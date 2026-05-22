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Por qué la belleza genera sensaciones completamente distintas en cada persona

Un experimento en el Museo Galileo de Florencia mide ondas cerebrales y señales corporales para entender qué variables modifican la percepción estética y por qué los correlatos fisiológicos no alcanzan para explicarlo todo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sensores de EEG, frecuencia cardíaca y conductancia de la piel registran la activación fisiológica durante la experiencia de la belleza en el museo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Smithsonian Magazine reportó un experimento del nuevo Laboratory of Neuroaesthetics, una colaboración que busca medir cómo reacciona el cuerpo frente a piezas de museo y qué señales acompañan la experiencia subjetiva de la belleza. El proyecto trabaja con objetos del Museo Galileo de Florencia y registra, en paralelo, ondas cerebrales (EEG), frecuencia cardíaca y conductancia de la piel (respuesta galvánica), tres marcadores usados con frecuencia para describir atención, activación fisiológica y cambios de excitación emocional.

En la prueba, los voluntarios observan objetos históricos —entre ellos, un astrolabio atribuido a Galileo— mientras un sistema de sensores capta su respuesta fisiológica y, al final de cada observación, el participante asigna un puntaje numérico a la belleza percibida. El objetivo del equipo no es “probar” que exista una belleza universal, sino describir qué cambios medibles aparecen cuando una persona evalúa un objeto como bello y cómo influyen variables como el contexto, el conocimiento previo y la información que recibe sobre la pieza.

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Esa pregunta —si una vivencia estética deja una huella consistente en el cerebro y el cuerpo— atraviesa un campo de investigación que se consolidó bajo el nombre de neuroestética. La línea general es clara: se pueden medir correlatos, pero traducirlos en una lectura directa de “qué se siente” sigue siendo un límite. Aun así, el valor del experimento es metodológico: traslada herramientas de laboratorio a un entorno real, con objetos concretos y una experiencia museística que se parece más a la vida cotidiana que a una pantalla en una sala de pruebas.

Cómo se mide la respuesta del cerebro y del cuerpo ante la belleza

El protocolo descrito por Smithsonian Magazine incluyó 32 electrodos para electroencefalografía (EEG) sobre el cuero cabelludo, sensores para frecuencia cardíaca y electrodos para sudoración (conductancia eléctrica de la piel). Con esos datos, los investigadores analizan la distribución de tipos de ondas cerebrales durante el momento en que la persona decide si un objeto le parece bello y en qué grado.

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Vista de una sala del Museo Galileo con vitrinas de cristal y madera, exhibiendo instrumentos científicos, murales en las paredes y luz solar a través de ventanas arqueadas.
Voluntarios califican la belleza percibida de piezas como el astrolabio de Galileo, correlacionando puntajes subjetivos y señales biológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo también menciona dos líneas de trabajo adicionales. La primera es el “hyperscanning”, una técnica que registra de manera simultánea la actividad cerebral de dos personas para observar si sus señales tienden a sincronizarse cuando miran el mismo objeto. La segunda es el uso de modelos de inteligencia artificial que intentan predecir el puntaje de belleza que dará un participante a partir de sus señales biológicas, con la advertencia de que se requieren muchos casos para obtener conclusiones robustas.

Qué se sabe (y qué no) sobre “dónde” aparece la belleza en el cerebro

En el campo de la neuroestética, una referencia citada con frecuencia es el trabajo de Semir Zeki y Tomohiro Ishizu, que reportó activación del córtex orbitofrontal medial cuando los participantes realizaban juicios de belleza tanto en estímulos visuales como musicales.

El estudio describió una relación entre la intensidad declarada de la experiencia estética y el nivel de activación en esa región, un hallazgo que suele interpretarse como un punto de encuentro entre la percepción del estímulo y los circuitos implicados en valoración y recompensa. En términos periodísticos, la idea no es que exista un “centro de la belleza”, sino que ciertos componentes del placer estético tienden a reclutar sistemas cerebrales asociados con asignar valor a lo que vemos u oímos.

Ese antecedente, sin embargo, no agota el fenómeno. La experiencia estética no se reduce a una respuesta única ni homogénea: puede incluir placer, curiosidad, inquietud, sorpresa o incluso rechazo. Además, el mismo objeto o la misma obra pueden generar valoraciones muy distintas según la familiaridad, el entrenamiento del observador, su estado emocional, el tiempo de exposición y el entorno en el que ocurre la observación.

A la vez, especialistas citados por Smithsonian Magazine subrayan un límite metodológico central para leer este tipo de resultados: los sensores capturan correlatos (señales que acompañan una experiencia), pero no permiten traducir con precisión qué emoción se siente ni su valencia (placer, inquietud, miedo), sino apenas aproximaciones a la intensidad o al grado de activación fisiológica.

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