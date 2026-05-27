Macabro ataque en Santa Fe: asesinaron a una mujer, balearon a su pareja y ahora la causa tuvo un giro inesperado

La policía detuvo al sospechoso por femicidio y tentativa de homicidio en Villa Amelia

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer y de su pareja malherida, ocurrido el pasado viernes por la tarde en la localidad de Villa Amelia –ubicada a 30 kilómetros de Rosario–, tuvo un brusco giro en las últimas horas. Al principio la principal hipótesis fue un femicidio. Pero ahora, las autoridades detuvieron a un sospechoso como posible autor material del ataque.

Según las pericias, María Esther Ramírez (65), la víctima, tenía un impacto de bala en la espalda y quemaduras que habrían sido provocadas por un tercero. En tanto, su pareja Omar Gamarra (70) tenía tres heridas de arma de fuego en el cráneo además de las lesiones provocadas por el fuego.

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Este miércoles fue detenido Tiago R. (27), sindicado como presunto responsable del crimen que tendría un trasfondo narco.

La causa, en la que interviene la fiscal Noelia Navone del Ministerio Público de la Acusación, tuvo diferentes hipótesis. Al comienzo, sobre la base de la primera revisión de la escena hallada en el domicilio de la pareja de Larrea al 200 de Villa Amelia, se pensó que se había tratado de una explosión de una estufa, de acuerdo al testimonio que brindó uno de los hijos, que fue quien ingresó al lugar.

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El hecho ocurrió en la calle Larrea al 200, en Santa Fe

Con el correr de las horas se detectó un disparo en el costado izquierdo dorsal de la mujer, por lo que se buscó determinar si se había tratado de un femicidio seguido de un intento de suicidio. No había arma de fuego en el lugar, pero sí doce vainas servidas calibre 22.

Todo cambió cuando los médicos del Hospital Provincial examinaron a Omar Gamarra, que además de quemaduras tenía tres heridas de bala en el cráneo, por lo que permanece en la unidad de terapia intensiva, en estado crítico.

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Luego de una serie de medidas pedidas por la fiscal, la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género aprehendió a Tiago R. (27) en su casa de Mendoza al 300, también en la pequeña localidad santafesina.

Casualmente, en la propiedad donde fue hallado el sospechoso se secuestró una pistola calibre 22 y 36 cartuchos del mismo calibre, que a su vez coincide con el encontrado en la escena del crimen.

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A Tiago R. también le incautaron una escopeta calibre 12, cinco celulares y prendas que podrían ser de interés para la causa.

Según comentaron varios investigadores policiales a Infobae, la pareja atacada estaba vinculada a la venta minorista de droga, a tal punto que su domicilio había sido allanado en 2024 y 2025. De hecho, uno de sus hijos, Rodrigo, cayó el año pasado por una causa por narcomenudeo –y por manejar con un carnet apócrifo a pesar de no tenerlo permitido por un siniestro vial que había protagonizado–.

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En tanto, el sospechoso arrestado este miércoles también tendría conexión con el comercio de estupefacientes. Es por eso que se supone que el trasfondo del crimen y tentativa de homicidio podría tener que ver con el microtráfico de droga.