) Sal y pimienta 1 pan brioche negro (con tinta de calamar o carbón vegetal) 1 feta de panceta ahumada 1 feta de queso cheddar 2 cucharadas de cebolla morada caramelizada Salsa barbacoa

Paso a paso:

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Formar la hamburguesa y cocinar vuelta y vuelta, salpimentando. Dorar la panceta hasta que esté crocante. Fundir el cheddar sobre la carne al final de la cocción. Tostar el pan brioche negro. Armar: base de pan, hamburguesa con cheddar, panceta, cebolla caramelizada y salsa BBQ al gusto. Tapar y servir caliente.

3. Hamburguesa patagónica con pan de remolacha y chutney de cebolla

La hamburguesa patagónica incorpora carne de cordero, pan de remolacha, queso de cabra y chutney de cebolla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne de cordero picada Sal, pimienta y tomillo 1 pan de remolacha (puede ser casero o artesanal) 1 cucharada de chutney de cebolla 1 feta de queso de cabra Rúcula fresca

Paso a paso:

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Mezclar la carne de cordero con sal, pimienta y tomillo. Formar la hamburguesa y dorar. Tostar el pan de remolacha. Untar la base del pan con chutney de cebolla, sumar la hamburguesa, el queso de cabra y rúcula. Cerrar y servir.

4. Hamburguesa americana con pan de papa y pepinillos caseros

Otras variantes incluyen la americana con pan de papa y pepinillos, la mediterránea con focaccia y la norteña con pan de maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne picada (blend clásico) Sal y pimienta 1 pan de papa (suave y bien aireado) 2 rodajas de tomate 2 pepinillos en vinagre cortados en láminas 1 fetita de queso americano Mostaza y kétchup

Paso a paso:

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Dorar la hamburguesa y salpimentar. Fundir el queso americano sobre la carne. Tostar el pan de papa. Armar: base de pan, hamburguesa con queso, tomate, pepinillos, mostaza y kétchup. Tapar y servir.

5. Hamburguesa mediterránea con pan de focaccia y salsa de yogur

Las versiones sobre el origen de la hamburguesa incluyen relatos desde Nueva York y Hamburgo a fines del siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne de ternera picada Sal, pimienta y orégano 1 pan de focaccia individual 1 feta de queso provolone 2 rodajas finas de berenjena grillada Salsa de yogur: yogur natural, ajo, limón y menta

Paso a paso:

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Formar la hamburguesa con la carne, orégano, sal y pimienta. Cocinar vuelta y vuelta. Grillar las berenjenas. Tostar el pan de focaccia. Armar: base de pan, salsa de yogur, berenjena grillada, hamburguesa, provolone y más salsa. Cerrar y servir.

6. Hamburguesa norteña con pan de maíz y salsa criolla

Las propuestas innovadoras suman panes de focaccia, de papa o de maíz y salsas especiales, promoviendo nuevas experiencias para fanáticos de la hamburguesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

160 gr de carne picada (puede ser mitad vaca, mitad cerdo) Sal, pimienta y comino 1 pan de maíz (casero o panificado tipo humita) 1 cucharada de salsa criolla (tomate, cebolla, morrón, vinagre, aceite) 1 feta de queso semiduro Hojas de cilantro fresco

Paso a paso:

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Mezclar la carne con condimentos y formar la hamburguesa. Dorar bien. Fundir el queso sobre la carne. Tostar el pan de maíz. Armar: base de pan, hamburguesa con queso, salsa criolla y cilantro fresco. Cerrar y servir.

7. Hamburguesa de pescado

Hamburguesa de pescado, una opción distintiva para la efeméride

Por Daniel Llasaca, chef de Barra Chalaca

Ingredientes (para 1 unidad)

Para el armado:

1 pan de hamburguesa 1 medallón de pescado 15 gr de tomate perita 2 hojas de lechuga criolla 20 gr de salsa golf 15 gr de salsa tari 15 gr de papas pai Aceite vegetal, cantidad necesaria Manteca, cantidad necesaria

Para el medallón de pescado (rinde 5 unidades):

600 gr de pesca del día (lenguado, lisa, pescadilla, chernia) 500 gr de cebolla blanca 83 gr de ajo picado 83 gr de pan 60 gr de leche entera 13 gr de perejil 3 gr de sal fina Aceite vegetal, cantidad necesaria

Para la salsa criolla:

30 gr de cebolla 2 gr de cilantro 1 gr de sal 20 gr de limón

Paso a paso

Para la salsa criolla:

Mezclar la cebolla con el cilantro, sal y jugo de limón. Reservar.

