Descubren un fenómeno que acelera el drenaje del agua de deshielo en Groenlandia: por qué preocupa a expertos

El agua que se acumula en las grietas de los glaciares puede modificar la velocidad con que el hielo se desplaza hacia el océano, lo que altera su dinámica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua que se acumula en las grietas de la superficie de los glaciares puede alterar la forma y la velocidad en que estos gigantes de hielo se deslizan hacia el océano. En Groenlandia, algunas zonas fracturadas actúan como canales que permiten que grandes volúmenes de agua de deshielo lleguen al fondo, lo que acelera el desplazamiento de las masas de hielo y puede contribuir al aumento del nivel del mar.

Un reciente estudio publicado en AGU Advances revela cómo los cambios de tensión en el hielo, que se producen según la época del año, determinan el momento en que el agua acumulada en las grietas profundas se libera hacia el fondo del glaciar. La investigación se realizó en el glaciar Sermeq Kujalleq, al oeste de Groenlandia, y aporta información novedosa sobre cómo el agua de deshielo viaja desde la superficie hasta las profundidades de la capa de hielo, lo que afecta su movimiento y estabilidad.

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Cómo la dinámica del glaciar define el destino del agua de deshielo

Según el estudio, las imágenes satelitales muestran que en el glaciar existen zonas donde el agua de deshielo se acumula en grietas profundas. Actúan como depósitos temporales: durante gran parte de la temporada, el agua permanece retenida en la superficie, pero cuando el hielo comienza a estirarse más por los movimientos naturales, algo que sucede en momentos específicos del año, la tensión provoca que las grietas se abran hasta el fondo.

En ese instante, el agua puede drenar de golpe y descender rápidamente hacia la base. De este modo, el proceso no depende solo de la cantidad de agua, sino también de que el hielo alcance un nivel de estiramiento suficiente para permitir que el agua atraviese toda la masa de hielo.

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En Groenlandia, zonas fracturadas actúan como canales naturales y permiten que el agua de deshielo llegue hasta el fondo y acelere el desplazamiento del glaciar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio revela que este patrón es diferente al de los lagos que se forman sobre el hielo, los cuales se vacían por eventos repentinos, como lluvias intensas, y no por cambios estacionales. Los expertos concluyen que la mayor parte del agua acumulada en las grietas desciende hasta el fondo del glaciar principalmente entre mayo y junio, cuando comienza la temporada de deshielo y el hielo aumenta su velocidad, se estira y genera la tensión suficiente para que estas grietas se abran completamente. La presencia de agua de deshielo desde el principio de la temporada resulta clave para este proceso.

En los datos recogidos, los científicos analizaron 48 campos de grietas y encontraron que el 83% presentó drenaje en 2019. El inicio se registró antes que en los lagos formados sobre la superficie del hielo. A medida que avanzaba la temporada de deshielo, el hielo pasaba de estar “comprimido” a estirarse cada vez más, y este estiramiento alcanzaba su valor máximo justo antes de que el agua se liberara hacia el fondo del glaciar.

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Estrategias para detectar el recorrido del agua en el glaciar

Para investigar cómo se comporta el agua en los campos de grietas, el equipo usó imágenes satelitales de alta resolución que permiten ver detalles de hasta 10 metros. Además, emplearon modelos informáticos que estiman cuánta agua se derrite en la superficie y midieron la velocidad y los cambios en la forma del hielo a lo largo del tiempo. El análisis se centró en la temporada de deshielo de 2019, cuando hubo más datos disponibles.

En el glaciar, las grietas profundas funcionan como depósitos que retienen el agua hasta que el hielo se estira lo suficiente y permite su drenaje repentino (REUTERS/Denis Balibouse)

Para saber en qué lugares había agua sobre el glaciar, los investigadores utilizaron un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar y mapear de manera precisa el agua en zonas complejas como grietas y arroyos. El modelo fue entrenado con mapas realizados tanto de forma automática como manual, lo que permitió seguir el ciclo de llenado y vaciado de las grietas a lo largo de la temporada.

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El grupo calculó cómo se deformaba el hielo y comparó esos datos con la presencia de agua, utilizando un modelo físico que ayuda a entender hasta dónde puede llegar una grieta cuando el hielo se estira y hay suficiente agua acumulada. Descubrieron que el 83% de los campos de grietas drenó entre mayo y junio de 2019, mientras que los lagos superficiales vaciaron el agua en periodos más amplios y con menor frecuencia.

Cómo estos hallazgos pueden mejorar las predicciones climáticas globales

La investigación pone de relieve que comprender el comportamiento de los campos de grietas es fundamental para anticipar cómo los glaciares responden a los cambios en el clima. El modo en que el agua de deshielo se mueve a través de estas grietas determina la rapidez con que llega al fondo del glaciar, donde puede lubricar la base y acelerar el desplazamiento del hielo hacia el mar.

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El drenaje de grietas transfiere al menos la mitad del agua de deshielo al fondo de la capa de hielo, lo que puede impactar en el nivel del mar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Si los modelos no tienen en cuenta las diferencias entre grietas que retienen agua y aquellas que la dejan fluir de inmediato, se corre el riesgo de subestimar o sobreestimar la velocidad y el aporte de agua dulce desde Groenlandia a los océanos.

El estudio muestra que, en áreas donde el agua se acumula, el drenaje ocurre solo cuando el hielo se estira lo suficiente, mientras que en otras zonas el agua encuentra un camino hacia el fondo desde el inicio del deshielo, sin formar depósitos en la superficie.

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Estas dinámicas influyen directamente en la formación de canales de agua bajo el hielo y en la respuesta del glaciar a periodos de mayor temperatura o precipitaciones intensas. Los autores subrayan que “el drenaje de grietas transfiere al menos la mitad del agua de deshielo al fondo de la capa de hielo”, lo que confirma la necesidad de considerar estos procesos para proyectar la evolución futura de los glaciares y sus efectos en el nivel del mar.