El brutal accidente de Alex Albon tras atropellar a una marmota en el GP de Canadá de Fórmula 1: “Es uno de los riesgos de este circuito”

El piloto de Williams perdió el control de su monoplaza al encontrarse con el animal en medio de la pista

La única práctica libre del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 tuvo un complicado inicio con varios accidentes en el Circuito Gilles Villeneuve, que tiene la particularidad de combinar el ecosistema animal con el entorno de la actividad, debido a que se suelen ver con mayor frecuencia la presencia de marmotas en el interior del trazado. Justamente, este roedor terminó involucrado en un incidente con el piloto de Williams, Alex Albon.

Todo sucedió a los 23 minutos del ensayo, cuando Albon salió de la chicana en la curva 7 y no pudo maniobrar a tiempo para evitar pasar por encima del mamífero, que se había metido a la pista en el preciso instante que el tailandés asomó para completar una de sus vueltas. Este hecho lo llevó a perder el control de su monoplaza seguido de una bandera roja para retirar el auto. El conductor se retiró por sus propios medios, pero no pudo volver al entrenamiento. No se detalló oficialmente cuál es el estado de la marmota tras el brutal impacto.

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Lamentablemente, este suceso es más común de lo que podría creerse en cada fin de semana de F1 en suelo canadiense y el ex director de carrera de la Máxima, Charlie Whiting brindó más precisiones de esta situación en 2018.

“Son originarios de esta isla (Notre-Dame), están protegidos y hacen todo lo posible por llegar a lugares a los que no deberían ir. Hacemos todo lo posible por tapar todos los agujeros, pero ellos simplemente cavan otros nuevos y, con bastante frecuencia, se meten en la pista”, explicó Whiting, quien falleció en 2019, en declaraciones al portal especializado Motorsport.

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Sus dichos se produjeron después de que Romain Grosjean dañó la parte delantera de su Haas tras chocar contra una marmota durante los entrenamientos libres de la cita americana de 2018. En esa oportunidad, el piloto actual de IndyCar se había mostrado “decepcionado” porque el animal había sido captado por las cámaras momentos antes y los comisarios no intentaron atraparlo o retirarlo.

*La bandera roja que provocó Alex Albon

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El tema se planteó en una reunión de la FIA con los pilotos y Charlie Whiting contó por qué no se llevó a cabo ese procedimiento: “Les expliqué detalladamente por qué pasó eso durante la sesión informativa de los pilotos. Por supuesto que vimos a la marmota, y pregunté si era factible tratar de atraparla, y los que saben mucho más que yo sobre ellas me dijeron que era muy imprudente tratar de hacerlo. Creímos que lo mejor era dejarla allí y esperar que no cruzase, pero desafortunadamente lo hizo”.

El director de Williams, James Vowles, se expidió por lo ocurrido con Alex Albon en charla con Sky Sports F1: “Es uno de los riesgos de este circuito. Hay marmotas aquí y las ha habido durante todos los años que llevamos viniendo. Los daños fueron extensos: esquina delantera, esquina trasera, posiblemente piso, aleta delantera y suspensión”.

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“La reacción inicial de Alex fue de frustración, ya que era rápido y necesitaba esta sesión. Esperemos que hayamos dado un pequeño paso adelante con respecto a Miami, lo que nos dará la posibilidad de luchar por los puntos”, añadió sobre la reacción de Albon. Por último, Vowles señaló: “De vuelta en el garaje, está más preocupado por su madre, que sospecha que tendrá que pagar para adoptar una familia de marmotas porque eso es consecuencia de ello“.

Los antecedentes más recientes se remontan a las últimas dos ediciones. En 2025, Lewis Hamilton (Ferrari) terminó en el sexto lugar y su monoplaza se vio afectado en mitad de la carrera, luego de atropellar a este roedor. “No la vi, pero escuché que choqué con una marmota. Fue devastador porque amo a los animales y estoy muy triste por eso, es horrible. Nunca me había pasado aquí”, declaró el heptacampeón de la Fórmula 1.

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Un año atrás, en 2024, fue el turno de Max Verstappen (Red Bull) con una increíble maniobra para evitar chocar con el mamífero durante la carrera ganada por el neerlandés: “Estuvo a punto de morir. Empecé a llegar a la última chicana y al principio pensé que eran escombros. Empecé a acercarme y entonces pensé: ‘¡Dios mío, es un animal!’. Así que sí, di un volantazo en el último momento. No sé qué pasó después”.

El momento en el que Hamilton atropelló a una marmota

Motorsport precisó que la ciudad de Montreal coloca trampas para los animales en las inmediaciones del circuito con el objetivo de reducir la probabilidad de este tipo de incidentes. El método implica colocarles comida en las trampas para atraer a las marmotas hacia jaulas diseñadas para protegerlas ante potenciales daños hasta que puedan ser reubicadas en un lugar más seguro.

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Esta situación se suma a otras particularidades del fin de semana en Canadá porque hay un 58 por ciento de probabilidad de lluvias para la carrera del domingo, que iniciará a las 17 (hora argentina), y el corrimiento del Gran Premio a los últimos días de mayo (se suele correr en junio) también coincidió con la temporada de migración de los gansos canadienses, que hacen escala en Montreal desde abril hasta finales de mayo en su camino hacia el norte, según detalló el diario español Marca.

Así también lo declaró Bernd Mayländer, encargado de las vueltas de prueba con el coche de seguridad, en diálogo con Auto Motor und Sport de Alemania: “En la curva 2, toda una colonia se había instalado en el prado junto a la pista. Luego nos encontramos con aún más gansos en la pista, en la horquilla”.

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Lo cierto es que la única sesión libre para reconocer la pista dejó muchas alarmas para varios pilotos. Franco Colapinto debió regresar a los boxes de Alpine al cabo de unos instantes por problemas en la unidad de potencia. Además, Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) sufrieron diferentes accidentes, mientras que George Russell (Mercedes) dio un trompo, pero pudo salvar su monoplaza.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

Viernes 22 de mayo

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Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal)

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV