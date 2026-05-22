Receta clásica de papas españolas crocantes, rápida y fácil

Con rodajas finas, lavado para quitar almidón y fritura a 170-180°C, la guarnición logra un exterior dorado y un centro suave en media hora, con opción de perejil o pimentón ahumado

Plato de barro con papas fritas en dados, cubiertas con salsa blanca, roja, pimentón y sal. Un vaso de bebida oscura al lado sobre una mesa de madera.
Las papas españolas crocantes evocan recuerdos de bodegones clásicos y reuniones familiares en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en escuchar el chisporroteo de las papas al sumergirse en aceite caliente. Las papas españolas crocantes despiertan recuerdos de bodegones, vermut y reuniones familiares, donde el dorado perfecto es ley y el aroma invita a todos a la mesa.

En Argentina, este plato suele acompañar carnes, pescados y especialmente el clásico “pollo a la provenzal”. Es ese toque irresistible, simple y rápido, que nunca falla en una picada, una comida de domingo o como guarnición de cualquier menú criollo.

Receta de papas españolas crocantes

Las papas españolas crocantes se preparan cortando papas en rodajas finas y friéndolas hasta que queden bien doradas y crujientes por fuera, manteniendo el interior tierno. Suelen servirse solas o acompañadas de perejil, pimentón o ajo, y son una guarnición clave en la cocina argentina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • Aceite de girasol o maíz (cantidad necesaria)
  • Sal fina (a gusto)
  • Opcional: 1 cucharada de perejil fresco picado o 1 cucharadita de pimentón ahumado
Un saco de yute marrón lleno de papas frescas está sobre una encimera de madera clara. A su lado, hay una olla negra, una tabla de cortar con hierbas y una planta.
La receta requiere 1 kg de papas como ingrediente principal para preparar el plato de manera tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papas españolas crocantes, paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas bien finas, de aproximadamente 0,5 cm de grosor. Para un resultado más parejo, usar una mandolina.
  2. Lavar las rodajas bajo agua fría hasta que salga el almidón y secar muy bien con repasador limpio o papel de cocina.
  3. Calentar abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto (170-180°C). Es clave que el aceite esté bien caliente antes de freír.
  4. Freír las papas en tandas, evitando amontonarlas. Cocinar hasta que estén bien doradas y crocantes, unos 4-6 minutos por tanda.
  5. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente.
  6. Salar a gusto y, si se desea, espolvorear con perejil picado o pimentón ahumado mientras aún están calientes.
  7. Servir de inmediato, bien calientes y crocantes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conviene consumirlas recién hechas. Si sobran, guardar en heladera hasta 2 días en recipiente hermético. Para devolverles crocancia, recalentar en horno fuerte 5-7 minutos. No se recomienda congelar.

