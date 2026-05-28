“Me mataron a mi señora y a mi hijo”: la pareja de la mujer asesinada a disparos en Comodoro Rivadavia juró venganza

Luis Damian Uribe y Mariana Soledad Calfuquir (Facebook: Infoaguilares)

A una semana del tiroteo en Comodoro Rivadavia, en el que fue asesinada Mariana Soledad Calfuquir (33), su pareja y también víctima del hecho, Luis Damián Uribe, publicó una serie de mensajes en tono amenazante en contra de las personas que los atacaron. Además, reveló que la mujer se encontraba embarazada de un hijo de ambos.

Luego de haber recibido un disparo en la zona abdominal, Uribe todavía permanece internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. En ese contexto, publicó este martes una serie de mensajes en sus redes sociales, en donde juró cobrar venganza en contra de los agresores.

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Desde su cuenta personal en Facebook, el hombre advirtió: “Yo no hago denuncia, agárrense bien el or...”, para luego apuntar: “Voy a extinguir a toda su familia manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”.

En otro mensaje recuperado por El Chubut, la pareja de Calfuquir sentenció: “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”. Además de exponer el clima de tensión tras el crimen, reforzó la postura del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien había anticipado que existía una posibilidad de que Uribe no quisiera colaborar con la investigación.

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La publicaciones que realizó Uribe en su cuenta personal (Facebook: Infoaguilares)

En paralelo, las autoridades confirmaron que dos personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en la madrugada y primeras horas de la mañana en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Según la información obtenida por Diario Crónica, los arrestados serían dos hermanos, conocidos en el ambiente delictivo local y con antecedentes penales. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación avanza bajo estricta reserva judicial.

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El crimen ocurrió el martes 19 de mayo por la noche, cuando Calfuquir viajaba junto a su pareja en un Volkswagen Track gris por la zona sur de la ciudad. En ese trayecto, el vehículo fue interceptado y recibió varios disparos de arma de fuego.

Producto de la balacera, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, quien murió en el lugar. Uribe también resultó herido, pero logró conducir el auto hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda antes de ser trasladado al hospital.

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Actualmente, la investigación se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a conflictos entre grupos delictivos de la ciudad. De acuerdo con la principal línea investigativa, Uribe habría acudido esa noche al domicilio de una persona con la que mantenía disputas relacionadas con dinero y hechos contra la propiedad. Esto habría derivado en el ataque.

Detuvieron a dos sospechosos de haber atacado a Calfuquir y su pareja (Facebook: Ciudad On Line)

Según la reconstrucción de los hechos, Uribe se encontraba al frente del volante y, pese a que también resultó herido, logró conducir hasta la Comisaría Seccional Séptima para pedir auxilio. Cuando los efectivos intentaron socorrer a Calfuquir, constataron que ya se encontraba sin vida, por lo que solo trasladaron a su pareja hacia el Hospital Regional.

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A raíz del violento episodio, la semana pasada la Policía llevó a cabo ocho allanamientos en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Aunque no se hallaron armas de fuego, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por otro lado, el ministro Iturrioz confirmó en una conferencia de prensa que la víctima no era el blanco de los disparos, ya que se habría tratado de un ataque directo en contra de Uribe. Asimismo, indicó que la mujer carecía de antecedentes penales.

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En línea con esto, el titular de Seguridad calificó como “previsible” el episodio, al atribuir la responsabilidad a personas vinculadas a una organización criminal que ya había sido señalada por su participación en el homicidio de Rodrigo Nieves y el ataque a Brenda Barra.

El vehículo en el que circulaban las víctimas cuando fueron atacadas

Durante sus declaraciones, Iturrioz también criticó al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial por haber frenado una solicitud para realizar 36 allanamientos en el marco de un plan para “sacar las armas de Comodoro”. Y apuntó: “Hace 15 días les dijimos que habíamos pedido 36 allanamientos; uno de esos era el de Uribe”.

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El ministro detalló que entre los fundamentos presentados estaba la publicación de fotografías de Uribe con armas en redes sociales, en las que se lo veía con silenciadores de fabricación casera y municiones. Según Iturrioz, de los 36 allanamientos solicitados, “fueron rechazados 20”.

Al mismo tiempo que sostuvo que ninguno de los involucrados en la investigación era considerado “un vecino respetable”, cuestionó la respuesta de la Justicia que argumentó que a esos “pobres pibes” no se los allanaba. “Las consecuencias están a la vista”, sentenció.

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