La infusión que la ciencia respalda para aliviar garganta y digestión

La infusión de jengibre, limón y miel combina fitocompuestos, vitamina C y enzimas para aliviar síntomas de resfriado y gripe - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno en el hemisferio sur —y el otoño avanzado en el norte—, los casos de resfriado común y gripe estacional vuelven a escalar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra cada año entre 290.000 y 650.000 muertes asociadas a la influenza estacional, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que la temporada respiratoria se extiende de octubre a mayo en el hemisferio norte, con un pico típico entre diciembre y febrero. En ese contexto, el té de jengibre con limón y miel resurge como una de las preparaciones más consultadas, y la evidencia biomédica disponible le da sustento más allá del folklore.

La investigación publicada en PMC (la base de datos de acceso abierto del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH) cataloga esta infusión como un sistema biológicamente activo multifactorial: no es una bebida simple, sino una matriz fitoquímica en la que tres ingredientes generan una sinergia bioquímica que potencia de forma no lineal sus propiedades individuales.

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Esta infografía detalla los beneficios científicamente probados del té de jengibre, limón y miel para aliviar la tos, mejorar la digestión y proteger la salud metabólica, incluyendo su preparación óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué funciona: los compuestos detrás del alivio

El rizoma de jengibre (Zingiber officinale) concentra más de 400 compuestos naturales. Los más estudiados son los gingeroles —principalmente el 6-gingerol—, que bajo calor se transforman en shogaoles, formas con mayor actividad biológica. A nivel celular, el 6-shogaol interactúa con el glutatión, el principal antioxidante intracelular del organismo, con un papel activo en los sistemas de detoxificación y en el equilibrio redox, según un estudio sobre biocompuestos del jengibre publicado en PMC/NIH.

El zumo de limón aporta entre 40 y 60 miligramos de vitamina C (ácido L-ascórbico) por cada 100 gramos de fruta, junto con flavonoides solubles como la hesperidina, la rutina y el eriodictiol. La miel de abeja, por su parte, contiene enzimas vivas —como la glucosa oxidasa— capaces de liberar peróxido de hidrógeno de forma sostenida al diluirse con agua, mecanismo que explica su actividad antimicrobiana documentada en publicaciones científicas especializadas.

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El té de jengibre con limón y miel presenta sinergia bioquímica que potencia sus beneficios según estudios publicados en PMC y NIH - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aval de la OMS para la tos y el dolor de garganta

La miel actúa como agente demulcente: su alta viscosidad recubre las terminaciones nerviosas sensoriales de la faringe irritada y atenúa el reflejo de la tos. La OMS avala formalmente su uso como demulcente seguro y eficaz para aliviar la tos y el dolor de garganta en pacientes pediátricos mayores de un año.

Ensayos clínicos controlados y aleatorizados confirman que una dosis de miel antes de dormir es tan eficaz o superior al dextrometorfano y la difenhidramina —antitusígenos de venta libre— sin los efectos secundarios asociados en menores de seis años, que van desde arritmias cardíacas hasta depresión del nivel de conciencia. Un estudio publicado en BMC Complementary and Alternative Medicine demostró que la coadministración de miel y jengibre reduce la gravedad y la duración del resfriado común. La vitamina C del limón actúa de forma coordinada con los compuestos fenólicos de la miel para estimular la actividad quimiotáctica de los neutrófilos y la proliferación de linfocitos.

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La miel, avalada por la OMS, recubre la garganta y alivia la tos, superando en estudios la eficacia de algunos antitusivos comunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Náuseas, digestión y microbiota

Más allá del tracto respiratorio, el 6-gingerol y el 6-shogaol modulan el vaciamiento gástrico al interactuar con los receptores serotoninérgicos del tracto digestivo. Investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard, la Clínica Cleveland y la Universidad Johns Hopkins coinciden en que el consumo de entre 1 y 1,5 gramos diarios de jengibre disminuye las náuseas asociadas al embarazo, los mareos por movimiento y los efectos secundarios de la quimioterapia oncológica.

