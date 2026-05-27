Préstamos personales por hasta $100 millones: quienes pueden pedir los créditos de libre destino de los principales bancos

Los montos máximos, tasas y condiciones varían de manera significativa entre bancos públicos y privados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de los préstamos personales atraviesa un momento de fuerte competencia. Bancos públicos y privados expanden sus límites de crédito, ajustan condiciones y ofrecen alternativas orientadas tanto a trabajadores en actividad, jubilados, pensionados y clientes con diferentes perfiles de ingresos. Montos máximos elevados, acreditación ágil y tramitación digital se transforman en ejes centrales de la oferta actual, que busca responder a la demanda creciente por financiamiento de libre destino.

Las principales entidades del sistema financiero anuncian nuevas líneas y actualizan sus condiciones para captar a quienes necesitan recursos para proyectos personales, refacción de viviendas, viajes, compra de bienes o cancelación de deudas. Las propuestas varían en requisitos, tasas, topes, plazos y facilidades para la precancelación, pero comparten la intención de acercar liquidez en forma rápida y sencilla. El universo de potenciales beneficiarios se amplía a medida que los bancos modifican las restricciones de edad, ingresos o relación con la entidad. Esta tendencia se observa tanto en entidades públicas con alcance nacional como en bancos privados de peso.

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Las diferencias entre las propuestas radican en los límites máximos, el segmento de clientes al que están dirigidas, el sistema de amortización elegido, los canales disponibles para gestionar la solicitud y las condiciones para precancelar el crédito. A continuación, un repaso banco por banco sobre quiénes pueden acceder y cuáles son las características principales de cada línea.

Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina ofrece una línea de préstamos personales que permite obtener hasta $50.000.000 en pesos. El destino es completamente libre y la modalidad de pago consiste en hasta 72 cuotas, bajo el sistema francés. La cuota se descuenta de manera automática de la caja de ahorros del solicitante en la entidad. El importe mensual comprometido no puede superar el 30% del ingreso declarado.

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Los niveles de Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) presentan diferencias marcadas entre los bancos, con valores que superan el 100% y alcanzan cifras significativamente altas según el perfil y la entidad elegida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas varían según la adhesión o no al paquete de servicios “Cuenta Nación”. Para quienes cuentan con este paquete, la TNA fija es de 74% y la TEA llega a 105,05%, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual puede alcanzar 171,76%. Para quienes no adhieren, la TNA es 91% y la TEA 140,40%, con un CFT efectivo anual de hasta 186,76%. La posibilidad de renovación del préstamo se activa una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre que el cliente exhiba buen comportamiento de pago y se encuentre al día.

El banco habilita el producto tanto para personas en actividad laboral como para jubilados, pensionados y retirados, incluso aquellos que no perciben sus haberes en la entidad. El monto mínimo financiable es de $100.000 y el máximo, de $50.000.000, sujeto a las condiciones de aprobación establecidas por el banco.

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Banco Provincia

El Banco de la Provincia de Buenos Aires presenta una oferta que permite solicitar hasta $50.000.000 para quienes cobran sueldo o jubilación en la entidad, con un plazo máximo de 36 cuotas. Para quienes no perciben haberes en el banco o trabajan de manera independiente, el tope es de $3.000.000 y el plazo se reduce a 24 cuotas.

El trámite se realiza a través de Home Banking BIP, la app BIP Móvil o presencialmente en sucursales. No existe límite de edad para acceder. Para clientes con haberes en el banco, la TNA fija es de 99,10% y el CFT efectivo anual vencido asciende a 159,14%. Para el resto de los solicitantes, la TNA es de 106,80% y el CFT efectivo anual vencido alcanza 178,19%. El porcentaje de afectación de ingresos varía: hasta 35% para quienes cobran en el banco y 30% para los demás. La primera cuota vence el último día del mes siguiente a la contratación y el sistema de amortización es francés. La comisión por precancelación total no se aplica si transcurrió al menos la cuarta parte del plazo original o 180 días desde el otorgamiento.

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Banco Macro

El Banco Macro propone préstamos personales con un monto máximo de $10.000.000, sujeto a evaluación crediticia. El plazo de devolución va de 12 a 60 meses y el monto mínimo posible es de $10.000. Las personas que cobran sueldo o jubilación en la entidad acceden a tasas preferenciales. La TNA es de 53%, la TEA de 67,97% y el CFT efectivo anual de 94,93% para quienes cumplen los requisitos y solicitan el préstamo con un ejemplo para un monto de $100.000 a 60 meses. La cuota estimada es promedio, la primera cuota resulta mayor y la última menor respecto al valor informado.

