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De crecer con internet a redefinir el empleo: qué hace diferente a la Generación Z

Los nacidos entre 1997 y 2012 crecieron con la tecnología como entorno natural y sus hábitos ya replantean estructuras laborales, educativas y familiares consolidadas durante décadas, según HowStuffWorks

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Neurocientífico alerta sobre posible retroceso cognitivo en la Generación Z y vincula el fenómeno al uso de pantallas. (Foto: Infobae Perú/Visuales IA)
La Generación Z agrupa a quienes nacieron entre 1997 y 2012, según el Pew Research Center, y son reconocidos como verdaderos nativos digitales (Foto: Infobae Perú/Visuales IA)

La Generación Z comprende a quienes nacieron entre 1997 y 2012, según el Pew Research Center. Estos jóvenes son los primeros en crecer rodeados de internet, teléfonos inteligentes y dispositivos digitales personales, elementos integrados a su vida desde la infancia. Para este grupo, la conectividad es natural y omnipresente, lo que los ha convertido en la “generación de los auténticos ‘nativos digitales’”.

De acuerdo con HowStuffWorks, el portal de divulgación, los integrantes de la Generación Z manejan con soltura la información digital, orientándose hacia la búsqueda autónoma y rápida de respuestas en línea, favoreciendo la autoformación y la adaptación continua a nuevas herramientas tecnológicas.

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La relación con la tecnología influye decididamente en sus hábitos cotidianos: consumen, se comunican y aprenden de un modo diferente, marcando tendencias en ámbitos sociales, educativos y laborales.

Joven de Generación Z con camiseta verde sentado en un sofá, mirando su teléfono móvil. Tiene los pies apoyados en una mesa con una bebida y restos de comida
La Generación Z creció rodeada de sucesos globales como el 11 de septiembre, la Guerra contra el Terrorismo y recesiones económicas significativas (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Contexto histórico de la Generación Z

La niñez y adolescencia de la Generación Z se desarrolló en una etapa marcada por significativos avances tecnológicos y sucesos globales de gran impacto.

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A modo de ejemplo, en Estados Unidos este grupo vivió acontecimientos como el 11 de septiembre, el tiroteo en Columbine y los años de la Guerra contra el Terrorismo, hechos que influyeron en su visión del mundo y su conciencia social. Además, atravesaron una de las recesiones económicas más severas, lo cual incidió en su percepción del bienestar, el trabajo y la solidaridad.

El acceso temprano a información ilimitada fue determinante en su formación. La posibilidad de conectarse globalmente desde pequeños les dio una perspectiva cosmopolita y desarrolló su sensibilidad frente a temas de justicia social y filantropía. Según HowStuffWorks, el contexto particular de su desarrollo impulsó actitudes y valores colectivos vinculados a la responsabilidad social y la adaptación permanente a escenarios cambiantes.

Millennials - Generación Z - productos tecnológicos - tecnología - 26 de abril
Las preferencias comunicativas de la Generación Z se inclinan hacia mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea, superando llamadas telefónicas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencias comunicativas y búsqueda de información

La generación Z prefiere la comunicación digital, priorizando mensajes de texto y aplicaciones de mensajería sobre llamadas telefónicas convencionales. Su valoración de la rapidez y eficiencia se traduce en la posibilidad de mantener conversaciones simultáneas y compartir información sin la presión del contacto en tiempo real.

Un estudio conjunto de 2023 realizado por Common Sense Media, organización dedicada a la educación digital, junto al C.S. Mott Children’s Hospital, centro médico pediátrico universitario, indica que los adolescentes en Estados Unidos reciben en promedio 237 notificaciones al día en sus dispositivos móviles.

La inmediatez para acceder a respuestas y retroalimentación forma parte de su entorno digital. Estos jóvenes están acostumbrados a resolver inquietudes en segundos, lo que genera expectativas en la rapidez de los intercambios y una menor tolerancia a la espera.

Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
Modelos familiares y educativos se reformulan ante el enfoque autónomo de la Generación Z y su demanda de inmediatez en el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica también incide en su manera de aprender y establecer relaciones sociales, que se apoyan en la velocidad de las plataformas tecnológicas.

Relación con la autoridad y entorno familiar

Los modelos tradicionales de autoridad y enseñanza viven un proceso de transformación frente a la influencia de la generación Z. Los educadores enfrentan el desafío de interactuar con estudiantes que priorizan las soluciones inmediatas obtenidas en línea y favorecen la autonomía en el aprendizaje. El uso extensivo de tecnología impulsa a replantear los métodos pedagógicos e invita a una revisión continua de los enfoques educativos.

En el ámbito familiar, la mayoría de los padres pertenece a la generación X. Tienden a ser progenitores mayores, muchas veces con empleo fuera del hogar y que han adoptado estilos de crianza centrados en la autoestima y la seguridad. Factores como la crisis económica, la deuda estudiantil y la pandemia han incidido en que parte de la generación Z opte por “permanecer más tiempo en casa”, alargando la dependencia familiar en contraste con las generaciones anteriores.

Millennials - Generación Z - productos tecnológicos - tecnología - 26 de abril
La Generación Z, también llamada Generación Google o iGeneration, prioriza la flexibilidad laboral y anticipa grandes cambios en el mundo del empleo y la sociedad (Imagen ilustrativa Infobae)

Expectativas laborales y apodos

En el plano laboral, la Generación Z valora especialmente la flexibilidad y la independencia en el trabajo.

A diferencia de generaciones previas, tienden a rechazar la idea de pasar décadas en una sola empresa y muestran preferencia por figuras como los freelancers permanentes o expertos en proyectos específicos. La economía digital ha hecho posible este esquema, redefiniendo el vínculo tradicional con el empleo.

Esta generación es conocida con apodos como “Generación Ahora”, “Generación Google”, “iGeneration” y “Generación Internet”, todos relacionados con su vínculo directo y veloz con la tecnología. Según HowStuffWorks, anticipan cambios sustanciales en los entornos laborales y sociales, que influirán de manera directa en la evolución de los próximos grupos generacionales, como la Generación Alfa.

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