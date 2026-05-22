Nicaragua

La organización Unamos pide apoyo internacional para la democracia en Cuba y Nicaragua

Un colectivo formado por opositores nicaragüenses en el exilio hizo un llamado a la comunidad global a respaldar el reclamo por libertades, participación y respeto a los derechos humanos en ambas naciones caribeñas

Guardar
Google icon
Mujeres sentadas cerca de un cartel del ex presidente cubano Raúl Castro, que ha sido acusado en Estados Unidos en una medida que marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña, La Habana, Cuba, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez
Mujeres sentadas cerca de un cartel del ex presidente cubano Raúl Castro, que ha sido acusado en Estados Unidos en una medida que marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña, La Habana, Cuba, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez

El colectivo opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformado por disidentes nicaragüenses en el exilio, lanzó una petición pública dirigida a la comunidad internacional para que respalde la búsqueda de democracia en Cuba y Nicaragua.

El movimiento subrayó la importancia de que los actores internacionales respalden las demandas del pueblo cubano y se sumen a la exigencia de respeto a los derechos humanos.

PUBLICIDAD

Durante la declaración, Unamos insistió en que el restablecimiento de libertades fundamentales en Cuba —como la libertad de expresión, asociación, prensa y movilización— es esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. El grupo, al que pertenece la exguerrillera Dora María Téllez, advirtió que solo una apertura real permitirá que la ciudadanía cubana avance hacia un futuro de esperanza y dignidad.

La transición política y el rol de la ciudadanía cubana

La organización nicaragüense consideró imprescindible la construcción de un sistema político plural, transparente y participativo en Cuba. Según la declaración, esta transformación debe basarse en la justicia, la equidad y la soberanía ciudadana. Unamos sostuvo: “El protagonismo ciudadano es la garantía de una transformación auténtica y sostenible”.

PUBLICIDAD

La agrupación subrayó que el pueblo cubano es el actor central y legítimo de cualquier proceso de cambio y reclamó que se permita a la población organizarse, participar y construir alternativas democráticas desde la base.

Fotografía de archivo en donde se ve a un hombre que observa fotos de personas detenidas por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. EFE/ Jeffrey Arguedas
Fotografía de archivo en donde se ve a un hombre que observa fotos de personas detenidas por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. EFE/ Jeffrey Arguedas

Denuncias por represión y crisis humanitaria

El texto hizo hincapié en la exigencia de terminar de inmediato con la represión, la persecución y la violencia estatal contra quienes defienden la libertad y la justicia en Cuba. Además, solicitó la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, calificando estas detenciones como “una violación flagrante de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad humana”.

En el mismo pronunciamiento, Unamos expresó su “solidaridad incondicional” con la población cubana, a la que describió como víctima de una crisis humanitaria que afecta su dignidad, su bienestar y sus derechos fundamentales. El grupo denunció el deterioro de las condiciones de vida en la isla, la escasez de insumos básicos y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

Fotografía de archivo del 16 de abril de 2024 del excandidato presidencial de Nicaragua Félix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, durante un acto por el quinto aniversario del estallido de las protestas de 2018, en el Parque Rubén Darío en Miami (EE.UU.). EFE/ Leila Kassidi
Fotografía de archivo del 16 de abril de 2024 del excandidato presidencial de Nicaragua Félix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, durante un acto por el quinto aniversario del estallido de las protestas de 2018, en el Parque Rubén Darío en Miami (EE.UU.). EFE/ Leila Kassidi

En respuesta a la emergencia social, el movimiento solicitó a la comunidad internacional que preste atención urgente y brinde asistencia para aliviar el sufrimiento de los cubanos.

Para Unamos, la lucha democrática en Cuba y Nicaragua debe allanar el camino hacia sociedades más justas y libres, con garantías plenas para el ejercicio de los derechos humanos.

La respuesta del régimen nicaragüense

El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

En un comunicado titulado “Cuba, potencia de bien común”, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo calificaron la imputación impulsada desde Washington como “sumamente peligrosa” y expresaron su condena a lo que consideran una violación de los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas.

