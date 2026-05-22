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Guatemala: La concejal de Chinautla Brenda Granados denuncia ataque armado y señala motivaciones políticas

El hecho ocurrido en la ruta hacia La Laguneta involucró a personas armadas identificadas como presuntos motosicarios. La afectada ha manifestado que existían antecedentes de amenazas y conflictos con autoridades municipales

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Concejal de municipalidad de Chinautla sufre atentado
La concejal de oposición Brenda Granados sufrió un atentado armado junto a su esposo en Chinautla, en el camino a La Laguneta. (Bomberos Voluntarios)

La concejal de oposición de Chinautla Brenda Granados denunció que sufrió un atentado armado junto a su esposo en el camino hacia la aldea La Laguneta, un hecho en el que, según los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía, estuvieron involucrados un vehículo y una motocicleta, y que quedó bajo investigación de las autoridades.

La información preliminar indicó que, durante una persecución policial, dos presuntos motosicarios fueron neutralizados por agentes de la comisaría 12 tras su participación en el ataque registrado en la ruta a San Pedro Ayampuc.

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En el lugar, de acuerdo con ese reporte preliminar, los atacantes abandonaron una motocicleta y un arma de fuego.

Concejal de municipalidad de Chinautla sufre atentado
La concejal de oposición Brenda Granados sufrió un atentado armado junto a su esposo en Chinautla, en el camino a La Laguneta. (Bomberos Voluntarios)

Los bomberos informaron que atendieron en el sitio a dos personas, evaluaron su estado de salud y coordinaron la respuesta de emergencia. La institución precisó que no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

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La concejal atribuyó el ataque a conflictos políticos en Chinautla

En declaraciones difundidas por Radio Cadena Sonora, Brenda Elizabeth Granados Palomo de González, a quien el medio identificó como concejal cuarto de la municipalidad de Chinautla y concejal de oposición, indicó que el ataque ocurrió después de una visita de campo a la colonia El Chan Uno, solicitada por medio del consejo el día anterior.

Granados mencionó que en repetidas ocasiones había acudido como concejal a esa comunidad para apoyar a vecinos y que ya había tenido altercados con personas del lugar.

Detalló que una mujer identificada como doña Angelina, señalada como presidenta del COCODE y afín a la alcaldesa, los había interceptado antes con vehículos y otras acciones para atacarlos, al punto de que, en un incidente anterior, su esposo fue golpeado.

PNCdeGuatemala captura a presuntos responsables de atentado contra concejal de Chinautla, Guatemala

La concejal sostuvo en Radio Cadena Sonora que ya había recibido amenazas del síndico tercero, a quien identificó primero como Daniel Huerta y después como Héctor Huerta. También responsabilizó públicamente a la alcaldesa Brenda Elcis Medrano y afirmó que, si algo le sucede a ella o a su familia, recaerá sobre ambos la responsabilidad.

Granados relató al medio que la alcaldesa la citó a las 06:00 en la municipalidad, pese a que era conocido el riesgo que corría en esa colonia. Agregó que, tras acudir a la actividad y emprender el regreso por el área boscosa de las aldeas, vio a la presidenta del COCODE en la calle con otras vecinas con las que ya habían tenido problemas, y que poco después, a unos 100 metros, una motocicleta se acercó y comenzó a disparar.

El vehículo recibió disparos y los atacantes dejaron la moto y un arma

Según el relato de Granados en Radio Cadena Sonora, los atacantes no esperaban que la camioneta en la que se movilizaba fuera blindada. Al no conseguir su objetivo, se adelantaron al vehículo y en ese momento el arma presentó una falla, lo que permitió iniciar una persecución.

Rony, presentado por Radio Cadena Sonora como esposo de la concejal y actor político en Chinautla, señaló que lograron embestir a los dos atacantes cuando estos se atravesaron frente al vehículo en contra de la vía. Añadió que en el lugar quedaron tiradas la motocicleta y el arma de fuego.

El reportero de Radio Cadena Sonora describió una motocicleta a escasos metros del vehículo atacado y puntualizó que el automóvil, una Toyota Land Cruiser Prado, presentaba varias perforaciones de proyectil de arma de fuego.

Además, informó que la policía ya había identificado plenamente a los responsables que, según la cobertura del medio, pretendían asesinar a la concejal de oposición por su labor de fiscalización.

Granados aseguró en Radio Cadena Sonora que ha denunciado públicamente anomalías, robos y hechos que atribuye a la municipalidad ante la Contraloría y el Ministerio Público. A partir de esas denuncias, afirmó tener la certeza de que el atentado provino de las personas a las que señaló públicamente.

La violencia cobra la vida del concejal segundo de San Juan Sacatepéquez

Miguel Najarro García Salas fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo tras un ataque armado en el ingreso de Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, mientras se conducía en su vehículo, según información preliminar.

La víctima se desempeñaba como concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. De acuerdo con el reporte inicial, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales constataron que Najarro ya no tenía signos vitales.

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