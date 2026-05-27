Estados Unidos cobrará una tarifa anual obligatoria a solicitantes de asilo desde el 29 de mayo

Estados Unidos establece una tarifa anual obligatoria de 102 dólares para solicitantes de asilo a partir del 29 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Estados Unidos anunció la entrada en vigor de una tarifa anual obligatoria de 102 dólares para solicitantes de asilo a partir del 29 de mayo de 2026, según disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta medida impacta a quienes tengan solicitudes de asilo pendientes y representa un cambio estructural en el sistema migratorio federal, pues el pago es condición para mantener activa la petición. La nueva regulación responde a la necesidad de financiar operaciones y servicios administrativos relacionados con inmigración.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la tarifa anual, denominada “Annual Asylum Fee” (AAF), debe abonarse electrónicamente a través del portal específico del USCIS. La normativa, publicada en el Federal Register el 20 de mayo de 2026, subraya que el incumplimiento del pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación acarreará el rechazo de la solicitud y, en ciertos casos, la apertura de procesos de remoción. No se admiten exenciones ni reducciones, salvo excepciones judiciales puntuales.

PUBLICIDAD

El origen de esta política se encuentra en la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act (H.R. 1) por el Congreso de Estados Unidos, que introdujo modificaciones relevantes en materia de asilo e inmigración. Según la información oficial del DHS y el propio USCIS, la nueva tarifa busca asegurar el financiamiento de los procedimientos administrativos y reforzar los controles migratorios.

¿Cuándo comienza a aplicarse la tarifa anual de asilo en Estados Unidos?

La tarifa anual de asilo de 102 dólares entra en vigor el 29 de mayo de 2026, según la publicación oficial del DHS en el Federal Register Notices 2026. Esta fecha marca el inicio de la exigibilidad del nuevo arancel para todos los solicitantes principales que tengan pendiente el Formulario I-589 ante el USCIS.

PUBLICIDAD

El pago será obligatorio a partir de la recepción de la notificación enviada por la agencia. Los solicitantes dispondrán de un plazo de 30 días para abonar el monto correspondiente y evitar sanciones administrativas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige el pago electrónico de la Annual Asylum Fee para mantener activa la solicitud de asilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo?

La disposición afecta a todos los solicitantes principales con trámites de asilo pendientes ante el USCIS, según lo especifica el DHS. Esto incluye tanto peticiones individuales como familiares, ya que el monto se aplica por caso y no por cada integrante. Los beneficiarios alcanzados recibirán una notificación oficial en la que se detalla el monto, el plazo y las instrucciones de pago.

PUBLICIDAD

La medida también alcanza a solicitantes defensivos cuyo caso haya sido transferido de los tribunales de inmigración a la jurisdicción del USCIS. El organismo aclara que, para cada año en que el trámite permanezca pendiente, el abono de la tarifa será requisito indispensable.

¿Cómo se paga la tarifa anual de asilo ante el USCIS?

El pago de la Annual Asylum Fee debe realizarse exclusivamente de forma electrónica a través del portal oficial del USCIS. El solicitante debe tener una cuenta activa en el sistema, ingresar el número de caso (A-Number o el número de recibo del Formulario I-589) y completar el proceso siguiendo las indicaciones de la plataforma.

PUBLICIDAD

El USCIS acepta pagos mediante tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias estadounidenses. Una vez liquidado el monto, se recomienda conservar tanto la constancia digital como una copia física del recibo, ya que podrían ser requeridos en futuras gestiones administrativas. El organismo federal enfatiza que no se aceptarán pagos por otros canales ni transferencias presenciales.

¿Qué consecuencias tiene no pagar la tarifa anual de asilo en el plazo previsto?

La normativa federal establece consecuencias inmediatas y automáticas para quienes no cumplan con el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación. Según el aviso oficial del DHS y lo publicado por el Federal Register, se aplicarán las siguientes sanciones:

PUBLICIDAD

Rechazo de la solicitud de asilo pendiente ante el USCIS .

Cancelación automática de cualquier autorización de empleo vigente relacionada con la petición rechazada.

Rechazo de solicitudes pendientes de permisos de trabajo que dependan del trámite de asilo.

