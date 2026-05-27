Fabio Di Tomaso volvió a interpretar a El Conde de Floricienta y desató la locura de los fans: “20 años después”

Fabio Di Tomaso compartió su emoción luego de regresar como "El Conde" a la secuela de Floricienta, Margarita, creada por Cris Morena (Instagram)

Dos décadas después de conquistar a miles de adolescentes en la piel del Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya en Floricienta, Fabio Di Tomaso volvió a ponerse el saco del personaje que marcó su carrera. En medio del furor por Margarita, la secuela que revive el universo creado por Cris Morena, el actor aceptó la propuesta y sorprendió con su regreso en la pantalla, generando una ola de nostalgia y emoción entre seguidores y colegas.

La aparición de Di Tomaso se dio en una escena cargada de intriga: el Conde reapareció en una prisión de máxima seguridad en la ficticia Kricoragán, un detalle que sumó misterio al esperado reencuentro con su historia. Los rumores sobre su participación venían creciendo, pero la confirmación en pantalla no solo cumplió las expectativas, sino que se transformó en uno de los momentos más comentados de la temporada. Los admiradores de Floricienta celebraron el guiño a la trama original y el regreso de uno de los personajes más queridos.

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Ante el revuelo, Fabio eligió las redes sociales para compartir su emoción y dejar un mensaje directo a sus fans. “Bueno, acá estoy muy emocionado. Es muy temprano, todavía no amaneció. Estoy del otro lado de la orilla y hoy arrancamos con la vuelta del Conde 20 años después”, expresó en un video, sonriente y visiblemente conmovido. En la descripción del posteo, sumó: “A nada de volver… ¡Nos seguimos viendo!”.

El actor Fabio Di Tomaso hace su esperado regreso a la pantalla en Margarita, generando gran expectativa entre sus fans

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de cariño y apoyo, tanto de seguidores como de compañeros de la tira, entre los que se destacaron Isabel Macedo, Nicolas Maiques, Mateo Belmonte, Toti Spangenberg, Mora Bianchi y muchos otros celebraron la noticia. “Soy lágrimas”; “Como tenía que ser”; “Vamoo nene”; “Ídolo”; “Grité como si fuera una final”; “20 años soñando este momento”, fueron algunas de las reacciones destacadas en las últimas horas.

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El camino de Fabio en Floricienta comenzó tras la salida de Juan Gil Navarro, el recordado Freezer. Su llegada al elenco supuso un desafío: debía ocupar el lugar de un protagonista muy querido y superar el impacto que había generado la muerte del personaje original. Sin embargo, en poco tiempo, Máximo Augusto Calderón de la Hoya se ganó el corazón de la audiencia. Durante un año, el Conde llenó de dulzura y carisma la pantalla chica, consolidando a Di Tomaso como un rostro popular que trascendió la tira y se mantuvo vigente en el recuerdo de los fans.

Fabio Di Tomaso, en el rol de El Conde, posa en medio de una de las escenas de la serie

El éxito de Floricienta, emitida entre 2004 y 2005, fue tal que incluso hoy, a más de dos décadas del estreno, el actor sigue siendo identificado con ese personaje. En septiembre de 2024, en una entrevista en el programa Poco Correctos (El Trece), Di Tomaso se refirió al fenómeno y a cómo lo vive en la actualidad. “No me jode que me digan El Conde. Soy El Conde, ya está”, dijo entre risas, naturalizando el cariño que el público todavía le demuestra.

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Más allá de la nostalgia, Fabio también marcó distancia con la exposición permanente que implica haber formado parte de una tira tan icónica. En esa misma ocasión, fue consultado sobre su ausencia en el Cris Morena Day, el evento homenaje que reunió a varias figuras del universo de la productora. “No, no pude, vi algunas imágenes. Me llamaron para ir, pero estaba con mi niño”, explicó. “Ser padre hoy y estar en la semana con mi hijo en casa, que va a la escuela, me era muy difícil”, justificó el actor, priorizando su rol familiar por encima de la nostalgia televisiva.

De cara al final de la segunda temporada, Fabio Di Tomaso regresó como El Conde a la historia de Margarita, la secuela de Floricienta (HBO/Instagram)

A pesar de que acepta con gratitud el reconocimiento como Conde, Di Tomaso es consciente de que la ficción se renueva y que llegan nuevas generaciones de actores. “Me encanta que me digan Conde y todo eso, porque no tengo ningún problema”, aseguró, aunque aclaró: “Igualmente no participo de todo eso, ya hay una camada nueva, todo está renovado”.

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El regreso de Máximo a la historia, en medio del éxito de Margarita, no solo es un guiño para quienes crecieron con Floricienta, sino también una prueba de que los personajes que marcaron a una generación siguen vivos en la memoria colectiva. Y Di Tomaso, a fuerza de carisma y autenticidad, volvió a demostrar que el Conde sigue siendo eterno para quienes alguna vez soñaron con los cuentos de Cris Morena.