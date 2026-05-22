República Dominicana refuerza vigilancia epidemiológica ante alerta internacional por brote de ébola en África Central

Personal sanitario realiza un control preventivo de temperatura a un viajero en la zona de arribos de un aeropuerto internacional, en un contexto de vigilancia epidemiológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Presidencia de la República Dominicana informó que el Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia epidemiológica y fortalece los protocolos preventivos frente a la alerta internacional por el brote de ébola notificado en varios países de África Central.

Según el comunicado difundido este día 22 de mayo, las autoridades nacionales han intensificado las acciones de monitoreo, preparación y respuesta, en línea con los protocolos internacionales, tras la declaración de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El Ejecutivo dominicano precisó que, aunque el riesgo de exposición para el país se considera bajo por su ubicación y la ausencia de conexiones directas con las zonas afectadas, la vigilancia continúa fortaleciéndose. Por lo que, el Ministerio de Salud Pública mantiene coordinación con instituciones del sector, autoridades migratorias, aeroportuarias y portuarias, así como organismos de respuesta a emergencias.

Estas acciones buscan asegurar la detección oportuna de posibles casos en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. Además, el comunicado oficial detalla que, como parte de la estrategia preventiva, se han actualizado los protocolos de detección, revisado los planes de respuesta y fortalecido la capacidad de los servicios de salud para actuar ante cualquier eventualidad relacionada con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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Edificio del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, sede central de la coordinación de las acciones de vigilancia epidemiológica y protocolos preventivos frente a la alerta internacional por ébola.

También, la institución ha dispuesto la preparación de áreas de aislamiento, la capacitación del personal médico y el uso adecuado de equipos de protección personal.

Las autoridades sanitarias dominicanas mantienen un monitoreo preventivo de viajeros procedentes de las zonas afectadas y refuerzan la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Según la Presidencia, se han intensificado los controles y la revisión continua de los protocolos, al tiempo que se fortalece la preparación del personal y la infraestructura hospitalaria.

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Contexto internacional y características del brote

La alerta internacional se originó a raíz de un brote causado por la cepa bundibugyo del virus del ébola, una variante para la cual no existe actualmente una vacuna aprobada específica. El brote se concentra principalmente en la República Democrática del Congo, aunque se han confirmado casos asociados en Uganda.

La OMS declaró la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, estableciendo un seguimiento permanente y recomendando a los países intensificar las medidas de prevención y preparación. Según organismos internacionales, el riesgo de propagación global del brote se mantiene bajo, aunque la evolución del evento epidemiológico obliga a continuar con la vigilancia activa.

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El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por un virus del género Ebolavirus. Se manifiesta tras un periodo de incubación de dos a veintiún días y presenta síntomas como fiebre alta, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza, vómitos, diarrea y hemorragias internas y externas en los casos más graves.

La transmisión se produce por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas o a través del contacto con superficies y materiales contaminados. Los brotes suelen asociarse a altos índices de letalidad, por lo que la detección temprana y el aislamiento de casos resultan fundamentales para el control.

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Una infografía detallada explica las características del ébola, incluyendo su periodo de incubación, síntomas clave, formas de transmisión y medidas de control para prevenir su propagación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la OMS, la cepa bundibugyo representa un desafío adicional, ya que las vacunas desarrolladas para otras variantes del virus no han demostrado eficacia ante esta especie. Por esta razón, las medidas de contención en los países afectados y en las naciones en alerta, como República Dominicana, priorizan la identificación precoz, el rastreo de contactos y el aislamiento de casos sospechosos.

La situación continúa bajo observación de las autoridades nacionales e internacionales, mientras se mantiene la coordinación con organismos de salud global para adaptar las acciones conforme evolucione el brote.

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