Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en junio

Las tarifas de AySA tendrán un nuevo ajuste en junio, dentro del esquema de recomposición que se extenderá hasta agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Indec informó recientemente que la inflación de abril fue del 2,6%, el registro mensual más bajo en cinco meses. Sin embargo, ese dato no frena una nueva ronda de ajustes en servicios esenciales: desde el 1° de junio entrarán en vigencia aumentos en la medicina prepaga, el transporte público, los combustibles, los alquileres y los colegios privados, además de una nueva actualización en las tarifas de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los incrementos responden a distintos mecanismos: algunos siguen la inflación oficial, otros aplican fórmulas que combinan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con costos operativos, y otros se deben a ajustes contractuales pactados de antemano.

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Prepagas: subas de hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en junio, con subas que llegarán hasta el 2,9% según la compañía y el plan contratado. La carga de esos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria.

Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud definieron un aumento del 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint irá por encima de ese valor, con subas de hasta el 2,9% dependiendo del plan. En varios casos, los ajustes también alcanzarán a los copagos.

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Las prepagas anunciaron aumentos de hasta 2,9% en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo, las cuotas habían subido un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en el interior del país. Acumulado en los primeros cuatro meses del año, el aumento total de las prepagas ronda el 10,5%, mientras que la suba interanual promedio a nivel nacional se ubica cerca del 29,7 por ciento.

Colectivos y subte en el AMBA

A partir de junio, los usuarios de colectivos y subte en el AMBA pagarán tarifas más altas. El incremento será de entre el 4,6% y el 4,8%, calculado sobre la base del último dato de inflación del Indec más un 2% adicional correspondiente a los costos operativos de las empresas.

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En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito verán una suba del 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasará de $753,74 a 788,41 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

En la Provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas desde el 200 en adelante tendrán un alza del 4,8 por ciento. El boleto mínimo subirá de $968,57 a 1.015,06 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros quedará en $1.141,94; el de 6 a 12 kilómetros, en $1.268,80; el de 12 a 27 kilómetros, en $1.522,59; y los recorridos de más de 27 kilómetros alcanzarán los 1.790,06 pesos.

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Los colectivos volverán a subir en junio, pero mantendrán el beneficio de descuento para usuarios con SUBE registrada.

El subte y el premetro también tendrán una nueva tarifa en junio. El viaje pasará de $1.490 a $1.558,54 para quienes tengan la SUBE registrada, y se mantendrán los descuentos para los pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Además, el 15 de junio entrará en vigencia una segunda etapa de actualizaciones para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que conectan el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Esas líneas sumarán un 2% adicional sobre los valores vigentes al momento de ese ajuste, con lo que el boleto pasará a costar 728,28 pesos.

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Peajes en la Ciudad de Buenos Aires

Los peajes porteños también se actualizarán a partir de junio, con un incremento del 4,6% que sigue la misma fórmula aplicada al transporte público: inflación de abril más un 2 por ciento.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonarán $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Los vehículos pesados de hasta dos ejes tendrán un valor de $7.153,79, que sube a $10.542,41 en pico.

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Los peajes porteños se actualizarán un 4,6% en junio, siguiendo la misma fórmula aplicada al transporte público. (Vialidad Nacional)

En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para autos de hasta dos ejes será de $1.882,44 en horario normal y $2.662,06 en hora pico, mientras que las motos pagarán $1.129,66 y $1.355,28 respectivamente.

Alquileres

En junio se producirán ajustes en contratos de alquiler correspondientes a dos regímenes distintos, con impactos muy diferentes según el tipo de acuerdo vigente.

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Los inquilinos que aún tienen contratos firmados bajo la ley anterior, que establecía plazos de tres años con un único ajuste anual, enfrentarán el golpe más fuerte del mes. El Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central determinó para junio una actualización anual cercana al 80%, que modificará de forma significativa el valor del alquiler que venían pagando.

En el caso de los contratos firmados tras la derogación de esa normativa, el mecanismo es diferente. Esos acuerdos prevén actualizaciones cada cuatro o seis meses en función de la inflación acumulada, de modo que los incrementos serán escalonados y dependerán de los índices de precios registrados en los últimos meses.

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Colegios privados

Las escuelas privadas aplicarán nuevos aumentos en las cuotas a partir de junio, como consecuencia del traslado parcial de los últimos incrementos salariales docentes a los aranceles de cada institución. Los porcentajes finales dependerán del nivel de subsidio estatal que reciba cada establecimiento.

Las cuotas de los colegios privados subirán entre un 4% y un 5% en junio como consecuencia de los últimos aumentos salariales docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Provincia de Buenos Aires, las cuotas subirán en promedio entre un 4% y un 5 por ciento. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicará en torno al 5 por ciento.

Agua en el AMBA

Las tarifas de AySA registrarán en junio un nuevo ajuste de hasta el 3% mensual, dentro del esquema de recomposición tarifaria que el Gobierno nacional extenderá hasta agosto de 2026. Hasta abril, el tope de actualización era del 4% mensual; desde mayo, la autoridad regulatoria lo redujo al 3% para moderar el impacto en las boletas.

Se mantienen los descuentos del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, y los beneficios de la Tarifa Social para hogares vulnerables.