América Latina

Flávio Bolsonaro le prometió a Donald Trump adherirse a la alianza “Escudo de las Américas” si gana las elecciones en Brasil

El senador mantuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca

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Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @FlavioBolsonaro del senador brasileño Flávio Bolsonaro (i) junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca, en Washington (EFE/@FlavioBolsonaro)

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se reunió este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde aseguró que Brasil se sumará al "Escudo de las Américas“, una alianza regional contra el narcotráfico promovida por Washington, si resulta vencedor en las elecciones de octubre.

Durante una conferencia de prensa, Bolsonaro indicó que solicitó a Trump que designe “cuanto antes” como grupos terroristas a las organizaciones brasileñas PCC y Comando Vermelho. Esta iniciativa cuenta con la oposición del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que la considera una vulneración a la soberanía nacional.

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El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) permaneció más de una hora y media en el complejo presidencial, aunque no especificó cuánto tiempo conversó con Trump. Ambos se fotografiaron en el Despacho Oval.

El senador destacó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño durante un año electoral. A su entender, esto demuestra el “aprecio” que Trump siente tanto por él como por Brasil.

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Según Bolsonaro, la primera pregunta de Trump fue por el estado de su padre, quien mantiene una afinidad ideológica con el presidente estadounidense y fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este martes, en Washington. Bolsonaro prometió al presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, que Brasil se adherirá al "Escudo de las Américas", una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Washington, si gana las elecciones de octubre (EFE/Octavio Guzmán)

Bolsonaro afirmó que, si obtiene la victoria electoral, "Brasil va a integrar el Escudo de las Américas“, una alianza de la que ya participan gobiernos como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, con el objetivo de conformar “una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado”.

El senador respaldó la idea de que Estados Unidos catalogue a los grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, aunque descartó que esto habilite un posible ataque militar estadounidense en suelo brasileño y aseguró que “esto está fuera de la mesa”.

Bolsonaro también sostuvo que Brasil, por sus grandes reservas de minerales críticos que despiertan el interés de Washington, debe ser una “alternativa” al monopolio de China en ese sector.

El senador, identificado con la derecha, buscó reforzar su candidatura tras la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado bajo sospecha de estar implicado en el mayor fraude financiero de la historia del país. Este hecho ha debilitado su posición en las encuestas frente a Lula, quien aspira a la reelección.

La familia Bolsonaro comparte afinidad ideológica con Trump, quien intentó intervenir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro mediante la imposición de aranceles elevados a las importaciones brasileñas, medida que posteriormente revirtió tras negociaciones con el gobierno brasileño.

El viaje de Bolsonaro tuvo lugar después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, encuentro que ambos calificaron de positivo.

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