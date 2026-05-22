De crecer con internet a redefinir el empleo: qué hace diferente a la Generación Z

La Generación Z agrupa a quienes nacieron entre 1997 y 2012, según el Pew Research Center, y son reconocidos como verdaderos nativos digitales (Foto: Infobae Perú/Visuales IA)

La Generación Z comprende a quienes nacieron entre 1997 y 2012, según el Pew Research Center. Estos jóvenes son los primeros en crecer rodeados de internet, teléfonos inteligentes y dispositivos digitales personales, elementos integrados a su vida desde la infancia. Para este grupo, la conectividad es natural y omnipresente, lo que los ha convertido en la “generación de los auténticos ‘nativos digitales’”.

De acuerdo con HowStuffWorks, el portal de divulgación, los integrantes de la Generación Z manejan con soltura la información digital, orientándose hacia la búsqueda autónoma y rápida de respuestas en línea, favoreciendo la autoformación y la adaptación continua a nuevas herramientas tecnológicas.

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La relación con la tecnología influye decididamente en sus hábitos cotidianos: consumen, se comunican y aprenden de un modo diferente, marcando tendencias en ámbitos sociales, educativos y laborales.

La Generación Z creció rodeada de sucesos globales como el 11 de septiembre, la Guerra contra el Terrorismo y recesiones económicas significativas (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Contexto histórico de la Generación Z

La niñez y adolescencia de la Generación Z se desarrolló en una etapa marcada por significativos avances tecnológicos y sucesos globales de gran impacto.

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A modo de ejemplo, en Estados Unidos este grupo vivió acontecimientos como el 11 de septiembre, el tiroteo en Columbine y los años de la Guerra contra el Terrorismo, hechos que influyeron en su visión del mundo y su conciencia social. Además, atravesaron una de las recesiones económicas más severas, lo cual incidió en su percepción del bienestar, el trabajo y la solidaridad.

El acceso temprano a información ilimitada fue determinante en su formación. La posibilidad de conectarse globalmente desde pequeños les dio una perspectiva cosmopolita y desarrolló su sensibilidad frente a temas de justicia social y filantropía. Según HowStuffWorks, el contexto particular de su desarrollo impulsó actitudes y valores colectivos vinculados a la responsabilidad social y la adaptación permanente a escenarios cambiantes.

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Las preferencias comunicativas de la Generación Z se inclinan hacia mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea, superando llamadas telefónicas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencias comunicativas y búsqueda de información

La generación Z prefiere la comunicación digital, priorizando mensajes de texto y aplicaciones de mensajería sobre llamadas telefónicas convencionales. Su valoración de la rapidez y eficiencia se traduce en la posibilidad de mantener conversaciones simultáneas y compartir información sin la presión del contacto en tiempo real.

Un estudio conjunto de 2023 realizado por Common Sense Media, organización dedicada a la educación digital, junto al C.S. Mott Children’s Hospital, centro médico pediátrico universitario, indica que los adolescentes en Estados Unidos reciben en promedio 237 notificaciones al día en sus dispositivos móviles.

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La inmediatez para acceder a respuestas y retroalimentación forma parte de su entorno digital. Estos jóvenes están acostumbrados a resolver inquietudes en segundos, lo que genera expectativas en la rapidez de los intercambios y una menor tolerancia a la espera.

Modelos familiares y educativos se reformulan ante el enfoque autónomo de la Generación Z y su demanda de inmediatez en el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica también incide en su manera de aprender y establecer relaciones sociales, que se apoyan en la velocidad de las plataformas tecnológicas.

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Relación con la autoridad y entorno familiar

Los modelos tradicionales de autoridad y enseñanza viven un proceso de transformación frente a la influencia de la generación Z. Los educadores enfrentan el desafío de interactuar con estudiantes que priorizan las soluciones inmediatas obtenidas en línea y favorecen la autonomía en el aprendizaje. El uso extensivo de tecnología impulsa a replantear los métodos pedagógicos e invita a una revisión continua de los enfoques educativos.

En el ámbito familiar, la mayoría de los padres pertenece a la generación X. Tienden a ser progenitores mayores, muchas veces con empleo fuera del hogar y que han adoptado estilos de crianza centrados en la autoestima y la seguridad. Factores como la crisis económica, la deuda estudiantil y la pandemia han incidido en que parte de la generación Z opte por “permanecer más tiempo en casa”, alargando la dependencia familiar en contraste con las generaciones anteriores.

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La Generación Z, también llamada Generación Google o iGeneration, prioriza la flexibilidad laboral y anticipa grandes cambios en el mundo del empleo y la sociedad (Imagen ilustrativa Infobae)

Expectativas laborales y apodos

En el plano laboral, la Generación Z valora especialmente la flexibilidad y la independencia en el trabajo.

A diferencia de generaciones previas, tienden a rechazar la idea de pasar décadas en una sola empresa y muestran preferencia por figuras como los freelancers permanentes o expertos en proyectos específicos. La economía digital ha hecho posible este esquema, redefiniendo el vínculo tradicional con el empleo.

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Esta generación es conocida con apodos como “Generación Ahora”, “Generación Google”, “iGeneration” y “Generación Internet”, todos relacionados con su vínculo directo y veloz con la tecnología. Según HowStuffWorks, anticipan cambios sustanciales en los entornos laborales y sociales, que influirán de manera directa en la evolución de los próximos grupos generacionales, como la Generación Alfa.