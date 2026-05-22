Estados Unidos equipó sus destructores navales con armas láser: cómo funcionan y por qué reemplazan a los misiles

Durante décadas fue tecnología de ciencia ficción. Esta semana quedó confirmado que ya es parte del arsenal operativo de la Marina de Estados Unidos. En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el salto tecnológico que representan las armas láser y por qué su adopción masiva es, ante todo, una decisión económica.

La lógica de costos que aceleró todo

El detonante del cambio no fue solo tecnológico sino financiero. “Una de las preocupaciones que ha tenido Estados Unidos es cuánto gastás en derribar misiles. Si te lanzan un misil de 500 mil dólares y lo derribás con un misil de dos millones, no cierran los números”, explicó Serbin Pont.

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El problema se agravó con la proliferación de drones baratos en Medio Oriente. “Drones de 20 mil dólares muchas veces eran derribados por un misil de un millón de dólares”, puntualizó.

Estados Unidos instaló los sistemas láser HELIOS y ODIN en destructores para neutralizar drones y misiles a un costo significativamente menor que los misiles tradicionales (Europa Press/Contacto/Mcss Anna Van Nuys)

La solución que ofrece el láser es matemáticamente contundente: “Dependiendo del tipo de láser, vos podés tener un disparo que está entre los cinco centavos de dólar y los 15 dólares”. Frente a ese número, cualquier misil de defensa antiaéreo convencional resulta económicamente insostenible en un conflicto prolongado.

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De los laboratorios al combate real

En febrero de 2026, durante la Operación Epic Fury contra Irán, imágenes del Comando Central estadounidense mostraron por primera vez en combate real el sistema láser ODIN instalado en un destructor clase Arleigh Burke mientras lanzaba misiles Tomahawk contra objetivos iraníes. “Ya llegó, llegó con los lásers”, sintetizó Serbin Pont.

El desarrollo no fue repentino. Estados Unidos lleva invirtiendo en sistemas láser desde los años 80, con un salto cualitativo en la última década. “Ya para el 2010 se empiezan a experimentar con algunos modelos, y para 2014 se empiezan a implementar desde algunos buques todavía de forma experimental”, detalló el analista.

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Las plataformas navales resultan ideales para sistemas láser por su capacidad eléctrica, permitiendo una implementación más sencilla que en tierra firme

ODIN y HELIOS: dos sistemas, dos funciones

La Marina opera hoy dos sistemas láser principales. Al menos nueve destructores de la clase Arleigh Burke están equipados con el ODIN, un sistema de deslumbramiento que dispara el láser sobre el dron o misil entrante y destruye sus sistemas ópticos e infrarrojos de guiado.

“El ODIN es un láser de deslumbramiento: le dispara al dron, al misil, a lo que sea que se está acercando al buque, y es lo suficientemente poderoso como para destruir los sistemas ópticos o infrarrojos de guiado”, explicó Serbin Pont.

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El HELIOS, significativamente más potente con 60 kilowatts de potencia, está integrado exclusivamente en el USS Preble y es capaz tanto de deslumbrar como de destruir físicamente blancos aéreos, además de funcionar como sensor de precisión para el sistema de combate Aegis.

“Se han realizado algunos derribos ya en 2024 con drones, y estos sí son para hacerles directamente un agujerito, para prenderlos fuego, derribarlos, destruirlos de forma mucho más contundente”, describió Serbin Pont.

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El arma láser HELIOS, integrada al USS Preble, logra derribar drones con un solo disparo y también actúa como sensor de precisión dentro del sistema de combate Aegis (REUTERS)

En 2024, el USS Preble usó el HELIOS para derribar cuatro drones en una demostración expandida, el test más avanzado realizado hasta la fecha con este sistema.

La elección de los buques como plataforma principal tiene además una explicación técnica. “Las plantas eléctricas que tienen los buques te pueden proveer de eso de una forma más fácil que quizás tener que tener un grupo electrógeno junto con un láser desplegado en tierra”, señaló el analista.

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Una carrera global con varios actores

Estados Unidos no está solo en esta carrera. Serbin Pont enumeró los principales competidores:

China viene desarrollando prototipos instalados sobre destructores de las clases 55, 55B, 76 y 71.

Rusia trabaja en variantes terrestres con potencial uso antisatélite.

Israel ya implementó con éxito el Iron Beam —la versión láser del Iron Dome— para interceptar pequeñas municiones y drones a muy bajo costo.

El Reino Unido avanza con su propio desarrollo y destina parte de la tecnología a Ucrania.

En octubre de 2025, la Marina estadounidense realizó además una prueba exitosa del sistema láser LOCUST de 30 kilowatts desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS George H.W. Bush, demostrando que un láser en contenedor podía operar desde un portaaviones. Es una señal clara de hacia dónde va la tecnología.

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La eficiencia de las armas láser de la Marina de EE.UU. radica en que cada disparo cuesta entre cinco centavos y quince dólares, transformando la economía del gasto militar (U.S. Navy/Handout via REUTERS)

El presupuesto que confirma la apuesta

El presupuesto naval para 2027 prioriza la diversificación de medios para destruir drones y misiles enemigos a menor costo, con las armas de energía dirigida como eje central de esa estrategia.

“Con el presupuesto para 2027, la Armada norteamericana está priorizando una diversidad de medios para destruir drones y misiles enemigos más barato. Mucho de ello son justamente los lásers”, precisó Serbin Pont.

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La conclusión del analista fue directa: “La guerra del futuro ya no es un concepto de ciencia ficción, sino una transformación tangible en los arsenales de las principales potencias”. Una tecnología que durante décadas pareció inalcanzable hoy determina cómo se defienden los buques más avanzados del mundo, y lo hace por una razón tan mundana como el costo de cada disparo.

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