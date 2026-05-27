El sur de Florida entra en alerta por lluvias intensas y posibles inundaciones esta semana

El sur de Florida enfrenta un pronóstico de lluvias intensas e inundaciones a partir del miércoles 27 de mayo, según el NWS Miami. (Opy Morales/Infobae/ARCHIVO)

El sur de Florida enfrentará una transición a condiciones meteorológicas inestables, con lluvias intensas y riesgo de inundaciones localizadas a partir del miércoles 27 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). El pronóstico afecta a la población metropolitana y rural de la región, con posibles impactos en la movilidad, servicios públicos y actividades económicas a lo largo de la semana.

De acuerdo con reportes oficiales del Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés) y del NWS Miami, la transición de un patrón seco a uno húmedo e inestable responde a un cambio en la dirección de los vientos, que facilita el ingreso de humedad tropical desde el Caribe y el Golfo de México. Las probabilidades de precipitación se incrementan hasta el 80% en áreas clave, mientras el WPC mantiene una alerta marginal por inundaciones repentinas para los condados del sureste de la península.

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Según registros de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el sur de Florida ha experimentado situaciones similares en el pasado durante la temporada húmeda. El antecedente más reciente de lluvias acumuladas y anegamientos en zonas urbanas se registró el año anterior, lo que contribuye a la preparación y monitoreo de las autoridades locales.

¿Cuáles son las previsiones meteorológicas para los próximos días en el sur de Florida?

El NWS Miami anticipa que el patrón húmedo se consolidará desde la noche del miércoles, extendiéndose por lo menos hasta el inicio de la próxima semana. El organismo sostiene en su reporte que “la entrada de humedad desde el sur y suroeste incrementará la frecuencia e intensidad de lluvias y tormentas eléctricas”. Las probabilidades diarias de precipitación oscilarán entre 70% y 80%, superando los valores habituales para esta época del año, de acuerdo con el último boletín de la agencia.

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El informe oficial detalla que los acumulados de precipitación pueden superar los 100 milímetros (4 pulgadas) en ciertos sectores. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de 32 a 37 ℃ (90 a 99 ℉) en el litoral este y valores superiores en la franja suroeste. El NWS advierte que “los índices de calor podrían superar los 38 ℃ (100 ℉) en áreas interiores”.

Además, el Centro de Predicción del Tiempo mantiene activa una alerta marginal (nivel 1 de 4) por inundaciones repentinas para el jueves 28 de mayo y prevé que este nivel de vigilancia continúe durante el fin de semana. El organismo recalca que las lluvias intensas, combinadas con tormentas de desplazamiento lento, pueden causar acumulaciones puntuales de agua y saturación del drenaje urbano.

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La probabilidad de precipitaciones en el sur de Florida alcanza hasta el 80%, con alerta marginal por inundaciones repentinas en varios condados. (Opy Morales/Infobae/ARCHIVO)

¿Por qué se produce este cambio de patrón climático?

El cambio responde a la instauración de una circulación de vientos del sur y suroeste, lo que facilita el transporte de humedad desde el Caribe y el Golfo de México hacia la península. Según el NWS, esta configuración atmosférica eleva el contenido de vapor de agua en las capas bajas y medias, creando condiciones propicias para la formación de nubes convectivas y precipitaciones intensas.

El boletín técnico del NWS Miami explica que “la presencia de varios pulsos de energía en altura y la interacción con las brisas costeras incrementan la probabilidad de tormentas fuertes y lluvias de corta duración pero alta intensidad”. Estas condiciones suelen observarse en el inicio de la temporada húmeda y se asocian a fenómenos de inundación local en zonas de baja altitud o con sistemas de drenaje insuficientes.

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El WPC añade que la persistencia de la humedad y la posibilidad de lluvias recurrentes durante varios días elevan la probabilidad de acumulados superiores a la media. El organismo advierte que “la saturación del suelo puede aumentar el peligro de inundaciones incluso con lluvias de menor intensidad”.

¿Cuáles son los riesgos y alertas vigentes para la población?

