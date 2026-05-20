Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

Milagros Hadad habló en la apertura del Summit IA Human Future 2026

El Summit IA Human Future 2026 reunió este miércoles 20 de mayo a más de 1.400 líderes y profesionales en el Centro de Convenciones del LATU en Montevideo, Uruguay. El encuentro convocó a referentes de la tecnología, la comunicación y los negocios para analizar el futuro de la inteligencia artificial desde una perspectiva estratégica y centrada en el rol humano.

En el escenario, los expositores coincidieron en que la discusión dejó de ser hipotética: la inteligencia artificial ya impacta en el trabajo, los modelos de negocio y la toma de decisiones, y obliga a revisar qué habilidades y marcos éticos necesitan organizaciones y profesionales para adaptarse a una transformación que se acelera.

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Expertos, empresarios y directivos abordaron desafíos éticos, oportunidades y capacidades necesarias para operar en entornos de incertidumbre. A lo largo de la jornada, el foco estuvo puesto en liderazgo, futuro del trabajo, innovación, avances científicos y tecnológicos, y en cómo convertir herramientas de IA en decisiones concretas dentro de las empresas.

En la apertura, Milagros Hadad, creadora de La Fórmula Podcast, sintetizó el punto de partida del Summit: “La inteligencia artificial ya es el presente”.

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La agenda incluyó reflexiones sobre liderazgo, pensamiento crítico, empatía y creatividad

“La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a modificar todas nuestras vidas. Eso es un hecho”, sostuvo, antes de plantear el dilema central: “¿qué rol vamos a tener nosotros en todo esto?”.

Entre los participantes figuraron Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial de España; Víctor Valle, ex CEO de Google Argentina; Milagros Hadad, creadora de La Fórmula, quien condujo el evento; Jonatan Loidi, consultor especializado en innovación e inteligencia aumentada; y el DJ Hernán Cattáneo. También participaron Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología y fundadora de Promethenz; Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X; Gonzalo Moratorio, científico y virólogo uruguayo; Martín Aguirre, director y periodista de El País; y Marcelo Abreu, gerente de Innovación en Antel.

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“Protagonistas o espectadores”: el eje humano de la cumbre

La consigna que atravesó el encuentro fue “¿protagonistas o espectadores?”, una pregunta que buscó desplazar el paradigma del reemplazo para discutir el papel de las personas en un entorno laboral en evolución.

“Siempre dimos por sentado que la inteligencia humana era escasa y eso ya no va a ser un problema”, dijo Jorge Miburn

Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X, llegó al Summit IA Human Future 2026 con una doble credencial: la experiencia corporativa en una de las compañías que empujó la electrificación y la conducción asistida, y su trabajo posterior en una firma vinculada al desarrollo de robótica humanoide. En su intervención, resumió su paso por Tesla en dos aprendizajes, con foco en cómo encarar desafíos que, en su etapa inicial, suelen parecer “casi imposibles”.

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Milburn destacó la “valentía” para tomar problemas complejos y el método que atribuyó a Elon Musk para “desempacar” esos desafíos y descomponerlos hasta verificar si existe una solución posible. En ese marco, sostuvo que, si el objetivo es el correcto, hay que afrontarlo aunque implique tiempo, iteración y múltiples fracasos, y puso el acento en una cultura de ejecución: “personas que se arremangan y trabajan”, con reticencia hacia mandos medios que “no se mojan” en el terreno.

Hernán Cattáneo: “La autenticidad va a tener éxito en la era de la IA"

Creatividad y tecnología: el impacto en la música y el consumo cultural

El evento también incorporó una mirada desde el arte y el entretenimiento. Hernán Cattáneo, DJ y productor musical, describió cómo la transformación tecnológica modificó la creación, la producción y el consumo de música. “Imagínense que así como vos podés agarrar una foto, usar photoshop y cambiar el color. Lo mismo se puede hacer con la música”, explicó al referirse a la manipulación digital.

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En su exposición repasó su recorrido desde la era analógica hasta un presente “totalmente digital”, y planteó que la tecnología se convirtió en una aliada que aceleró procesos y amplió el acceso a herramientas que antes estaban concentradas en pocos actores.

En esa línea, destacó que hoy es posible producir música en forma individual, con una computadora, y que esa democratización redujo barreras de entrada y acortó los tiempos entre crear una canción y llevarla a un set. También sostuvo que, en paralelo, el valor diferencial se desplaza hacia lo humano: afirmó que “la autenticidad va a tener éxito” y consideró que la IA no “va a cambiar el arte” porque el contacto y la experiencia en vivo “está más fuerte que nunca”.

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La velocidad del cambio y el riesgo de subestimarlo

Jon Hernández: “La IA no es opcional. No se puede competir con la IA”

Entre los hitos del evento, el divulgador de inteligencia artificial Jon Hernández advirtió sobre la velocidad del salto tecnológico y su efecto en las organizaciones. “Lo que ha sucedido es que es mucho más grande de lo que esperábamos”, afirmó. Para el expositor, el mayor problema es conceptual: “seguimos entendiéndolo mal”.

En su exposición también planteó una idea que ordenó el debate sobre productividad y empleo: “lo que la inteligencia artificial está haciendo en el mundo es reducir el valor económico de la inteligencia”. En ese marco, llamó a priorizar el aprendizaje práctico y a prepararse para años de incertidumbre sobre el impacto en el mercado laboral.

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La agenda se organizó en dos etapas para combinar contenido y networking. Por la mañana se realizaron conferencias y espacios de contacto profesional; por la tarde, el encuentro incluyó un workshop ejecutivo orientado a la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión diaria.

Jerónimo Pino, uno de los organizadores del evento, señaló que el Summit nació hace cuatro años y llegó a su cuarta edición. En su discurso, sostuvo que, a medida que avanza la tecnología, “más valor se le empieza a dar al encuentro humano” y planteó una decisión ante el cambio: “frente a esta ola inminente, lo que tenemos son dos opciones: o quedarnos en la orilla mirándola o volvernos protagonistas”.

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El Summit IA Human Future 2026 congregó en Montevideo a más de 1.400 líderes y expertos en inteligencia artificial, tecnología y negocios

Decidir sin todas las respuestas: incertidumbre como método

Una de las conversaciones de la jornada se centró en la toma de decisiones en contextos inciertos. Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología y fundadora de Promethenz, explicó que la incertidumbre es “inherente” al trabajo científico y la vinculó con el avance del conocimiento. “De los cinco días de la semana, cuatro y medio van a ser fracasos”, afirmó, al describir el ciclo de hipótesis, experimentación y reformulación.

En el mismo panel, Víctor Valle, ex CEO de Google Argentina, planteó que la IA obliga a revisar qué se considera valioso en las personas. “Nosotros somos mucho más que la máquina”, sostuvo, y enumeró habilidades que, a su criterio, ganan peso en este escenario: pensamiento crítico, creatividad, intuición y empatía, además de la capacidad de auditar el propio rol para aportar valor más allá de tareas repetitivas.

Marcelo Abreu, gerente de Innovación en Antel, apuntó a un aspecto técnico con impacto directo en la vida cotidiana: el sesgo de los grandes modelos entrenados con información global. “La inteligencia artificial se entrena en base a datos y si los datos son globales, las respuestas van a ser globales”, sostuvo. En esa línea, planteó la importancia de “contar con datos locales” para ajustar soluciones a realidades regionales, y lo conectó con la “soberanía de los datos” y su cuidado.