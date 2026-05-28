Economía

Renovada euforia en los mercados: las cinco causas que impulsaron las acciones y los bonos argentinos

YPF tocó ayer un máximo en más de 15 años y los ADR de bancos subieron hasta 10% en dólares. Detrás del aumento del apetito por activos argentinos hubo motivos locales pero también ayudó el contexto internacional

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Se vivió un día de euforia en los mercados locales, con crecimiento de acciones y bonos. (REUTERS/Andrew Kelly)
Se vivió un día de euforia en los mercados locales, con crecimiento de acciones y bonos. (REUTERS/Andrew Kelly)

El mercado local vivió ayer una de sus mejores jornadas en lo que va del 2026. El riesgo país volvió a caer y quedó en niveles de 500 puntos básicos, mientras que el índice de acciones líderes S&P Merval subió 5,05% y ya se acerca al equivalente a 2.100 dólares, con comodidad su mejor nivel del año.

Las recuperaciones más notables se están produciendo en las acciones de los bancos que cotizan en Wall Street. El ADR de Banco Supervielle lideró con una suba de casi 10%, pero en el año aún está así 20% abajo.

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Banco Macro lo siguió con una suba de 6,8 por ciento. De esta forma, prácticamente borró las pérdidas que venía acumulando en el año. De estar casi 30% abajo ahora solo presenta un rojo de 3 por ciento. Galicia también repuntó fuerte otro 5% y en el último mes ya mejora 12 por ciento.

Pero la estrella de la jornada fue YPF, que subió 6,15% en Wall Street y llegó a un máximo de USD 51, cotización que no alcanzaba hace más de 15 años. La última vez que el ADR tocó ese nivel fue en 2010.

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Los bonos en dólares también mantuvieron su tendencia alcista, lo que a su vez se reflejó en una nueva caída del riesgo país, que quedó clavado en 500 puntos básicos. En los próximos días se pondrá a prueba si es posible romper ese piso, lo que acercaría al Gobierno a la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional.

¿Cuáles son motivos detrás de esta nueva etapa de fuertes compras de activos argentinos? Es difícil nombrar una sola razón, pero posiblemente sea una mezcla de varios motivos:

  • Inversores internacionales revelaron fuertes compras de acciones locales: la semana pasada se conoció que gurús de Wall Street como Stanley Druckenmiller (ex socio de George Soros) y Rob Citrone adquirieron papeles como YPF, BBVA y Galicia por altos montos en el primer trimestre. Esta noticia llevó a que otros inversores decidieran animarse a dar un paso en la misma dirección. Esto se notó ya desde la semana pasada en particular en la acción de la petrolera, que sube 18% en dólares en el último mes.
  • Mejora de la posición externa argentina y fortalecimiento del Banco Central: un dato impactante de la semana pasada fue el récord mensual de superávit comercial, que llegó a 2.710 millones de dólares. Al mismo tiempo el Banco Central lleva comprados arriba de USD 9.000 millones y las reservas tocaron un máximo de los últimos años al rozar los 48.000 millones de dólares. La acumulación de divisas era una de las demandas más importantes del mercado y se está dando con creces.
  • Indicadores económicos y sociales empiezan a mostrar leves mejorías: La baja de la inflación en abril a 2,6% que se conoció la semana pasada es un dato positivo para el merado y se espera que en mayo continúe la tendencia. Los índices de confianza del consumidor y del Gobierno que elabora la Universidad Di Tella junto a Poliarquía también arrojaron lecturas un poco más alentadoras este mes. Y el escenario más probable es que el repunte de actividad se consolide en los próximos meses, aunque los bolsillos aún no repuntan.
  • Los balances de los bancos ya habrían mostrado lo peor: la suba de la morosidad y las indemnizaciones por achicamiento de estructura en los casos de Galicia y Macro (luego de las compras del HSBC e Itaú respectivamente) provocaron rojos trimestrales por primera vez en muchos años. Pero a partir de ahora se espera una recuperación a partir de una mejora de la cartera crediticia y repunte del crédito, aunque el proceso será gradual. Los inversores se adelantan a este escenario más favorable.
  • Mejoró el clima internacional en los últimos días: los índices de Wall Street tocaron nuevos máximos y bajaron levemente las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Además, el barril de petróleo cayó a niveles de 90 dólares. Con el fin de la guerra aparentemente mucho más cerca aumentó el apetito por el riesgo, lo que favoreció a los mercados emergentes. Acciones y bonos argentinos también se vieron favorecidos.

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