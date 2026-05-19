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La bebida que los dietistas recomiendan para reducir los triglicéridos y cuidar el corazón

Su efecto sobre tres mecanismos concretos, el estrés oxidativo, el metabolismo de los lípidos y la función del hígado, la convierte en el complemento con mayor respaldo científico para mantener un perfil lipídico saludable

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Taza de té verde humeante de cerámica artesanal sobre mesa de madera clara, rodeada de cuencos con hojas de té frescas y polvo de matcha. Fondo de plantas y ventana iluminada.
Especialistas destacan que el consumo regular de esta infusión puede contribuir al mantenimiento de niveles adecuados de grasas sanguíneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de cuidar el corazón, la alimentación es fundamental. Los triglicéridos constituyen una grasa presente en la sangre que, en niveles elevados, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Según dietistas consultados por el portal estadounidense especializado en nutrición EatingWell, una de las bebidas más respaldadas para favorecer un perfil lipídico saludable es el té verde. Además, según estudios realizados por la Clínica Mayo, el té aporta menos cafeína que el café y puede ayudar a mejorar la concentración y el ánimo. Al tiempo que Harvard lo posiciona entre las acciones que podrían ayudar a reducir los triglicéridos.

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Entre los compuestos presentes en el té verde, destaca el galato de epigalocatequina (EGCG). De acuerdo con la dietista estadounidense Whitney Stuart, el EGCG es un antioxidante natural que contribuye a mejorar el metabolismo de las grasas y a reducir los triglicéridos. Este compuesto ayuda a neutralizar las moléculas dañinas conocidas como especies reactivas de oxígeno, que pueden afectar la salud celular y elevar los niveles de lípidos en sangre.

Protección celular y efecto sobre el hígado

Por su poder antioxidante, el té verde colabora en la defensa contra el estrés oxidativo. El portal estadounidense especializado en nutrición señala que diversos estudios relacionan el consumo de EGCG con una disminución de los marcadores de daño celular y una mayor acción de enzimas protectoras.

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Primer plano de una taza blanca humeante con té verde y hojas de lechuga flotando, junto a hojas frescas de lechuga sobre una mesa de madera.
Las catequinas, compuestos antioxidantes del té verde, favorecen el procesamiento de grasas y apoyan la función hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el té verde puede favorecer la función hepática. El hígado regula el metabolismo de las grasas y los triglicéridos. Ensayos clínicos en pacientes con hígado graso no alcohólico mostraron mejoras en el perfil lipídico tras consumir té verde durante varias semanas, incluida una reducción significativa de los triglicéridos.

Regulación del metabolismo de los lípidos

El metabolismo lipídico es el proceso por el cual el cuerpo descompone y utiliza las grasas, incluidos los triglicéridos. Cuando este mecanismo falla, los triglicéridos se acumulan y el riesgo cardiovascular aumenta. Investigaciones citadas por el portal sugieren que el EGCG ayuda a que el organismo procese y utilice los lípidos como fuente de energía, en lugar de almacenarlos.

Para aprovechar los beneficios del té verde, los especialistas hacen algunas recomendaciones prácticas. Es importante preparar la infusión con agua caliente, no hirviendo, y dejar las hojas en reposo entre 3 y 5 minutos. De ese modo, se conservan mejor las catequinas antioxidantes y se evita un sabor amargo. Otra opción consiste en disfrutar la bebida fría o incorporar matcha (polvo de té verde, según su aceptación local), a batidos, yogures o preparaciones de desayuno.

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Investigaciones clínicas mostraron que pacientes con hígado graso no alcohólico experimentaron mejoras en los niveles de triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del té verde, los hábitos diarios cumplen un papel fundamental en el control de los triglicéridos. La dietista estadounidense Madeline Peck recomienda limitar el consumo de alcohol, ya que eleva los triglicéridos y puede favorecer el sobrepeso. Además, aconseja reducir los alimentos y bebidas azucaradas, priorizar grasas insaturadas como las presentes en aceites vegetales, frutos secos y palta, y realizar actividad física al menos 150 minutos por semana.

El té verde como parte de un enfoque integral

Según los expertos, el té verde es una herramienta útil, pero no constituye una solución milagrosa. Stuart resalta que su efecto positivo se potencia cuando se integra en una dieta equilibrada, baja en azúcares añadidos y cereales refinados, junto a la práctica regular de ejercicio. El apoyo de profesionales de la salud permite ajustar las estrategias según cada persona.

De acuerdo con los especialistas en la materia, el té verde ocupa el primer lugar entre las infusiones para mantener niveles saludables de triglicéridos por su concentración de catequinas y su acción comprobada sobre la salud cardiovascular. Su aporte al control del estrés oxidativo, el metabolismo de los lípidos y la función hepática lo convierten en un complemento valioso dentro de un estilo de vida saludable.

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