Receta clásica de papas españolas crocantes, rápida y fácil

Hay algo mágico en escuchar el chisporroteo de las papas al sumergirse en aceite caliente. Las papas españolas crocantes despiertan recuerdos de bodegones, vermut y reuniones familiares, donde el dorado perfecto es ley y el aroma invita a todos a la mesa.
En Argentina, este plato suele acompañar carnes, pescados y especialmente el clásico “pollo a la provenzal”. Es ese toque irresistible, simple y rápido, que nunca falla en una picada, una comida de domingo o como guarnición de cualquier menú criollo.
Receta de papas españolas crocantes
Las papas españolas crocantes se preparan cortando papas en rodajas finas y friéndolas hasta que queden bien doradas y crujientes por fuera, manteniendo el interior tierno. Suelen servirse solas o acompañadas de perejil, pimentón o ajo, y son una guarnición clave en la cocina argentina.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- Aceite de girasol o maíz (cantidad necesaria)
- Sal fina (a gusto)
- Opcional: 1 cucharada de perejil fresco picado o 1 cucharadita de pimentón ahumado
Cómo hacer papas españolas crocantes, paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en rodajas bien finas, de aproximadamente 0,5 cm de grosor. Para un resultado más parejo, usar una mandolina.
- Lavar las rodajas bajo agua fría hasta que salga el almidón y secar muy bien con repasador limpio o papel de cocina.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto (170-180°C). Es clave que el aceite esté bien caliente antes de freír.
- Freír las papas en tandas, evitando amontonarlas. Cocinar hasta que estén bien doradas y crocantes, unos 4-6 minutos por tanda.
- Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
- Salar a gusto y, si se desea, espolvorear con perejil picado o pimentón ahumado mientras aún están calientes.
- Servir de inmediato, bien calientes y crocantes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 30 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conviene consumirlas recién hechas. Si sobran, guardar en heladera hasta 2 días en recipiente hermético. Para devolverles crocancia, recalentar en horno fuerte 5-7 minutos. No se recomienda congelar.