El Servicio Meteorológico Nacional y el WPC han emitido diversas advertencias y recomendaciones para la población del sur de Florida:

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Marginal Risk (nivel 1 de 4) de inundaciones repentinas desde el jueves, con posible extensión a días posteriores.

Alerta por corrientes de resaca en playas del Atlántico, según el último parte del NWS Miami .

Posibilidad de ráfagas de viento intensas y actividad eléctrica frecuente asociadas a tormentas, de acuerdo con Reuters y reportes institucionales.

El NWS advierte que “las condiciones pueden requerir la emisión de avisos de inundación si los acumulados superan los 50 milímetros (2 pulgadas) en una hora en áreas vulnerables”. El organismo recomienda no circular por vías inundadas y mantenerse informado a través de canales oficiales.

¿Cómo pueden prepararse los residentes para enfrentar las lluvias y las inundaciones?

Las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes del sur de Florida adoptar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

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Evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de tormentas.

Revisar y limpiar desagües, canaletas y sistemas de drenaje en viviendas y comercios.

Monitorear el estado del tiempo a través de los canales oficiales del NWS Miami , el sitio web de la NOAA y aplicaciones de alerta meteorológica.

No intentar cruzar áreas inundadas a pie o en vehículo.

El NWS Miami también recomienda a los operadores de infraestructuras críticas y servicios públicos estar preparados para intervenciones rápidas ante posibles anegamientos o interrupciones eléctricas. Las autoridades de transporte y protección civil han activado planes de contingencia en coordinación con el Centro de Predicción del Tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre ráfagas de viento intensas, corrientes de resaca y actividad eléctrica frecuente asociada a tormentas. (Opy Morales, Infobae/ARCHIVO)

¿Qué antecedentes existen sobre lluvias intensas y anegamientos en la región?

El sur de Florida es reconocido por su vulnerabilidad a fenómenos de lluvias intensas durante la temporada húmeda. Datos de la NOAA señalan que en años recientes, eventos similares han causado acumulados de hasta 200 milímetros (8 pulgadas) en menos de una semana, con registros de inundaciones en áreas urbanas y rurales.

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Según el NWS, el pronóstico actual se encuentra dentro de los valores históricos para esta época, aunque la persistencia del patrón húmedo y la saturación del suelo elevan el riesgo de anegamientos. En el año anterior, varias localidades registraron interrupciones de servicios y daños menores en infraestructuras por acumulación de agua, de acuerdo con un análisis de The Weather Channel.

El organismo meteorológico recalca que, aunque algunos modelos han reducido la probabilidad de inundaciones generalizadas para el fin de semana, la posibilidad de tormentas estacionarias y lluvias recurrentes mantiene vigente la alerta en sectores con antecedentes de anegamiento.

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¿Qué acciones están tomando las autoridades ante este escenario?

Las autoridades estatales y locales han activado protocolos de vigilancia y respuesta, en coordinación con el NWS y el WPC. El sistema de alertas meteorológicas automáticas del NWS enviará notificaciones a dispositivos móviles si se detectan condiciones peligrosas o se emiten advertencias de emergencia.

Entre las acciones destacadas figuran:

Coordinación entre organismos de protección civil, transporte y servicios públicos.

Monitoreo constante de los niveles de precipitación y evolución del sistema meteorológico.

Preparación de equipos de emergencia y recursos para atender incidentes de inundación o daños en infraestructuras.

El sector agrícola también ha sido advertido sobre la posibilidad de impacto en cultivos y suelos, especialmente en áreas de baja altitud o drenaje deficiente.

¿Cuánto tiempo durará el riesgo de lluvias y qué se puede esperar a continuación?

Según el pronóstico extendido del NWS Miami, la tendencia de lluvias frecuentes y riesgo de inundaciones se mantendrá al menos hasta el fin de semana y el inicio de la próxima semana. El escenario podría estabilizarse gradualmente si se modifica el patrón de vientos y se reduce el aporte de humedad desde el sur, aunque el monitoreo continuará en forma permanente.

La persistencia del patrón húmedo y la intensidad de las precipitaciones pueden afectar actividades cotidianas, servicios básicos y movilidad en la región. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los reportes de las entidades meteorológicas.