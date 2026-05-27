El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

Valtteri Bottas deberá hacer un buen papel en Mónaco para disipar las dudas (Reuters)

La escudería Cadillac atraviesa una etapa de incertidumbre en su debut en la Fórmula 1, después de conocerse que la continuidad de Valtteri Bottas está en duda luego de solo cinco carreras en la temporada 2026. El piloto finlandés no logró cumplir con las expectativas de la dirección del equipo y su rendimiento, comparado con el de su compañero Sergio Pérez, preocupa a los responsables de la estructura estadounidense.

De acuerdo con lo reportado por Bild y la edición de Motorsport Turquía, que replicaron la información original de Sky Sports Italia, los dirigentes de Cadillac han manifestado una “insatisfacción creciente” con el desempeño de Bottas. El medio italiano sostuvo que los principales directivos no estarían satisfechos con el rendimiento actual del finlandés, por lo que puertas adentro estarían considerando una salida prematura. La próxima carrera, el Gran Premio de Mónaco, podría resultar decisiva para el futuro de Bottas dentro del equipo.

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El arranque de la temporada evidenció un escenario adverso para el finlandés. El ex corredor de Mercedes terminó en los puestos 13, 19, 18 y 16 en las primeras cinco competencias. En la carrera inaugural de Melbourne, ni siquiera cruzó la meta. En contraste, aunque Sergio Pérez tampoco sumó puntos para Cadillac, el piloto mexicano registró tiempos de clasificación más sólidos y mostró mayor consistencia.

La escudería sigue de cerca el rendimiento de Bottas en la Fórmula 1 (Reuters)

La presión en la escudería, que debuta en la Fórmula 1 este año, es intensa. El equipo apostó por la experiencia de Bottas y Pérez para dotar de estabilidad al proyecto en su primer año en la parrilla. No obstante, la realidad deportiva ha puesto en entredicho la apuesta por el piloto de 36 años.

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La situación de Bottas se agravó tras el GP de Canadá. Según la cobertura de Sky Sports Italia, durante la clasificación en Montreal, Pérez fue 0s843 más rápido, mientras que Bottas terminó último en la sesión. Durante la competencia, el mexicano se vio obligado a abandonar por un problema de suspensión, cuando marchaba 15º, y su compañero finalizó 16º, a más de 50 segundos de distancia. Entre los pilotos que completaron la carrera, el finlandés quedó a 43 segundos de Lance Stroll.

La información difundida por Sky Sports Italia destaca que la dirección de Cadillac ya evalúa cambios en la alineación de pilotos para 2027. El estadounidense Colton Herta, piloto de pruebas y reserva, surge como principal candidato a ocupar un posible asiento vacante. Sin embargo, para poder competir en la Fórmula 1, Herta necesita sumar cinco puntos más en la Fórmula 2 y alcanzar al menos la octava posición del campeonato, ya que actualmente se ubica 12º con 16 unidades.

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La incertidumbre en el box de Cadillac se acentúa porque, según Sky Sports, el mercado de pilotos para 2027 ya se está moviendo. El propio Pérez evalúa alternativas para el futuro, mientras que la posición de Bottas se discute internamente y no se descarta un cambio en la dupla titular. Hasta el momento, la escudería estadounidense no emitió ningún comunicado oficial sobre estas especulaciones.

En paralelo, la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 en 2025 alimentó expectativas sobre la posible incorporación de otro piloto argentino a la Fórmula 1. Según pudo saber Infobae, la filosofía de trabajo de General Motors (GM) y, por extensión, de Cadillac, pone el foco en el talento y el rendimiento sin descartar la edad como criterio excluyente para el ascenso de pilotos. El piloto argentino de 25 años fue protagonista de la carrera sprint en Canadá y terminó 16º en la prueba principal del último fin de semana, después de sufrir una penalización y un choque. En la clasificación general se ubica en el puesto 13, a dos unidades de Herta.

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