Para el medallón de pescado:

Picar el pescado elegido en cuadrados pequeños y reservar. En una sartén con un poco de aceite, colocar el ajo picado y la cebolla blanca en brunoise. Cocinar a fuego bajo hasta confitar (que la cebolla esté bien tierna) y reservar. En un bowl, remojar el pan en la leche y mezclarlo con el pescado picado, la cebolla confitada y el perejil fresco picado. Agregar la sal e integrar. Formar cinco bolas de 180 gr y darles forma de hamburguesa.

Para el armado:

Calentar una sartén con aceite y cocinar las hamburguesas durante unos minutos de ambos lados, hasta apenas dorar. Retirar las hamburguesas y, en la misma sartén, calentar los panes untados con manteca. Sobre una tapa, añadir salsa golf, colocar lechuga, una rodaja de tomate, una hamburguesa, un poco de salsa criolla, salsa tari, nuevamente salsa golf y papas pai. Tapar y servir.

8. Hamburguesa doble gravy

La cerveza es un maridaje ideal de hamburguesa

Por el equipo de cocina de TACU Resto & Bowling

Ingredientes

12 kg de tapa de bife 15 kg de tapa de asado Pan brioche (para armar) Queso cheddar (en fetas) Panceta ahumada (en tiras) Salsa gravy especial Papas rejilla doradas Sal especiada y ahumada (solo para las papas)

Paso a paso

Cortar la tapa de bife y la tapa de asado en cubos grandes y mezclar ambas carnes hasta lograr una distribución uniforme. Pasar la mezcla por una picadora utilizando disco medio, una sola vez, para conservar pequeños trozos visibles de carne en la molienda. Pesar porciones de 110 gr y formar los medallones utilizando una prensa, logrando una pieza compacta que mantenga su forma durante la cocción. No agregar sal ni condimentos durante ninguna etapa del proceso. Calentar una plancha limpia y colocar el medallón frío directamente sobre la plancha. Presionar únicamente los bordes con un smasher y cocinar aproximadamente 1 minuto por lado. La plancha debe estar bien caliente para lograr bordes crocantes. Para la Doble Gravy: colocar doble medallón en el pan brioche, sumar cheddar y panceta entre cada medallón, y terminar con salsa gravy especial. Servir acompañada de papas rejilla doradas y condimentadas con sal especiada y ahumada.

9. Texas burguer

El guacamole es uno de los complementos predilectos

Por el equipo de cocina de Bruce Grill Station

Ingredientes (rinde 6 porciones)

Para los medallones de carne:

1 kg de roast beef picado 500 gr de asado picado 500 gr de cerdo picado 3 huevos 40 gr de cebolla en polvo 9 gr de paprika 4 gr de pimienta 20 gr de sal 80 gr de pan rallado

Para el guacamole:

4 paltas Hass 130 gr de cebolla morada 2 tomates 180 cc de jugo de limón Sal a gusto Pimienta a gusto Salsa picante a gusto

Para el armado:

12 medallones de carne 180 gr de guacamole 180 gr de queso crema 6 tomates en rodajas grandes 12 fetas de muzzarella 6 panes de hamburguesa

Paso a paso

Para los medallones de carne:

Integrar todos los ingredientes en un bol y mezclar sin amasar. Usar mezcladora si es necesario. Formar bollos de 100 gr cada uno con la mano. Cocinar en plancha al punto deseado.

Para el guacamole:

Cortar la cebolla y el tomate en brunoise (cubos pequeños). Pelar las paltas y mixear con sal, pimienta y jugo de limón. Agregar salsa picante a gusto, el tomate y la cebolla. Reservar enfilmado y en heladera.

Para el armado:

Antes de terminar la cocción de los medallones, agregar una feta de muzzarella sobre cada uno hasta derretir. Cortar los panes a la mitad y calentar. En la base del pan, poner 30 gr de queso crema y una rodaja grande de tomate. Añadir dos medallones. Colocar el guacamole en la tapa del pan. Cerrar y servir.