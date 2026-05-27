Entre la seducción y el atractivo físico: por qué algunas personas son “irresistibles”, según un experto

Víctor Amat sostiene que el atractivo es un lenguaje que depende de la forma de expresarse y comunicarse en cada contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo y autor español Víctor Amat es reconocido por su enfoque innovador en temas de relaciones y comunicación. Él sostiene que el atractivo es un lenguaje, no una cualidad, lo que implica que no depende tanto de los atributos inmutables de una persona, sino de la manera en la que se expresa y comunica en cada contexto.

Según explica en una entrevista con Men’s Health, esta perspectiva desplaza el foco desde el físico o la acumulación de virtudes hacia la interacción, la actitud y la forma de relacionarse.

PUBLICIDAD

Así, el atractivo se convierte en una cuestión de interacción, influida por las percepciones y expectativas de los demás, y se manifiesta de formas distintas según la situación y el interlocutor. Amat comparó esta visión con la comunicación: “Uno puede ser atractivo para una persona y no para otra. Como si habláramos distintos idiomas”.

De este modo, la seducción deja de ser una simple suma de cualidades y pasa a depender de la capacidad de leer el entorno y adaptarse. Este enfoque destaca la importancia de considerar siempre el contexto y las diferencias del otro en cualquier intento de resultar atractivo.

PUBLICIDAD

La seducción, para Víctor Amat, es una puesta en escena basada en la capacidad de proyectar una imagen que despierte interés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque de Víctor Amat sobre la seducción y su tesis central

Amat ha dedicado buena parte de su carrera a analizar la seducción desde una perspectiva psicológica. En su libro Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible afirma: “La seducción no es espontaneidad, es puesta en escena”. Con esto, subrayó que el éxito en atraer no depende de una esencia especial, sino de la capacidad de actuar estratégicamente y de proyectar una imagen que despierte interés en los demás.

El psicólogo insiste en que “no tienes que ser mejor, sino saber cómo comunicarte”. Este principio invita a dejar de lado la mejora individual constante y centrarse en el modo de interactuar. Saber destacar lo relevante, captar el interés y generar conexiones sostenidas resulta más eficaz que elaborar una lista de virtudes. La seducción es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar, siempre que se comprenda como una forma de comunicación estratégica.

PUBLICIDAD

El error común de los hombres al intentar resultar atractivos

Uno de los errores más frecuentes, según Amat, es que muchos hombres tienden a pensar que las mujeres interpretan la atracción de la misma manera que ellos. “El error que cometemos la mayoría de los hombres para pretender ser irresistibles es pensar que las mujeres piensan igual que nosotros”, afirmó. Esto genera estrategias poco efectivas y una interacción que no conecta con las expectativas del interlocutor.

Uno de los errores más comunes en los hombres es pensar que las mujeres interpretan la atracción igual que ellos, según Víctor Amat (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo señala que proyectar los propios esquemas y deseos sobre el otro limita la posibilidad de establecer una conexión significativa. “No se trata de hacer lo que a ti te gustaría que hicieran contigo, sino de averiguar qué desea el otro”, explicó. Esta advertencia invita a abandonar patrones rígidos y a desarrollar una mayor sensibilidad hacia las percepciones y necesidades de la otra persona.

PUBLICIDAD

La importancia de la escucha en las relaciones

Para Amat, la escucha genuina es uno de los factores principales en la seducción y las relaciones personales. “Escuchar de verdad significa prestar atención a lo que preocupa, interesa y espera la otra persona”, detalla en la entrevista con Men’s Health. Este acto no se reduce a oír palabras: implica comprender intenciones, emociones y matices, y adaptar la propia comunicación en consecuencia.

El psicólogo recalca que la escucha atenta permite descubrir lo que puede resultar significativo para la otra persona, y no solo responder con frases preestablecidas. “La mayoría no escucha, solo espera a que el otro acabe para hablar”, afirmó. Así, la capacidad de escuchar se convierte en una herramienta de influencia y seducción más poderosa que cualquier fórmula o guion predeterminado.

PUBLICIDAD

Amat señala que la seducción y la comunicación estratégica comparten principios esenciales con ámbitos como la publicidad y la política (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paralelismo entre la seducción y la comunicación estratégica en otros ámbitos

La visión de Amat establece un paralelismo entre la seducción y otros entornos donde la comunicación estratégica es esencial, como la publicidad y la política.

“En la publicidad no te venden el producto, te venden cómo te vas a sentir con el producto”, indicó. Así, la importancia radica en comprender a quién se tiene delante, reconocer sus necesidades y adaptar el mensaje para influir eficazmente en su percepción.

PUBLICIDAD

Este principio puede trasladarse al terreno personal: para resultar atractivo, es necesario prestar atención auténtica y responder desde la observación y la empatía. “La seducción es una cuestión de observación y adaptación”, sintetizó.