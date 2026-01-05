Ciencia

Cómo funcionan los sensores que se imprimen sobre la piel para monitorear el cerebro y el corazón, sin dolor ni riesgos

Esta innovación, desarrollada en modelos animales, transforma la interacción entre electrónica y organismo al ofrecer dispositivos médicos personalizados y alternativas seguras en diagnóstico, según Muy Interesante

Guardar
Un equipo internacional crea sensores
Un equipo internacional crea sensores y circuitos electrónicos que se imprimen directamente sobre la piel sin calor ni químicos tóxicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una innovación tecnológica que permite imprimir sensores sobre la piel y circuitos electrónicos directamente en tejidos vivos, evitando calor y químicos tóxicos, se perfila como un avance de gran impacto en la bioelectrónica y la tecnología wearable.

Según detalla Muy Interesante, un equipo internacional de científicos ha desarrollado un método que utiliza polímeros conductores activados solo por luz visible y agua, lo que podría transformar la relación entre la electrónica y el cuerpo humano tanto en hospitales como en futuras aplicaciones domésticas.

De acuerdo con lo publicado en la revista Angewandte Chemie, el nuevo procedimiento elimina la necesidad de materiales tóxicos, temperaturas elevadas o equipos complejos de laboratorio.

Mediante este sistema, los investigadores lograron imprimir circuitos impresos funcionales sobre la piel de ratones anestesiados, lo que demostró no solo la seguridad sino también la eficacia de la técnica. Muy Interesante destaca que las señales cerebrales registradas con estos sensores superaron la claridad de aquellas obtenidas con electrodos metálicos convencionales.

Polímeros activados por luz y agua

Los materiales obtenidos muestran propiedades
Los materiales obtenidos muestran propiedades eléctricas y electroquímicas avanzadas para distintos tipos de dispositivos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio de este avance reside en el monómero EEE-COONa, que, tras la exposición a luz azul, se convierte en PEDOT-COONa, un polímero conductor que no requiere de iniciadores químicos, metales ni disolventes orgánicos.

Todo el proceso se realiza bajo una lámpara LED de baja intensidad, en medio acuoso y con la simple presencia de oxígeno, lo que garantiza su compatibilidad con superficies vivas y flexibles. Como indicó el equipo científico citado por Muy Interesante, “los materiales resultantes presentan propiedades eléctricas, electroquímicas y de dispositivo de primer nivel, junto con una compatibilidad excepcional con superficies flexibles y biológicas”.

Durante los ensayos, los especialistas imprimieron patrones conductores sobre la piel de ratones utilizando una solución de EEE-COONa y una mascarilla como guía del diseño. La exposición a la luz permitió que el polímero se formase y quedara adherido a la piel, sin procedimientos adicionales ni tratamiento térmico.

Los electrodos resultantes mostraron una excelente capacidad para comunicarse eléctricamente con los tejidos y permitieron registrar señales cerebrales (EEG) con calidad superior. Tal como recoge Muy Interesante, los autores subrayaron que “los electrodos fotopatroneados mejoran la interfaz entre los electrodos y el tejido, permitiendo registrar señales cerebrales con mayor calidad”.

Aplicaciones potenciales y ventajas

El método de impresión destaca
El método de impresión destaca por ser aplicable en piel viva, vidrio y tejidos textiles, ampliando el desarrollo de ropa inteligente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método no solo es aplicable sobre piel viva, sino también sobre vidrio y tejidos textiles, lo que amplía sus perspectivas hacia la ropa inteligente y sensores portátiles personalizados. Entre sus ventajas se encuentran la ausencia de procedimientos invasivos, la nula incorporación de contaminantes y una fabricación sencilla y potencialmente escalable.

El monómero utilizado, soluble en agua y activable mediante luz, puede mejorar su reacción con antioxidantes como el ácido ascórbico o TEMPOL, optimizando la conductividad. Además, los investigadores adaptaron la tecnología para que funcione con luz roja, utilizando colorantes de clorinas; este ajuste facilita la impresión de circuitos en capas más profundas del cuerpo, por la mayor capacidad de penetración de esta longitud de onda.

