Honduras

Honduras: Capturan en Guatemala a dos sospechosos por masacre de agentes de la DIPAMPCO

Las investigaciones por la brutal masacre contra agentes de la DIPAMPCO en Corinto, Cortés, comenzaron a extenderse hasta territorio guatemalteco luego de que autoridades confirmaran la captura de dos hondureños heridos que serían parte de la estructura criminal señalada de participar en el ataque armado donde murieron cinco policías

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Autoridades de Honduras y Guatemala coordinan investigaciones tras la masacre de cinco agentes de la DIPAMPCO en Corinto. (FOTO: Infobae)
Autoridades de Honduras y Guatemala coordinan investigaciones tras la masacre de cinco agentes de la DIPAMPCO en Corinto. (FOTO: Infobae)

Las autoridades hondureñas confirmaron este viernes la captura de dos sospechosos vinculados a la masacre que cobró la vida de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO)en el sector fronterizo de Corinto, Cortés, uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, informó que los detenidos fueron identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes fueron encontrados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.

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Según las investigaciones preliminares, ambos individuos serían integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y liderada presuntamente por Ever Noé Argueta Zavala, considerado por las autoridades como el principal objetivo de los operativos ejecutados en la zona donde ocurrió la emboscada contra los agentes policiales.

Mayes Ríos explicó que la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre equipos de investigación de Honduras y Guatemala, luego de que se obtuviera información sobre la presencia de sospechosos heridos que habrían cruzado la frontera tras el enfrentamiento armado registrado en Corinto.

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“Se realizaron acciones conjuntas con autoridades guatemaltecas para ubicar y asegurar a estas personas mientras continúan las investigaciones”, detalló el portavoz policial.

Los dos sospechosos fueron encontrados heridos y bajo custodia policial en un hospital de Izabal, Guatemala. (FOTO: La Tribuna)
Los dos sospechosos fueron encontrados heridos y bajo custodia policial en un hospital de Izabal, Guatemala. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades guatemaltecas confirmaron que los dos hondureños ingresaron con heridas de bala al centro asistencial de Izabal y posteriormente quedaron bajo custodia policial mientras se verificaba si tenían relación con el hecho violento ocurrido en territorio hondureño.

Además de las capturas, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de otros dos presuntos integrantes de la estructura criminal identificados como Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabillón, quienes ya habían fallecido y eran velados en el sector de Omoa.

Tras recibir información de inteligencia, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar del velorio para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue de San Pedro Sula, donde continúan los procedimientos forenses correspondientes.

Con estas nuevas muertes, el número de fallecidos relacionados con el enfrentamiento armado en Corinto asciende preliminarmente a siete personas, incluyendo los cinco agentes policiales asesinados durante la operación.

Equipos especiales mantienen operativos en la zona fronteriza para capturar a otros posibles implicados en el ataque armado.(FOTO: La Tribuna)
Equipos especiales mantienen operativos en la zona fronteriza para capturar a otros posibles implicados en el ataque armado.(FOTO: La Tribuna)

La masacre ocurrió durante un operativo ejecutado por agentes de la DIPAMPCO contra una estructura criminal que operaría en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. De acuerdo con los reportes preliminares, los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados cuando ingresaron a un sector montañoso de Corinto.

Horas después del enfrentamiento, equipos especiales localizaron los cuerpos de los agentes en una zona boscosa de Omoa. Las autoridades revelaron posteriormente que los uniformados fueron asesinados con extrema violencia.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera, así como los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

El crimen provocó una fuerte reacción dentro de la Secretaría de Seguridad, que anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la DIPAMPCO por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del operativo.

Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares continúan desplegados en la zona fronteriza realizando operaciones de búsqueda para ubicar a otros posibles implicados en el ataque.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con cuerpos de seguridad guatemaltecos ante la posibilidad de que otros integrantes de la estructura criminal hayan escapado hacia territorio vecino.

El comisionado Wilber Mayes lamentó la ola de violencia registrada en las últimas horas en Honduras y aseguró que los operativos continuarán hasta capturar a todos los responsables tanto de la masacre en Corinto como de otros hechos violentos recientes ocurridos en el país.

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