La mayoría de los préstamos personales permiten la tramitación online y acreditación inmediata en la cuenta del solicitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite requiere validación de identidad y puede realizarse online. La flexibilidad en montos y plazos, junto con la accesibilidad en canales digitales, busca adaptarse a un abanico de necesidades y perfiles de clientes.

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Banco Santander

La propuesta de Banco Santander incluye el Súper Préstamo Personal con posibilidad de devolución en hasta 72 cuotas fijas mensuales. El monto máximo depende del perfil crediticio y los ingresos del solicitante, sin un techo explícito en la información provista. El sistema de amortización es francés y el dinero se acredita al instante, en la cuenta del cliente. Se puede solicitar en forma 100% online mediante Online Banking o la app de la entidad.

Quienes acreditan su sueldo o jubilación en Santander acceden a una tasa diferencial. Para operaciones solicitadas a la fecha, la TNA fija es de 85%, la TEA de 127,33% y el CFT efectivo anual alcanza 168,26%. La comisión por cancelación anticipada total se aplica solo si la operación se realiza antes de 180 días o antes de que transcurra la cuarta parte del plazo original. La acreditación inmediata y la posibilidad de elegir la fecha de inicio del pago de la primera cuota aparecen como ventajas adicionales.

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Banco Galicia

El Banco Galicia presenta una línea de préstamos personales de hasta $30.400.000 para clientes generales y de $26.400.000 para quienes acceden a la línea Éminent, dirigida a profesionales independientes. El préstamo se solicita online, se acredita en el momento y puede devolverse en hasta 72 cuotas fijas. El pago de la primera cuota inicia a los 45 días de la acreditación.

Para clientes Éminent, la TNA es de 76%, la TEA de 108,95% y el CFT efectivo anual asciende a 142,56%. Para los servicios Plus Gold y Plus, la TNA sube a 109%, la TEA a 183,86% y el CFT a 249,50%. Para clientes Move, la TNA es de 132%, la TEA de 249,85% y el CFT efectivo anual llega a 347,94%. No existen gastos de otorgamiento. La precancelación parcial o total puede realizarse con una comisión del 4% más IVA sobre el capital cancelado, salvo para Éminent donde la precancelación es gratuita. El ingreso mínimo requerido es de $310.000 mensuales y la edad, entre 18 y 80 años.

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Banco Supervielle

La propuesta de Banco Supervielle contempla préstamos personales online de hasta $29.000.000, con acreditación inmediata y posibilidad de elegir entre 3 y 72 cuotas fijas. El trámite digital exige ser cliente de la entidad y contar con al menos seis meses de antigüedad. El ingreso mínimo mensual requerido es de $410.000 para trabajadores y de $128.000 para jubilados, con un rango de edad entre 18 y 85 años.

La tasa de interés se mantiene fija durante todo el plazo. La cancelación anticipada es posible, con una comisión del 4% más IVA sobre el capital cancelado parcialmente. En el caso de cancelación total, la comisión no se aplica si transcurrieron 180 días desde el otorgamiento o una cuarta parte del plazo total del préstamo. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta donde se acreditó el dinero y se puede elegir la fecha de vencimiento.

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Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrece diferentes líneas según el perfil del solicitante. Los clientes que acreditan su sueldo en el banco pueden solicitar hasta $100.000.000 con un plazo máximo de 72 cuotas fijas. Los jubilados que perciben haberes en la entidad acceden a un tope de $40.000.000. Los clientes que no cobran en el banco pueden solicitar hasta $20.000.000, mientras que los nuevos clientes tienen la posibilidad de acceder a un máximo de $10.000.000.

Las tasas varían según la categoría del solicitante. Para el Plan Sueldo, la TNA es de 70%, la TEA de 97,46% y el CFT efectivo anual de 126,70%. Para jubilados, la TNA es de 65%, la TEA de 88,33% y el CFT efectivo anual de 114,21%. Para clientes que no cobran haberes en el banco, la TNA es de 87%, la TEA de 131,62% y el CFT efectivo anual alcanza 174,3%. En todos los casos, el sistema de amortización es francés y las cuotas se mantienen fijas. La oferta se encuentra vigente en las zonas de influencia del banco, sujeta a evaluación crediticia y condiciones de contratación.