Salud

“Analfabetos motrices”: el fenómeno que crece entre los niños por exceso de pantallas

El pediatra Sergio Snieg expuso en Infobae en Vivo la preocupación por el aumento de la torpeza motriz en niños argentinos. “Tienen celulares, pero no saben flexionar las rodillas”, señaló

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Los niños y niñas cada vez se mueven menos y eso repercute en su salud general

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo el médico Sergio Snieg, miembro del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, advirtió que cada vez más chicos manejan celulares pero no adquieren destrezas físicas básicas, y explicó las recomendaciones para evitar consecuencias a largo plazo

Durante su participación en Infobae a las Nueve, donde dialogó con el equipo de la mañana integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet,

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Snieg describió cómo los especialistas detectan una tendencia inédita en la motricidad infantil: “Hoy los profesores de Educación Física nos preguntan por qué hay chicos que son más torpes o que les cuesta más moverse que antes”.

El impacto de las pantallas en la motricidad infantil

Niño absorto en un videojuego en su teléfono celular mientras está sentado en un sillón, demostrando cómo la tecnología digital y los juegos online se han integrado en la vida cotidiana de los niños. La imagen muestra la concentración y el entretenimiento que proporcionan estos dispositivos en la infancia. (Imagen ilustrativa Infobae)
Profesores de educación física y especialistas advierten que cada vez más chicos presentan torpeza motriz y dificultades para moverse con soltura (Imagen ilustrativa Infobae)

“Casi el 90 % de los niños y niñas ya a los 10 años tienen su primer celular”, puntualizó Snieg.

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El pediatra explicó que existe una “edad de oro” para el aprendizaje de habilidades motrices, entre los 5 y los 12 años, que coincide con el inicio de la actividad deportiva. Según su diagnóstico, “cuando un niño empieza a desarrollar alguna habilidad, la práctica es la clave para potenciar lo innato. Pero si en lugar de moverse está con el celular, pierde la oportunidad de mapear esos recorridos en el cerebro”.

Snieg ilustró el fenómeno con un ejemplo que resonó en el estudio: “Si la abuela de Messi hubiera preferido darle el celular en vez de llevarlo a la escuelita deportiva, probablemente nos quedábamos sin un campeonato mundial”.

El especialista insistió en que “el niño tiene al alcance de su dedo toda la información del mundo, pero no sabe flexionar las rodillas cuando salta, ni atarse los cordones, ni arrojar una pelota”.

La observación de la Sociedad Argentina de Pediatría se apoya en datos concretos: 40% de los adolescentes en Argentina padece sobrepeso u obesidad, y uno de cada cuatro niños de 11 años ya hizo al menos una apuesta digital.

Estamos viendo niños de 10 años con cuerpo de oficinista. Niños con enfermedades de adultos: hipertensión, diabetes tipo dos, problemas de atención y aprendizaje, y todo esto tiene relación con el exceso de pantallas”, detalló Snieg.

Sergio Snieg, pediatra: “Hoy casi el 90 % de los niños y niñas ya a los diez años tiene su primer celular, pero muchos no saben saltar o flexionar las rodillas”
Sergio Snieg, pediatra: “Hoy casi el 90 % de los niños y niñas ya a los diez años tiene su primer celular, pero muchos no saben saltar o flexionar las rodillas”

Recomendaciones y desafíos para las familias argentinas

La consulta sobre límites a la tecnología es recurrente en los consultorios y escuelas. “Es muy difícil decir celular cero. Lo que proponemos desde la Sociedad Argentina de Pediatría y en consonancia con otras sociedades científicas es: de cero a 2 años, cero pantallas; de 2 a 6 años, una hora por día con supervisión y contenidos educativos; y hasta los 17, dos horas máximas por día, también con supervisión”, enumeró Snieg.

“Nuestra misión como adultos es enseñar el juego de la vida, a través del diálogo y el juego, no anestesiar con una pantalla”. Agregó que los momentos de comida y los espacios comunes deberían ser libres de tecnología: “El premio es estar con mamá, papá o el cuidador, ir a la plaza y moverse”.

La realidad de muchas familias, reconoció Snieg, complejiza la aplicación de estas reglas. “Sabemos que es exigente, pero salud también implica bienestar. Una hora por día de movimiento es fundamental, ya sea en educación física, en la plaza o en una actividad deportiva”.

Además, advirtió sobre el efecto de las pantallas en el sueño: “Por lo menos una hora antes de dormir no hay celular. Si querés leer, que sea con un libro”.

Durante la charla, surgió el debate sobre la responsabilidad adulta y el ejemplo cotidiano: "Si no hago ninguna actividad física y le digo a mi hijo que se mueva, no tiene sentido. Hay que proponer espacios y horarios libres de pantalla en casa”.

La entrevista completa

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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