Iniciación de procedimientos de remoción (deportación) en caso de que el solicitante carezca de estatus legal independiente.

El DHS indica que no existe la posibilidad de reabrir automáticamente el trámite una vez ejecutada la sanción, por lo que el cumplimiento del plazo resulta esencial para evitar la pérdida de beneficios migratorios.

El DHS advierte que la falta de pago en el plazo de 30 días conlleva el rechazo de la petición y la posible apertura de procedimientos de remoción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué excepciones existen para la tarifa anual de asilo?

De acuerdo con el DHS, la tarifa anual de asilo no admite exenciones ni reducciones, salvo excepciones definidas por órdenes judiciales específicas. Actualmente, solo integrantes de ciertas familias separadas en la frontera, amparados por decisiones judiciales, podrían solicitar un tratamiento distinto.

PUBLICIDAD

El organismo federal puntualiza que, fuera de estos casos excepcionales, la tarifa debe ser abonada íntegramente y en el plazo estipulado. El pago tampoco será reembolsado si la solicitud es rechazada por errores o por información incompleta en el formulario, según consta en la regulación publicada por el DHS.

¿Qué otros cambios acompañan la tarifa anual de asilo en la política migratoria?

La implementación de la tarifa anual se enmarca en una reforma integral del sistema de aranceles migratorios. El DHS anunció el incremento de la tarifa mínima para el Formulario I-102 (documentos de entrada y salida) a 24 dólares y actualizaciones para otras solicitudes, como la apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y permisos de trabajo para solicitantes de asilo.

PUBLICIDAD

Según lo indicado en el Federal Register, estos ajustes buscan adecuar el financiamiento del sistema migratorio a los costos operativos, en cumplimiento de la ley H.R. 1. El gobierno federal sostiene que el objetivo principal es garantizar la sostenibilidad de los servicios y operaciones migratorias.

¿Cómo verificar si corresponde pagar la tarifa anual de asilo?

El USCIS recomienda a los solicitantes revisar periódicamente su cuenta en el portal oficial para confirmar la obligación de pago y las fechas límites. La notificación oficial se enviará al domicilio o correo electrónico registrado. Es responsabilidad del solicitante mantenerse informado y cumplir con el procedimiento establecido por la autoridad.

PUBLICIDAD

El organismo sugiere que, en caso de dudas o de no haber recibido la notificación, se consulte con un representante legal o se acceda directamente al portal para corroborar el estado de la solicitud. El incumplimiento del pago en el plazo previsto no será justificación para evitar las sanciones establecidas en la regulación.

La nueva tarifa de asilo en Estados Unidos no admite exenciones ni reducciones, salvo órdenes judiciales excepcionales. (REUTERS/Dado Ruvic)

¿Qué dice el DHS sobre la finalidad de la tarifa anual de asilo?

En la documentación oficial, el DHS indica que la tarifa anual de asilo se implementa para asegurar el financiamiento de los procedimientos y servicios asociados al procesamiento de solicitudes migratorias. El texto subraya que la medida es parte de una estrategia más amplia de ajuste presupuestario y control migratorio, en línea con los lineamientos establecidos por el Congreso.

Según la regulación, “estas tarifas están diseñadas para aumentar los fondos destinados a operaciones de control migratorio y asegurar que los extranjeros cubran los costos de los servicios administrativos”. El DHS aclara que los montos podrán actualizarse anualmente conforme a la inflación y que la revisión de los aranceles será periódica.

¿Qué deben esperar los solicitantes de asilo a partir del 29 de mayo de 2026?

A partir de la entrada en vigor de la nueva tarifa, los solicitantes de asilo deberán prestar especial atención a las notificaciones del USCIS y cumplir puntualmente con el pago anual para evitar el rechazo de su trámite. El proceso es totalmente digital y requiere la verificación periódica de la cuenta personal en el portal de la agencia.

El DHS prevé que la medida permanezca vigente y sujeta a revisiones conforme evolucionen los procedimientos y las necesidades del sistema migratorio. Las autoridades federales recalcan la importancia de conservar la documentación y de consultar fuentes oficiales para mantenerse informados sobre eventuales cambios regulatorios.