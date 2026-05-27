Daba “clases de morgue” en un local de comidas y realizaba prácticas ilegales en un hospital: la historia del falso profesor acusado por estafa en San Juan

Daniel Algarilla llegó al juicio en libertad. (Gentileza 0264 Noticias)

Un increíble caso de estafa es noticia por estas horas en la ciudad de Rivadavia, provincia de San Juan, donde un colaborador de la morgue del hospital local, identificado como Daniel Gustavo Algarilla (59), está acusado de engañar a decenas de personas con una falsa tecnicatura en evisceración. Luego de que cuatro de las víctimas denunciaran el hecho ante las autoridades judiciales, el fiscal Guillermo Heredia llevó a juicio oral al falso profesor, que llegó al debate en libertad y este martes asistió a la audiencia de apertura.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el engaño de Algarilla salió a la luz en diciembre de 2024, cuando cuatro de sus alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron ante el fiscal Heredia por una presunta estafa.

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De acuerdo al testimonio de las damnificadas, Algarilla, empleado por la Administración Central del Gobierno de San Juan, les vendió una tecnicatura en evisceración y morgue, pero luego de pagar la cuota durante varios meses se percataron de que el curso no contaba con el aval ministerial ni la certificación del Ministerio de Educación provincial correspondientes.

Al dar inicio a la investigación, el fiscal y su equipo lograron recolectar evidencia de interés para la causa, determinaron las características del curso y el pago de las cuotas que debían abonar los damnificados para asistir a clases.

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Asimismo, los investigadores descubrieron que Algarilla decía ser profesor de la UNCUYO de Mendoza, cuando en realidad ni siquiera registraba estudios relacionados a la carrera que ofrecía.

Algarilla está imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados por las víctimas.

El modus operandi de Algarilla era sencillo: como trabajaba como colaborador de morgue en el Marcial Quiroga, un hospital escuela de la ciudad de Rivadavia, él aprovechaba cada clase que dictaban los profesores, a quienes les solía proveer los materiales necesarios para sus presentaciones, y extraía conceptos y ejercicios que luego incluía en las prácticas de su curso.

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Las víctimas de Algarilla recién se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a cambiar de lugar de clases. Fuentes del caso precisaron a este medio que, inicialmente, el curso se daba en un instituto local, durante la hora de la siesta, pero una disputa entre Algarilla y la dueña derivó en una primera mudanza.

Como no contaba con otro espacio físico para recibir al alumnado, Algarilla se las volvió a ingeniar para seguir adelante con su estafa: acudió a su hermano y le pidió prestada su “lomoteca”, como en San Juan se conocen a las casas de comida especializadas en lomitos.

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Un mes después, Algarilla volvió a mudar su improvisada aula y alquiló un comercio. Las idas y vueltas en este sentido fueron las que despertaron sospechas en los estudiantes, que pagaban una cuota de hasta 30 mil pesos por mes y además asistían entre una y dos veces por semana a la morgue del hospital local.

Con todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, el fiscal Heredia solicitó que Algarilla, imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados en su contra, fuera sometido a un juicio oral, el cual comenzó este martes.

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Según pudo saber este medio, en la primera audiencia encabezada por el juez Mariano Carrera se leyeron los alegatos y declararon dos de las denunciantes. En ese contexto, el fiscal Heredia mencionó que Algarilla aprovechaba su estatus de empleado para tener acceso a la morgue y hacer uso indebido de las instalaciones sin los permisos necesarios.

En contrapunto, el abogado Jorge Guillen, defensor de Algarilla, señaló que considera que el juicio es innecesario e injusto, al sostener que el hombre sí es técnico desde el 2018 y que nunca actuó como profesor, sino que era disertante de los dos institutos de donde proceden las denuncias, según consignó el medio local 0264 Noticias.

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Algarilla llegó al juicio en libertad, mientras que la Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva.