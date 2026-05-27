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¿Con o sin música? Qué dice la ciencia sobre escuchar canciones al estudiar

Una investigación de la Universidad Edith Cowan con más de 220 universitarios reveló que el impacto de la música durante la lectura académica no es el mismo para cada estudiante

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Ilustración en acuarela de un cerebro humano vibrante con notas musicales y ondas sonoras saliendo y fusionándose con un libro abierto sobre un fondo blanco texturizado.
Un estudio de la Universidad Edith Cowan revela que el efecto de la música en la concentración varía según la relación personal de cada estudiante con la música - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar música mientras se estudia es una costumbre habitual en el ámbito universitario, pero un estudio de la Universidad Edith Cowan concluye que no existe una única respuesta sobre sus efectos: para algunos estudiantes, favorece la concentración; para otros, supone una distracción al estudiar. El impacto varía según la relación personal de cada estudiante con la música y no hay una solución universal.

¿Escuchar música mientras se estudia ayuda realmente a concentrarse o es una distracción? La investigación de la Universidad Edith Cowan, publicada en la revista Psychology of Music, revela que el efecto depende de la conexión individual con la música. Para quienes integran la música en su rutina, es más probable que resulte beneficiosa; en cambio, otros la consideran un obstáculo para el estudio efectivo.

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Más de 220 estudiantes universitarios participaron en el estudio, que analizó cómo y por qué se emplea la música durante la lectura académica. El 54% de los encuestados declaró que regularmente escucha música al leer para estudiar, preferentemente para motivarse, mejorar la concentración o bloquear el ruido del entorno. Por su parte, el 46% opta siempre por el silencio. Entre quienes eligen la música, la mayor parte percibe mejoras en su capacidad de concentración y en el disfrute de la lectura, aunque los motivos y beneficios reportados son variados.

Infografía sobre el efecto de la música al estudiar, mostrando ilustraciones de un estudiante con audífonos, cerebros, notas musicales, instrumentos y estadísticas.
Un estudio de la Universidad Edith Cowan muestra que el efecto de escuchar música al estudiar varía según la relación personal del estudiante, siendo beneficioso para algunos y una distracción para otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influye escuchar música en la concentración?

El equipo de la Universidad Edith Cowan subraya que la memoria de trabajo o la tendencia a distraerse no determinan la eficacia de la música durante el aprendizaje. Según los investigadores, la implicación musical personal —el grado de conexión emocional y hábito con la música— influye más directamente en la percepción de sus efectos. Cuanto mayor es este vínculo, mayor es la probabilidad de experimentar beneficios con la música de fondo.

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Entre los géneros más seleccionados para estudiar destacan la música clásica (48%), el rock (33%) y el pop (18%). Los participantes también mostraron una marcada preferencia por piezas sin letra: mientras que el 64% elige música con voz para tareas sencillas, solo el 22% la prefiere durante la lectura.

El ritmo también cambia según el contexto: el 54% prefiere música lenta al leer, frente al 5% que la elige para tareas fáciles. En ambientes ruidosos, la música cumple la función de barrera ante las interrupciones y ayuda a quienes buscan aislarse de los sonidos externos.

Composición dividida: un joven estudia concentrado en silencio a la izquierda; una joven sonríe leyendo con auriculares a la derecha en una biblioteca.
Un estudio de la Universidad Edith Cowan revela que el efecto de la música en la concentración varía según la relación personal de cada estudiante con la música - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo adicional surgió de las respuestas abiertas del cuestionario: 47 participantes mencionaron que usan la música para gestionar el estrés y las emociones durante el estudio. Frases como “calma mi sistema nervioso cuando estoy ansioso”, “mejora mi estado de ánimo” o “reduce la sobrestimulación” apuntan a una dimensión afectiva que va más allá de la concentración y que los investigadores señalan como un área de estudio pendiente.

Claves para decidir si conviene estudiar con música

Para la doctora Lindsey Cooke, autora principal, la variedad de respuestas sugiere que no existe una pauta general y cada estudiante debe considerar si la música realmente enriquece su experiencia de lectura o, contrariamente, interfiere en su rendimiento académico. El 86% de quienes evitan la música indicó que la consideran una distracción, mientras que el 57% de quienes sí la escuchan afirmó que les ayuda a concentrarse.

Joven estudiante con auriculares blancos sentada en un escritorio de madera, leyendo un libro. Rodeada de textos y cuadernos, la escena recibe luz natural de una ventana.
El 86% de quienes evitan la música considera que escucharla representa una distracción y prefieren el silencio para maximizar el rendimiento académico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Edith Cowan anunció el inicio de una nueva fase experimental que analizará la comprensión lectora bajo distintas condiciones musicales.

Este paso permitirá comprobar los efectos objetivos de la música más allá de las percepciones individuales recogidas hasta ahora. Los investigadores también proponen incorporar el nivel de compromiso musical como variable moderadora y evaluar el uso de la Metodología de Muestreo de Experiencias para obtener datos más precisos sobre los hábitos reales de escucha.

Los resultados del estudio advierten que no existe una fórmula válida para todos y que los consejos generales pueden ser insuficientes ante la diversidad de experiencias y preferencias personales.

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