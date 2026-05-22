La organización Unamos pide apoyo internacional para la democracia en Cuba y Nicaragua

Mujeres sentadas cerca de un cartel del ex presidente cubano Raúl Castro, que ha sido acusado en Estados Unidos en una medida que marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña, La Habana, Cuba, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez

El colectivo opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformado por disidentes nicaragüenses en el exilio, lanzó una petición pública dirigida a la comunidad internacional para que respalde la búsqueda de democracia en Cuba y Nicaragua.

El movimiento subrayó la importancia de que los actores internacionales respalden las demandas del pueblo cubano y se sumen a la exigencia de respeto a los derechos humanos.

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Durante la declaración, Unamos insistió en que el restablecimiento de libertades fundamentales en Cuba —como la libertad de expresión, asociación, prensa y movilización— es esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. El grupo, al que pertenece la exguerrillera Dora María Téllez, advirtió que solo una apertura real permitirá que la ciudadanía cubana avance hacia un futuro de esperanza y dignidad.

La transición política y el rol de la ciudadanía cubana

La organización nicaragüense consideró imprescindible la construcción de un sistema político plural, transparente y participativo en Cuba. Según la declaración, esta transformación debe basarse en la justicia, la equidad y la soberanía ciudadana. Unamos sostuvo: “El protagonismo ciudadano es la garantía de una transformación auténtica y sostenible”.

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La agrupación subrayó que el pueblo cubano es el actor central y legítimo de cualquier proceso de cambio y reclamó que se permita a la población organizarse, participar y construir alternativas democráticas desde la base.

Fotografía de archivo en donde se ve a un hombre que observa fotos de personas detenidas por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. EFE/ Jeffrey Arguedas

Denuncias por represión y crisis humanitaria

El texto hizo hincapié en la exigencia de terminar de inmediato con la represión, la persecución y la violencia estatal contra quienes defienden la libertad y la justicia en Cuba. Además, solicitó la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, calificando estas detenciones como “una violación flagrante de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad humana”.

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En el mismo pronunciamiento, Unamos expresó su “solidaridad incondicional” con la población cubana, a la que describió como víctima de una crisis humanitaria que afecta su dignidad, su bienestar y sus derechos fundamentales. El grupo denunció el deterioro de las condiciones de vida en la isla, la escasez de insumos básicos y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

Fotografía de archivo del 16 de abril de 2024 del excandidato presidencial de Nicaragua Félix Maradiaga, uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, durante un acto por el quinto aniversario del estallido de las protestas de 2018, en el Parque Rubén Darío en Miami (EE.UU.). EFE/ Leila Kassidi

En respuesta a la emergencia social, el movimiento solicitó a la comunidad internacional que preste atención urgente y brinde asistencia para aliviar el sufrimiento de los cubanos.

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Para Unamos, la lucha democrática en Cuba y Nicaragua debe allanar el camino hacia sociedades más justas y libres, con garantías plenas para el ejercicio de los derechos humanos.

La respuesta del régimen nicaragüense

El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

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En un comunicado titulado “Cuba, potencia de bien común”, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo calificaron la imputación impulsada desde Washington como “sumamente peligrosa” y expresaron su condena a lo que consideran una violación de los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas.

El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

La respuesta oficial fue firmada por ambos líderes sandinistas, quienes mantienen una histórica alianza con el gobierno cubano. Ortega y Murillo subrayaron que este episodio representa “un momento sumamente peligroso y pernicioso para los pueblos que tanto hemos luchado por nuestra soberanía, dignidad y derechos”.

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La declaración enfatiza la preocupación del gobierno nicaragüense ante lo que consideran una amenaza para la estabilidad y el respeto internacional