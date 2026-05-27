Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

Este video muestra a Tamara Rogouski, identificada con la banda de MISS UNIVERSO ARGENTINA 2026 con la corona, enfundada en un elaborado vestido rojo con detalles en pedrería y la capa a juego. "Lo voy a dar todo en Puerto Rico", anunció visiblemente emocionada

En el Teatro Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires, el 25 de mayo de 2026, la emoción se apoderó del público cuando la misionera Tamara Rogouski recibió la corona de Miss Universo Argentina 2026. El evento mostró una producción cuidada y un clima de celebración, con asistentes expectantes ante el anuncio final. La voz del locutor resonó con fuerza: “¡Misiones es la nueva Miss Universo Argentina 2026! Tamara Rogouski de la provincia de misiones se acaba de coronar como la nueva Miss Universo Argentina 2026”. La elección de la joven marcó un hito en la historia del certamen nacional, devolviendo el título a Misiones después de 68 años.

El video documenta el momento en el que Tamara Rogousky se consagró Miss Universo Argentina y el instante en el que la representante de Misiones recibe la banda de coronación y un ramo de flores. (Video: Instagram)

En el escenario, la flamante Miss Universo Argentina sostuvo a su hija en brazos para una fotografía que recorrió rápidamente las redes sociales. El público celebró la consagración de una madre como representante nacional. La nueva Miss Universo Argentina llevará la bandera del país a la edición 65 de Miss Universe, que tendrá lugar en noviembre en Puerto Rico.

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El discurso de Tamara Rogouski que definió su coronación

Tamara Rogouski le dejó un emotivo mensaje a los jóvenes al pronunciar su breve discurso durante el evento de Miss Universo Argentina 2026 (VIdeo: Instagram)

El discurso final de Tamara Rogouski emocionó al jurado y a los presentes en la sala. Su mensaje se centró en la importancia de perseguir sueños y en el poder de la juventud. Frente al público y el panel de jueces, Rogouski expresó: “A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional de marketing descubrí el poder de la palabra y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino para recordarles que ustedes también pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto. Empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con propósito, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos. Gracias”. Las palabras de la futura ganadora recibieron aplausos y dejaron una marca antes de la definición del certamen.

Una competencia con representantes de todo el país

El video muestra el momento de celebración en el escenario del certamen de belleza con la nueva Miss Universo Argentina celebrando junto a sus compañeras del resto de las provincias del país, como Formosa, Tierra del Fuego y Santa Fe.

La ceremonia mostró una competencia ajustada y una definición reñida entre representantes de diferentes regiones del país. La primera finalista fue La Pampa, seguida por Córdoba, Chaco, Río Negro y Río Paraná. El listado de semifinalistas incluyó a La Pampa, Río Paraná, La Rioja, Córdoba, Río Negro, Chaco, Chubut, La Plata, Misiones, Santiago del Estero, Santa Cruz y Formosa. La diversidad de provincias presentes en las instancias finales reflejó el alcance federal del certamen.

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En las últimas instancias del certamen Miss Universo Argentina 2026 quedaron 12 finalistas (Instagram)

El jurado cumplió un papel central en la gala, con la presencia destacada de Coty Romero, quien compartió su experiencia personal en el mundo de los certámenes. Romero relató: “A mí en 2019 se me presentó la oportunidad de participar, lo disfruté mucho porque también estaba con mi familia, no es solo lo que se ve en el escenario sino también lo que hay detrás”. La selección de las finalistas y la elección de la ganadora se produjo tras una deliberación atenta a cada detalle de la presentación y el mensaje de las candidatas.

La conducción de la velada estuvo a cargo de Giuliano Fessia, quien presentó cada segmento y mantuvo el ritmo del evento.

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La gala de premiación, todo un trabajo en equipo

Tamara Rogouski junto a Jorge Ramírez, estilista y encargado del make up de todas las representantes a Miss Universo Argentina 2026 (Instagram)

En la intimidad del backstage, el trabajo del equipo de estilismo y maquillaje tuvo como figura a Jorge Ramírez. “Hay momentos que una foto nunca termina de explicar. Porque detrás de esta corona hubo horas de trabajo, conversaciones difíciles, preparación, confianza, lágrimas, aprendizajes y una decisión constante de crecer desde adentro hacia afuera. Esta vez no solo estuve como maquillador y estilista. Me comprometí con el proceso completo, con cada detalle, con acompañar, sostener y ayudar a construir una versión que no solo se viera increíble… sino que se sintiera segura de quién es”.

El abrazo más tierno: la flamante Miss Universo Argentina con su hija

La flamante Miss Universo Argentina 2026 también es madre de una pequeña niña, Sophi (Instagram)

En el perfil de Tamara Rogouski se destaca su rol como madre y su formación en coaching y marketing. En Instagram, compartió una reflexión con una foto junto a su hija Sophi: “Que nuestras hijas nos vean intentarlo... y que cada mujer se permita volver a creer en sí misma. Porque los sueños no tienen edad, ni etapas. Gracias por tanto amor, respeto y acompañamiento. Porque cuando una mujer se anima, abre camino para muchas más”.

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La elegancia de Tamara Rogouski se destacó durante la ceremonia

Tamara Rogousky, la nueva Miss Universo Argentina, posa en un lujoso vestíbulo interior. Viste un vestido rojo largo con pedrería, un chal del mismo color, una corona plateada y una banda blanca que lee 'MISS UNIVERSE ARGENTINA' (Video: Instagram)

El vestuario de la ganadora llevó la firma de Dhey Galaviz, quien también dedicó unas palabras en redes: “Hay Reinas que muchas veces no necesitan corona para reinar, y @aldumasset es una fiel muestra de ello, es una reina en toda la extensión de la palabra, humilde, cariñosa, entregada y apasionada además de ser hermosa digna representación de la mujer argentina. Me quedaré por siempre con los mejores momentos y anécdotas de cada una de tus reacciones al ver todo lo que con tanto amor y pasión hice para ti, nunca cambies esa niña alegre y soñadora que conocí y que siempre tenga un espacio en mi corazón y no olvides que aún sin corona el universo siempre será tuyo!”