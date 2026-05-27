Crimen y Justicia

Daba “clases de morgue” en un local de comidas y realizaba prácticas ilegales en un hospital: la historia del falso profesor acusado por estafa en San Juan

Este martes comenzó el juicio contra Daniel Algarilla, quien engañó a decenas de personas con una falsa tecnicatura en evisceración. El caso

Guardar
Google icon
Hombre de mediana edad con suéter gris y pantalón oscuro sentado en una silla frente a un micrófono en una sala de tribunal. Al fondo, asientos y un monitor
Daniel Algarilla llegó al juicio en libertad. (Gentileza 0264 Noticias)

Un increíble caso de estafa es noticia por estas horas en la ciudad de Rivadavia, provincia de San Juan, donde un colaborador de la morgue del hospital local, identificado como Daniel Gustavo Algarilla (59), está acusado de engañar a decenas de personas con una falsa tecnicatura en evisceración. Luego de que cuatro de las víctimas denunciaran el hecho ante las autoridades judiciales, el fiscal Guillermo Heredia llevó a juicio oral al falso profesor, que llegó al debate en libertad y este martes asistió a la audiencia de apertura.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el engaño de Algarilla salió a la luz en diciembre de 2024, cuando cuatro de sus alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron ante el fiscal Heredia por una presunta estafa.

PUBLICIDAD

De acuerdo al testimonio de las damnificadas, Algarilla, empleado por la Administración Central del Gobierno de San Juan, les vendió una tecnicatura en evisceración y morgue, pero luego de pagar la cuota durante varios meses se percataron de que el curso no contaba con el aval ministerial ni la certificación del Ministerio de Educación provincial correspondientes.

Al dar inicio a la investigación, el fiscal y su equipo lograron recolectar evidencia de interés para la causa, determinaron las características del curso y el pago de las cuotas que debían abonar los damnificados para asistir a clases.

PUBLICIDAD

Asimismo, los investigadores descubrieron que Algarilla decía ser profesor de la UNCUYO de Mendoza, cuando en realidad ni siquiera registraba estudios relacionados a la carrera que ofrecía.

Una sala de audiencia con Daniel Algarilla sentado en el centro hablando a un micrófono. Otros hombres están sentados en mesas. Una pantalla en la pared muestra una videollamada
Algarilla está imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados por las víctimas.

El modus operandi de Algarilla era sencillo: como trabajaba como colaborador de morgue en el Marcial Quiroga, un hospital escuela de la ciudad de Rivadavia, él aprovechaba cada clase que dictaban los profesores, a quienes les solía proveer los materiales necesarios para sus presentaciones, y extraía conceptos y ejercicios que luego incluía en las prácticas de su curso.

Las víctimas de Algarilla recién se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a cambiar de lugar de clases. Fuentes del caso precisaron a este medio que, inicialmente, el curso se daba en un instituto local, durante la hora de la siesta, pero una disputa entre Algarilla y la dueña derivó en una primera mudanza.

Como no contaba con otro espacio físico para recibir al alumnado, Algarilla se las volvió a ingeniar para seguir adelante con su estafa: acudió a su hermano y le pidió prestada su “lomoteca”, como en San Juan se conocen a las casas de comida especializadas en lomitos.

Un mes después, Algarilla volvió a mudar su improvisada aula y alquiló un comercio. Las idas y vueltas en este sentido fueron las que despertaron sospechas en los estudiantes, que pagaban una cuota de hasta 30 mil pesos por mes y además asistían entre una y dos veces por semana a la morgue del hospital local.

Con todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, el fiscal Heredia solicitó que Algarilla, imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados en su contra, fuera sometido a un juicio oral, el cual comenzó este martes.

Según pudo saber este medio, en la primera audiencia encabezada por el juez Mariano Carrera se leyeron los alegatos y declararon dos de las denunciantes. En ese contexto, el fiscal Heredia mencionó que Algarilla aprovechaba su estatus de empleado para tener acceso a la morgue y hacer uso indebido de las instalaciones sin los permisos necesarios.

