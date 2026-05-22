El dólar cerró la semana en alza y volvió a superar los 1.400 pesos

El dólar mayorista ganó 8,50 pesos en la semana.

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 8,50 pesos (+0,6%), muy por encima de los 3,50 pesos de caída registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El límite superior del régimen de bandas cambiarias del BCRA marcó $1.744,12, para dejar al dólar mayorista a 341,12 pesos o 24,3% de esa banda de flotación.

El dólar mayorista anota un incremento de 12 pesos o 0,9% en el transcurso de mayo, mientras que mantiene una pérdida de 52 pesos o 3,6% desde el inicio del año.

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El dólar al público ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. En la semana el dólar minorista subió cinco pesos o 0,4 por ciento. El dólar blue estuvo operado sin variantes, también a 1.425 pesos.

“Con la oferta aún al mando, el dólar mayorista continúa cerca de los $1.390 mientras se evalúa la respuesta del campo a los anuncios sobre retenciones, en especial respecto al ritmo de liquidaciones de las próximas semanas. Con un BCRA comprando sostenidamente en esta etapa como condición como necesaria, los operadores monitorean en qué medida se va traduciendo en acumulación de reservas, entre otros a través de la evolución de las cuentas en pesos y dólares del Tesoro, en busca de que pueda maximizarse dicho objetivo”, reflexionó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El jueves, el presidente Javier Milei anunció una rebaja a partir de junio de las retenciones que pagan las exportaciones de trigo y cebada, y planteó un esquema de reducción gradual para la soja en 2027. También incluyó otros sectores como la industria automotriz, petroquímica y maquinarias.

Durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Presidente confirmó que desde junio las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5 por ciento. El mandatario también informó una reducción gradual prevista para la soja de entre 0,25 y 0,5 mensual a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación.

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Milo Farro, analista de Rava Bursátil, comentó que “la autoridad monetaria acumula adquisiciones por USD 8.800 millones, con lo que se aproximó al piso de la meta anual de USD 10.000 millones. En esta línea, el mercado mantiene su atención en la reunión con el Fondo Monetario Internacional que liberaría un desembolso de USD 1.000 millones para Argentina. Por último, según difundió la Consultora1816 el Tesoro habría realizado una operación de compra de dólares al BCRA por USD 1.700 millones.

En este sentido, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía, recordó que “al igual que con la primera revisión del año pasado, el Fondo otorgó un nuevo waiver por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas a fin de 2025, en tanto destacó la implementación del programa de compras de divisas del BCRA y el avance del proceso de reformas. Luego de los fuertes desembolsos iniciales al momento de la aprobación del acuerdo en abril del año pasado, los flujos netos con el FMI ya se tornaron negativos".

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“De acuerdo al cronograma, queda una revisión para la segunda mitad del año -que liberaría un nuevo desembolso por USD 900 millones-, en tanto que se prevén pagos de interés y amortización por un total de USD 2.800 millones en lo que queda de 2026. Para el año próximo, los vencimientos totalizan USD 7.600 millones, con desembolsos potenciales por USD 1.800 millones sujetos a dos nuevas revisiones”, acotó Ortiz Villafañe.