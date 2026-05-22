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La desesperación de Franco Colapinto por la radio tras los problemas en su Alpine en la práctica de Fórmula 1: “¿Qué tengo que hacer?”

El argentino no alcanzó a completar la primera vuelta de la única prueba del Gran Premio de Canadá. El momento del diálogo con su ingeniero de pista cuando detectó las fallas de la unidad de potencia

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Franco Colapinto se perdió la única práctica libre del Gran Premio de Canadá por una falla eléctrica en la unidad de potencia de su Alpine A526. El inesperado contratiempo que lo dejó sin vueltas antes de la clasificación para la carrera Sprint sucedió en su primera y única salida a pista. La radio del argentino con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, reflejó el desconcierto del momento en un evento clave para poner a punto el coche de cara al resto del fin de semana de la Fórmula 1.

El joven de 22 años salió a la pista en los primeros minutos y debió regresar de inmediato a boxes tras advertir por radio un problema en el acelerador. “No tengo potencia”, señaló Colapinto por la radio cuando ingresó a la recta del sector tres. Mientras su ingeniero le marcaba que debía regresar a boxes, Franco advirtió en que “no tenía potencia” y remarcó que el auto “no está funcionando”.

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La cámara on board del monoplaza capturó los intentos del argentino por acelerar el auto y la nula respuesta del motor. “¿Qué tengo que hacer? El acelerador no está funcionando”, comentó Colapinto. “Ok, amigo. Intenta hacer coast in. Intenta entrar sin acelerar. Te vas a complicar con el rodaje, pero sigue intentando lo que estás haciendo ahí para salir de la pista”, le indicó su ingeniero de pista.

Al mismo tiempo, Stuart Barlow le señalaba los pilotos que estaban en vuelta rápida y se acercaban a su posición, con el objetivo de evitar un accidente: “Pérez está a 1.5 segundos atrás. Asegurémonos de que esté todo bien. Ahora es Bearman. Ocon es el próximo auto que viene empujando. Es un poco caótico, perdón”.

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*El momento en el que Colapinto ingresó a boxes con problemas

Alpine informó después en su cuenta de X que investigaba “un problema relacionado con la Unidad de Potencia (eléctrico) en el coche de Franco” y precisó que el piloto estaba fuera del auto mientras el equipo evaluaba la reparación para intentar devolverlo a pista durante la FP1. Pese al arduo trabajo de los mecánicos, Colapinto se perdió toda la práctica libre. "Por desgracia para Franco, no pudo marcar ningún tiempo y se vio obligado a abandonar por un presunto problema eléctrico”, detalló el equipo al final de la sesión.

El otro Alpine sí pudo girar, aunque quedó lejos de los registros más competitivos. Pierre Gasly terminó 16° con un tiempo de 1:16.809, después de rodar gran parte del ensayo con neumáticos duros y montar los blandos sobre el cierre; Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido con 1:13.402. El francés quedó por detrás de rivales directos como Williams, Audi, Racing Bulls y Haas.

Colapinto deberá abordar el resto del fin de semana en Montreal sin chances de adaptarse a la pista, debido a que no habrá otra sesión de ensayos antes de salir a buscar su lugar en la grilla: la qualy Shootout será a las 17:30 del viernes. La carrera Sprint se disputará el sábado 23 de mayo a las 13:00, y ese mismo día a las 17:00 se correrá la clasificación para la prueba principal del domingo 24 de mayo, programada a las 17:00 sobre 70 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve.

“Un comienzo de fin de semana frustrante para Franco Colapinto. Pondremos a punto el coche para la clasificación de la carrera Sprint”, detallaron desde Alpine horas antes de la qualy para la Sprint.

*El momento en el que Colapinto se bajó del Alpine

La FP1 también estuvo atravesada por banderas rojas y problemas mecánicos en otros equipos. Casi al mismo tiempo en que Colapinto lograba entrar a boxes con su Alpine averiado, Liam Lawson debió abandonar su Racing Bulls por una falla técnica, incidente que derivó en la primera neutralización.

Minutos después, Alex Albon destrozó su Williams. El tailandés perdió el control del auto al esquivar una marmota que se metió en la pista, una situación habitual por la zona del circuito. En el tramo final de la sesión, Esteban Ocon también sufrió un golpe fuerte que destruyó la trompa de su Haas. Las interrupciones extendieron la práctica, pero ni siquiera ese margen extra le permitió a Alpine completar la reparación del coche de Colapinto.

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Franco ColapintoAlpineGran Premio de CanadáFórmula 1F1Stuart BarlowPierre Gasly

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