En contrapunto, el abogado Jorge Guillen, defensor de Algarilla, señaló que considera que el juicio es innecesario e injusto, al sostener que el hombre sí es técnico desde el 2018 y que nunca actuó como profesor, sino que era disertante de los dos institutos de donde proceden las denuncias, según consignó el medio local 0264 Noticias.

Algarilla llegó al juicio en libertad, mientras que la Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva.

Temas Relacionados

San JuanEstafasDaniel AlgarillaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Rosario a un miembro de la organización extremista internacional 764

Se trata de un grupo, de carácter satánico, neonazi y nihilista, que opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox, 8chan y Telegram

Detuvieron en Rosario a un miembro de la organización extremista internacional 764

El último mensaje que mandó Agostina Vega antes de desaparecer en Córdoba y qué se sabe del único detenido

El paradero de la adolescente de 14 años es un misterio desde que se tomó un remis para encontrarse con un conocido de la familia el sábado pasado. Quién es el sospechoso y por qué se cree que pudo haber sido engañada

El último mensaje que mandó Agostina Vega antes de desaparecer en Córdoba y qué se sabe del único detenido

Macabro ataque en Santa Fe: asesinaron a una mujer, balearon a su pareja y ahora la causa tuvo un giro inesperado

El crimen ocurrió en Villa Amelia. La víctima tenía un disparo y quemaduras provocadas por un tercero. El principal sospechoso fue su marido, que también tenía lesiones por el fuego. Sin embargo, ahora detuvieron a un sospechoso sindicado como el autor del hecho

Macabro ataque en Santa Fe: asesinaron a una mujer, balearon a su pareja y ahora la causa tuvo un giro inesperado

La nueva vida en prisión de “Pequeño J”: quién es la mujer argentina que ofreció ser su garante ante la Justicia

Tony Janzen Valverde, acusado del triple crimen narco, se ajusta a su celda individual en Marcos Paz. Mientras tanto, su abogado pelea para excarcelarlo con la ayuda de una “amiga” de la familia del presunto asesino

La nueva vida en prisión de “Pequeño J”: quién es la mujer argentina que ofreció ser su garante ante la Justicia

Quién es la funcionaria de Morón acusada de narco: delivery de droga y una deuda “irrecuperable”

Luna Soyai Ortigoza, de 27 años, alquilaba una propiedad en Castelar donde la PFA halló cocaína y una balanza de precisión. Está prófuga junto a su novio

Quién es la funcionaria de Morón acusada de narco: delivery de droga y una deuda “irrecuperable”

DEPORTES

Habló Scaloni antes de dar la lista de Argentina para el Mundial: las dudas, por qué excluyó a Dybala y el caso de Nico Paz

Habló Scaloni antes de dar la lista de Argentina para el Mundial: las dudas, por qué excluyó a Dybala y el caso de Nico Paz

El llamativo mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de una salida de River Plate

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

Impacto en la Fórmula 1: Alpine anunció una nueva alianza y cambiará el nombre del equipo desde el 2027

TELESHOW

El emotivo reencuentro de Carmen Barbieri con la cantante callejera que conoció de casualidad: “Ya somos amigas”

El emotivo reencuentro de Carmen Barbieri con la cantante callejera que conoció de casualidad: “Ya somos amigas”

El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto para su cumpleaños número 23

Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

Fabio Di Tomaso volvió a interpretar a El Conde de Floricienta y desató la locura de los fans: “20 años después”

El crudo testimonio de Sandra Callejón sobre su hermana María Fernanda: “No se deja ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos cobrará una tarifa anual obligatoria a solicitantes de asilo desde el 29 de mayo

Estados Unidos cobrará una tarifa anual obligatoria a solicitantes de asilo desde el 29 de mayo

Flávio Bolsonaro le prometió a Donald Trump adherirse a la alianza “Escudo de las Américas” si gana las elecciones en Brasil

El Gobierno de Bolivia aclara que la reducción salarial en el Ejecutivo será un “aporte voluntario”

Gobierno de Honduras y transportistas frenan crisis nacional tras acuerdo por etiquetado del cemento

El sur de Florida entra en alerta por lluvias intensas y posibles inundaciones esta semana