Sociedad

Por qué cae la natalidad en Argentina y el mundo: Martín Lousteau analizó causas y consecuencias

La drástica caída de nacimientos en la Argentina expone desafíos económicos y sociales. En su columna en Infobae a la Tarde, Lousteau vincula el fenómeno local con una tendencia global multicausal

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Los factores económicos, culturales y tecnológicos, como el aumento del costo de la vivienda y la influencia de redes sociales, impulsan la baja en la natalidad

En su columna en Infobae a la Tarde, el economista Martín Lousteau advirtió que la tasa de natalidad cayó un 47% en la Argentina en la última década, fenómeno que replica una tendencia mundial y plantea desafíos económicos y demográficos de difícil reversión.

El economista explicó que “viene cayendo desde 2014, mucho antes de la sanción de la legalización del aborto”, y remarcó que se trata de un fenómeno global: “Muchos economistas y hacedores de política económica están preocupados por esta transformación, que hace mucho tiempo no se preveía. Más de dos tercios de los países del mundo están por debajo de la tasa de reemplazo”.

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La caída demográfica y su impacto en la economía

Lousteau ilustró de manera didáctica el efecto en la estructura poblacional: “Cuando la tasa de natalidad cae por debajo de 2,1 hijos por mujer, la población empieza a achicarse. Si la tasa pasa de 2,1 a 1,1, en 50 años la población se reduce a la mitad”. Destacó que en la Argentina “en 2014 hubo 777 mil nacimientos y en 2024 hubo 413 mil. Cayó 47% en 10 años”.

El economista proyectó las consecuencias económicas: “El primer impacto es que a medida que tenés más gente jubilada y menos gente trabajando, se produce menos por habitante y el ingreso por habitante y el estándar de vida pueden caer muy rápidamente”.

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TENDENCIAS NATALIDAD
La tendencia global muestra que más de dos tercios de los países están por debajo de la tasa de reemplazo poblacional (Infobae)

Agregó que el envejecimiento de la población agrava el problema: “Coincide con una mayor esperanza de vida, lo que duplica el desafío para los sistemas previsionales y de salud”.

Lousteau advirtió sobre la presión fiscal: “Cuando baja la cantidad de trabajadores, la deuda per cápita explota y hay que mantener más jubilados con menos recursos. Además, muchas infraestructuras quedan sobredimensionadas para una población que se achica”.

Factores culturales, económicos y tecnológicos detrás del fenómeno

La columna abordó las causas multicausales de la baja natalidad. “Hay menos parejas en todo el mundo y cuesta más formar familia. La dificultad económica, el costo de la vivienda y el desarrollo profesional influyen, pero también la proliferación del smartphone y las redes sociales, que aceleran patrones globales y dificultan la socialización real”, señaló Lousteau.

Paula Guardia Bourdin sumó el ejemplo de Noruega, donde “solucionan el tema previsional con un fondo de petróleo, pero la baja natalidad persiste”. Lousteau coincidió: “Los intentos de los países desarrollados para revertir la tendencia, como subsidios o facilidades para la crianza, no lograron frenar la caída”.

Primer plano de una mano escribiendo en un portapapeles junto a dos bebés recién nacidos en cunas de hospital; uno de ellos toma un biberón
El descenso de nacimientos en Argentina genera un impacto económico negativo y desafía la sostenibilidad de los sistemas previsionales (AP)

El análisis incluyó el caso de Israel, que se mantiene por encima del promedio global: “Allí la socialización obligatoria por el servicio militar y la pertenencia comunitaria parecen ser factores que sostienen la natalidad. Pero son hipótesis, porque no hay una solución clara”.

El desafío de las políticas públicas y el cambio social

Lousteau remarcó que “el fenómeno es tan fuerte que en la Argentina están cerrando maternidades y jardines de infantes”. Recordó que “todo el mundo está teniendo menos hijos de los que quisiera tener” y planteó que la falta de deseo no es el principal problema: “No es que haya una falta de deseo, sino que las condiciones materiales y sociales lo dificultan”.

El economista concluyó: “Todavía no hay nadie que esté dando con la tecla para revertir la baja natalidad. La estabilidad económica, la vivienda accesible y la educación pública de calidad son obstáculos centrales. Y, por otro lado, la dificultad para formar parejas y la postergación de la paternidad complican el panorama”.

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