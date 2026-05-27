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El hábito doméstico avalado por especialistas para fortalecer la autonomía infantil desde los 2 años

Expertos en pediatría y crianza advierten que incorporar esta actividad en el momento adecuado marca una diferencia concreta en el desarrollo de los menores, con beneficios que trascienden el entorno familiar

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Ilustración de un niño pequeño entregando un plato a una mujer de pie frente a una mesa. Un hombre a su lado dobla servilletas. Fondo con ventana y jardín.
Las tareas del hogar refuerzan la autoestima y el sentido de pertenencia de los niños, según el pediatra Lorenzo Pozos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pediatra mexicano Lorenzo Pozos y la revista especializada en crianza Ser Padres coinciden en que los niños que colaboran en casa obtienen beneficios que van más allá de la organización doméstica. Permitir su participación fortalece su autoestima y sentido de pertenencia, haciéndolos sentirse útiles y valorados dentro de la familia. Al asumir responsabilidades cotidianas, los menores refuerzan la idea de que cada miembro contribuye al bienestar común del hogar.

Sumado a estos efectos emocionales, la integración en las tareas del hogar impulsa el desarrollo de habilidades prácticas y sociales. Los niños interiorizan la adquisición de autonomía, mejoran la organización y adquieren competencias necesarias para la vida adulta. Este aprendizaje temprano facilita su adaptación a distintos entornos y desafíos fuera de casa.

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A nivel formativo, la colaboración doméstica no solo aporta al crecimiento individual, sino que marca la diferencia en la capacidad de integrarse a grupos y enfrentar retos sociales.

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Privar a los menores de experiencias colaborativas puede limitar su capacidad para resolver problemas y asumir responsabilidades en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no involucrar a los niños en las tareas domésticas

Privar a los menores de la posibilidad de participar en las actividades del hogar puede limitar el desarrollo de competencias esenciales. De acuerdo con un análisis en Ser Padres, la falta de experiencias colaborativas durante la infancia puede derivar en una menor capacidad para asumir responsabilidades y resolver problemas de manera autónoma. Los niños que no colaboran en casa suelen manifestar menos autonomía y ciertas dificultades en la organización de su vida cotidiana.

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También se apunta que la ausencia de hábitos de cooperación afecta la integración en grupos y la empatía hacia los demás. La falta de refuerzo del sentido de equipo y lazos familiares puede traducirse en problemas de adaptación a otros entornos. “Los niños pueden experimentar dificultades para adaptarse a entornos donde la colaboración es necesaria”.

Edad adecuada para que los niños empiecen a colaborar en casa

El abordaje de las tareas domésticas debe adaptarse a la edad y madurez de cada niño. Entre los dos y cuatro años, lo ideal es encomendar actividades sencillas y bajo supervisión, como recoger juguetes o llevar objetos ligeros a su lugar. Conforme progresan en desarrollo, se recomienda incrementar la complejidad de las tareas.

El abordaje de las tareas domésticas según la edad fortalece el desarrollo, recomendándose iniciar entre los dos y cuatro años con actividades sencillas
El abordaje de las tareas domésticas según la edad fortalece el desarrollo, recomendándose iniciar entre los dos y cuatro años con actividades sencillas

A partir de los cinco años, pueden colaborar haciendo la cama o ayudando a poner la mesa, lo que refuerza la autonomía y la organización. Los niños de ocho años en adelante pueden encargarse de tareas más completas, como doblar ropa o preparar la mochila escolar. En la adolescencia, se aconseja que asuman responsabilidades similares a las de los adultos en el hogar.

Recomendaciones del pediatra sobre cómo motivar a los niños a ayudar

El pediatra mexicano Lorenzo Pozos recomienda asignar tareas domésticas de forma natural, evitando que sean percibidas como castigo. Es necesario que los niños comprendan las razones detrás de esta colaboración para que integren el sentido y la importancia de su rol en la familia. Por su parte, la revista especializada en crianza Ser Padres enfatiza que adaptar las tareas a las capacidades y edades de los menores facilita experiencias positivas y disminuye la frustración.

Se sugiere integrar pequeñas responsabilidades diarias en la rutina familiar para fortalecer el aprendizaje. La constancia y el acompañamiento en las primeras etapas son claves para que los niños perciban las tareas como parte de su rutina y no como una carga.

Padre e hijo barren juntos en una cocina luminosa. El niño sostiene la escoba y el padre una pala de recogedor con suciedad en el suelo de madera.
La motivación adecuada para colaborar en casa se basa en asignar tareas no como castigo, sino como parte del rol familiar del niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos concretos de tareas adecuadas según la edad

Entre los dos y cuatro años, los pequeños pueden recoger juguetes o ayudar a poner la ropa sucia en el cesto. Los niños de cinco a siete años pueden encargarse de hacer la cama, regar plantas o mantener en orden su espacio personal. Estas tareas promueven la responsabilidad desde una etapa temprana.

A partir de los ocho hasta los diez años, se recomienda incluir tareas como doblar ropa, barrer o participar en la cocina bajo supervisión.

Al llegar a los once años, es aconsejable que asuman labores más complejas, como limpiar su habitación, emplear el lavavajillas o preparar alimentos sencillos. Los adolescentes pueden participar en prácticamente todas las tareas domésticas, desarrollando así autonomía y habilidades esenciales para la adultez.

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