Castro y Ortega
El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

La respuesta oficial fue firmada por ambos líderes sandinistas, quienes mantienen una histórica alianza con el gobierno cubano. Ortega y Murillo subrayaron que este episodio representa “un momento sumamente peligroso y pernicioso para los pueblos que tanto hemos luchado por nuestra soberanía, dignidad y derechos”.

La declaración enfatiza la preocupación del gobierno nicaragüense ante lo que consideran una amenaza para la estabilidad y el respeto internacional

Temas Relacionados

UnamosCubaDerechos HumanosCrisis HumanitariaNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vigésima quinta asamblea entre el Gobierno y pueblos indígenas prioriza derecho al territorio y propiedad comunal

La revisión de temas estratégicos reunió a líderes comunitarios y funcionarios para impulsar acciones institucionales, consolidar la atención registral con enfoque intercultural y avanzar en mecanismos de participación colaborativa desde el Ejecutivo

La vigésima quinta asamblea entre el Gobierno y pueblos indígenas prioriza derecho al territorio y propiedad comunal

La Cámara de Comercio de Costa Rica respalda al Gobierno ante las restricciones impuestas por Panamá

La entidad empresarial enfatiza que la seguridad jurídica y la normalización del comercio son esenciales para restablecer condiciones equitativas, tras años de obstáculos a las exportaciones e incremento de las disputas sectoriales

La Cámara de Comercio de Costa Rica respalda al Gobierno ante las restricciones impuestas por Panamá

Dos años de incertidumbre: el caso COSAVI se mantiene en desarrollo para miles de ahorrantes en El Salvador

La prolongada espera y la falta de información han marcado la vida de los ahorrantes de COSAVI, que después de dos años de intervención estatal, reportan 13 fallecimientos y mantienen acciones legales en busca de recuperar su dinero

Dos años de incertidumbre: el caso COSAVI se mantiene en desarrollo para miles de ahorrantes en El Salvador

El Ministerio de Educación de El Salvador entrega paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en Nahuaterique

La acción forma parte de una estrategia nacional impulsada por el gobierno salvadoreño, orientada a apoyar a familias de áreas históricamente marginadas mediante la provisión de insumos educativos esenciales para el ciclo lectivo.

El Ministerio de Educación de El Salvador entrega paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en Nahuaterique

Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras

El dolor inunda la comunidad de Rigores tras el último adiós a las tres hermanas Rodríguez y ocho trabajadores más, en medio de masivos sepelios y videos que conmocionan a Honduras

Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras

TECNO

Un modelo de IA descifró un problema matemático de casi 60 años y sorprendió a los expertos

Un modelo de IA descifró un problema matemático de casi 60 años y sorprendió a los expertos

Qué pasa si colocas papel aluminio debajo del módem WiFi y por qué este truco se volvió popular

Por qué las teclas CTRL y ALT de tu PC pueden ayudarte a ahorrar tiempo de trabajo

Así puedes verificar si un iPhone es original y evitar caer en estafas

Así funciona la herramienta de IA que podría identificar cómo actúan los genes sin experimentos de laboratorio

ENTRETENIMIENTO

Emmanuelle Chriqui, de la pérdida a la pantalla: “Es importante normalizar la vulnerabilidad”

Emmanuelle Chriqui, de la pérdida a la pantalla: “Es importante normalizar la vulnerabilidad”

Ed Sheeran da un giro a su carrera musical y abandona Warner Music Group tras 15 años de éxitos

La dura postura de Seth Rogen ante los guionistas que utilizan la IA: “No están escribiendo”

Rami Malek y sus dudas antes de The Man I Love: “Cuando leí el guion, dije: ‘No puedo hacer esto’”

La policía italiana interrumpió fiesta de Mick Jagger y estrellas de Hollywood en Stromboli

MUNDO

Estados Unidos equipó sus destructores navales con armas láser: cómo funcionan y por qué reemplazan a los misiles

Estados Unidos equipó sus destructores navales con armas láser: cómo funcionan y por qué reemplazan a los misiles

Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

Marco Rubio se reunió con el secretario general de la OTAN para tratar los gastos en defensa y la guerra en Irán

La Alianza del Ártico alerta contra el avance de Rusia y China en la región: "Estamos reforzando nuestra presencia militar"

Taiwán quiere ser un centro regional de drones comerciales y militares: busca producir 100 mil por mes