La caída de “Oreja” Fernández: robó con su cuñado, lo mató por error y fue detenido diez años después

Emilio Nicolás Fernández, el acusado por el crimen ocurrido hace más de diez años en Las Toscas, Santa Fe

Emilio Nicolás Fernández (43), apodado “Oreja” por un particular tatuaje en la zona derecha de su cabeza, fue detenido en Buenos Aires después de permanecer varios años prófugo. La Justicia de la provincia de Santa Fe lo buscaba por un crimen ocurrido la noche del 9 de enero de 2016, cuando un robo terminó con la muerte accidental de su propio cuñado.

Todo comenzó en Las Toscas, al norte de Santa Fe, cuando Axel Nael Maidana, de 19 años, y Fernández robaron una moto Yamaha de 110 cc en una estación de servicio. Los móviles policiales recibieron la alerta y se desplegaron para interceptar a los delincuentes, que escaparon por la Ruta 11 en dos motos distintas en dirección a Villa Ocampo.

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A la altura del ingreso al barrio 8 de Octubre los policías dieron la voz de alto. Fernández, armado, disparó hacia los uniformados. Los agentes respondieron al fuego. En medio del enfrentamiento, Maidana cayó de la moto y fue trasladado primero a un hospital local y después al Hospital de Reconquista, donde confirmaron que tenía un balazo en la cabeza, por encima de la oreja.

El sospechoso fue distinguido por un tatuaje en la zona de la oreja derecha

El fiscal Norberto Ríos, a cargo de la investigación en la IV Circunscripción Judicial de Reconquista, ordenó esa noche la detención de los policías que participaron de la persecución y el secuestro de todas las armas reglamentarias.

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También se realizó la autopsia en la morgue judicial de Reconquista. El resultado fue determinante: el proyectil extraído del cráneo de Maidana era de calibre 32, distinto al de las armas oficiales de la policía. Los efectivos quedaron en libertad luego de conocerse las pericias.

La investigación judicial apuntó a Fernández como quien disparó el arma fatal. La fiscalía ordenó su captura y allanamientos en busca del sospechoso, que desapareció tras el episodio. Tras varios meses sin avances, Fernández fue localizado y arrestado por primera vez en julio de 2016 en la localidad bonaerense de González Catán, donde tiene familia. Fue trasladado y puesto a disposición de la justicia de Santa Fe.

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Luego recibió prisión domiciliaria, instancia en la que se fugó nuevamente y permaneció fuera del radar de la justicia durante años.

Fernández fue hallado en González Catán

Tras investigaciones sin resultados, el Tribunal Penal de Primera Instancia Distrito Judicial N°17 de Las Toscas pidió colaboración en la búsqueda a la Policía Federal Argentina. Detectives de la División Homicidios realizaron un seguimiento de perfiles de familiares en redes sociales hasta que dieron con una pista: vieron una foto publicada por la hermana del prófugo, donde se lo veía con su característico tatuaje en la oreja derecha.

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El siguiente paso fue identificar el domicilio. Se supo así que Fernández había vuelto a González Catán, y frecuentaba una casa ubicada en la calle Federico Báez al 5400. De esta manera, los efectivos de la PFA montaron un operativo de vigilancia hasta que finalmente lo vieron salir del lugar y lo capturaron. Posteriormente lo llevaron a la Comisaría Segunda de la localidad, donde permanece encerrado en una celda.

Fernández será trasladado próximamente a Santa Fe, en el marco de la causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ocasión de robo.

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