El limoneno del limón favorece la peristalsis intestinal, mientras que el ácido cítrico estimula la secreción de jugos digestivos. La miel, a su vez, aporta fructooligosacáridos que funcionan como prebióticos. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology señalan que estos compuestos atenúan la inflamación local de la mucosa gastrointestinal.

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El jengibre alivia náuseas y mejora la digestión al modular la motilidad gástrica, mientras el limón y la miel favorecen la salud intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colesterol, triglicéridos y protección hepática

Un estudio publicado en PMC sobre los efectos combinados de jengibre y limón en un modelo de hiperlipidemia reveló una sinergia que superó la eficacia de los extractos individuales. Los datos del ensayo muestran reducciones del colesterol total, los triglicéridos y el colesterol LDL, junto con un incremento del colesterol HDL. A nivel molecular, el acoplamiento in silico de la hesperidina y el 6-gingerol reveló energías de unión que bloquean de forma competitiva a la enzima HMG-CoA reductasa, la misma diana farmacológica de las estatinas.

La combinación de ambos ingredientes también exhibe efecto hepatoprotector. Un estudio bioquímico e histológico publicado en PMC demostró que el 6-gingerol, el 6-shogaol y el 6-paradol del jengibre, junto con los polifenoles del limón —eriodictiol, rutina, hesperidina e isorhamnetina—, contrarrestan la necrosis celular hepática inducida por tetracloruro de carbono (CCl₄), un hepatotóxico de alta toxicidad.

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Estudios científicos destacan que la infusión contribuye a reducir colesterol, triglicéridos y protege el hígado por la acción de sus polifenoles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prepararla sin destruir sus propiedades activas

La preparación es un factor determinante para que la infusión conserve su valor terapéutico. El jengibre requiere decocción en agua a ebullición —100°C (212°F)— durante 10 a 15 minutos para extraer eficientemente sus gingeroles. La vitamina C del limón, en cambio, inicia su degradación acelerada —superior al 30% del contenido original— a partir de los 70°C (158°F), según investigaciones sobre la cinética de degradación del ácido ascórbico en zumos de cítricos. Las enzimas de la miel se desnaturalizan por encima de los 40°C (104°F).

El protocolo científicamente recomendado es secuencial: hervir el jengibre, colar el líquido, esperar a que la temperatura descienda por debajo de los 40°C (104°F) y solo entonces añadir el zumo fresco de medio limón y entre una y dos cucharaditas de miel cruda. El ácido cítrico del limón cumple, además, una función química adicional: al bajar el pH de la solución a niveles cercanos a 3,5, actúa como estabilizador natural que minimiza la degradación hidrolítica de los principios activos del jengibre.

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La preparación correcta exige hervir el jengibre y añadir limón y miel solo cuando la temperatura desciende para conservar beneficios activos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraindicaciones que no deben ignorarse

La infusión no es adecuada para todos los perfiles. El jengibre posee potentes efectos anticoagulantes mediados por la inhibición de la síntesis de tromboxano plaquetario, lo que la contraindica en pacientes bajo tratamiento con warfarina, heparina, rivaroxabán o aspirina. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) registra la acidez estomacal como reacción adversa en entre 1 y 5 de cada 100 pacientes que consumen dosis elevadas. Dosis superiores a los 5 gramos diarios pueden irritar la mucosa gástrica y alterar la microbiota intestinal.

La restricción más absoluta de la miel es su administración a lactantes menores de doce meses: las esporas de Clostridium botulinum pueden contaminar la miel y, en el intestino inmaduro del bebé, germinar y sintetizar la toxina botulínica, con riesgo de parálisis respiratoria mortal. Esta advertencia no aplica a mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que ni las esporas ni la toxina logran translocarse a la glándula mamaria ni cruzar la barrera placentaria.

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Para adultos sanos, la dosis de referencia es de entre 2 y 4 gramos de jengibre fresco diarios —equivalente a una rodaja fina de rizoma—, con un límite de no más de 3 tazas al día para evitar acidez o sangrados por efecto antiplaquetario.