Uno de los hitos técnicos destacados por el equipo es la conductividad alcanzada tras un tratamiento con ácido: los films del polímero alcanzaron 221 S/cm, posicionándose entre los valores más altos logrados para procedimientos de estas características. Los polímeros fabricados demostraron también resistencia y estabilidad eléctrica frente a pulsos, un requisito esencial para su futura integración en dispositivos médicos reales.

En el ámbito biomédico, este sistema ofrece múltiples posibilidades: desde sensores sobre la piel destinados a la monitorización cardíaca hasta aplicaciones en dispositivos neuronales y plataformas personalizadas de diagnóstico. Los polímeros conductores son adecuados para su integración en transistores electroquímicos orgánicos (OECTs), sistemas de estimulación neural y otras tecnologías bioelectrónicas avanzadas.

Esta innovación impulsa el uso
Esta innovación impulsa el uso de tecnologías bioelectrónicas avanzadas, desde estimulación neural hasta plataformas diagnósticas especializadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la tecnología probó su eficacia bajo luz roja, logrando mantener un excelente rendimiento eléctrico en condiciones que simulan profundidad tisular. Como concluyeron los autores en declaraciones reproducidas por Muy Interesante, “esta estrategia permite la fabricación escalable de electrónica orgánica y destaca su potencial para aplicaciones bioelectrónicas, como demuestran las grabaciones funcionales de EEG en animales anestesiados”.

La eliminación de reactivos químicos agresivos y la reducción de la temperatura en el proceso representan una tendencia hacia la integración armoniosa de la electrónica en el cuerpo, respetando su naturaleza biológica.

La sencillez del método, basado en luz visible, agua y materiales blandos, allana el camino para una nueva generación de dispositivos personalizados, que van desde prendas inteligentes hasta neuroprótesis o entornos de entrenamiento cognitivo.

Hacia una integración directa de la electrónica en el organismo

La trayectoria de esta innovación marca un punto de inflexión: la incorporación de sensores no consistirá simplemente en adherirlos externamente sobre la piel, sino que será posible integrarlos de manera directa y precisa en el propio organismo, ampliando así el horizonte de la electrónica humana y abriendo nuevas posibilidades en la medicina personalizada.

Temas Relacionados

BioelectrónicaSensores sobre la pielPolímeros conductoresElectrónica humanaTecnología wearableRopa inteligenteMedicina personalizadaAngewandte ChemieMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo el uso de inteligencia artificial en salud mental despierta preocupación internacional

El empleo de asistentes digitales crece entre quienes buscan apoyo psicológico, pero el MIT Technology Review difundió que expertos y organismos internacionales alertaron sobre dilemas de privacidad, ética clínica y falta de regulaciones adecuadas

Cómo el uso de inteligencia

Menopausia y perimenopausia: los síntomas mentales y físicos poco hablados que impactan la vida diaria

Más allá de los sofocos, especialistas advierten sobre olvidos, palpitaciones, cambios emocionales y transformaciones corporales que muchas mujeres atraviesan sin información previa, y destacan la importancia de comprender el rol del cerebro y las hormonas en esta etapa

Menopausia y perimenopausia: los síntomas

El nuevo método de secado al vacío para snacks saludables promete más sabor y menos culpa

Investigadores lograron crear chips a base de vegetales que conservan su textura crujiente y aportan mejores nutrientes, gracias a una innovadora técnica que aprovecha el potencial de ingredientes naturales y procesos de cocción modernos para transformar la experiencia de los aperitivos

El nuevo método de secado

Crean un pulmón artificial con células madre de un donante: por qué es clave para estudiar enfermedades

Un equipo del Reino Unido y Suiza desarrolló este modelo miniaturizado. De qué modo permitiría evaluar medicamentos de forma personalizada en laboratorio

Crean un pulmón artificial con

Los graves riesgos ocultos de la acupuntura con hilos de oro, según expertos

Múltiples incidentes médicos expusieron efectos adversos poco discutidos, y Daily Mail advirtió sobre las dificultades para interpretar síntomas y diagnosticar otras enfermedades después del procedimiento alternativo

Los graves riesgos ocultos de
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

El secreto mejor guardado de

El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde

Corrupción, crisis económica e invasiones: así se desplomó el Imperio Romano de Occidente

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos