Independiente enfrentará a Unión en Rosario por la Copa Argentina: horario, TV y formaciones

Unión e Independiente se miden por el pase a octavos de final de la Copa Argentina

El duelo entre Unión e Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina se jugará este viernes, desde las 20:00, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. La transmisión televisiva está a cargo de TyC Sports, mientras que la conducción arbitral recae en Sebastián Zunino, encargado de impartir justicia en un encuentro que despierta expectativas en ambas parcialidades.

Ambos equipos llegan con realidades y objetivos distintos a esta instancia. Unión, que viene de una destacada campaña en el Torneo Apertura, sorprendió al dejar fuera a Independiente Rivadavia, líder de la fase inicial. Sin embargo, su recorrido en esa competencia finalizó en cuartos de final, cuando Belgrano de Córdoba lo eliminó: el Pirata jugará este domingo la final frente a River. En la Copa Argentina, el Tatengue mostró solidez al debutar con un triunfo por 2-0 ante Agropecuario.

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Por el lado de Independiente, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros busca afianzar un rendimiento colectivo que le permita avanzar y dejar atrás los recientes altibajos. El conjunto de Avellaneda consiguió su pasaje a esta ronda tras superar 4-2 a Atenas de Río Cuarto. La caída por 3-1 frente a Rosario Central en los octavos del Torneo Apertura fue un golpe duro, razón por la que el cuerpo técnico apuesta a una serie de modificaciones en el once inicial para revertir la imagen.

En cuanto al plantel de Independiente, habrá cambios sustanciales respecto a la formación que perdió con Central. Kevin Lomónaco dejará su lugar a Juan Manuel Fedorco en la defensa, mientras que Santiago Montiel, recuperado físicamente, ingresará por Ignacio Malcorra, quien continúa en observación. Además, Facundo Zabala ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Milton Valenzuela, ausente por molestias musculares. El Rojo, que alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina en 2019, 2022 y 2024, busca repetir o superar esa marca.

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El enfrentamiento más reciente entre Unión e Independiente tuvo lugar en la novena jornada del Torneo Apertura, donde ambos equipos finalizaron el partido igualados 4 a 4. Ese antecedente inmediato suma un condimento especial al cruce de Copa Argentina, ya que ninguno logró imponerse en el último cara a cara oficial.

El compromiso no solo define un boleto a los octavos de final de la Copa Argentina, sino que representa una oportunidad para ambos de recomponer su presente futbolístico. El ganador enfrentará en la próxima ronda a Atlético Tucumán, que eliminó a Talleres con una victoria contundente por 3-0 el miércoles pasado.

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Posibles formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

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Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiiano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Sebastián Zunino

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Hora: 20:00

Estadio: Marcelo Alberto Bielsa

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TV: TyC Sports