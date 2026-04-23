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Este es el truco casero con vinagre para combatir la humedad y eliminar olores

Lo que empezó como un simple tip ahora triunfa en plataformas digitales y entre quienes buscan soluciones ecológicas para refrescar sus espacios y combatir la humedad de manera práctica y natural

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Manos de una persona mezclando vinagre blanco y agua en una botella con atomizador sobre una mesa en la cocina para crear un limpiador casero.
El inesperado boom del vinagre en redes sociales: la nueva estrella de la limpieza del hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio del auge de los trucos caseros para el cuidado del hogar, una práctica sencilla ha comenzado a ganar protagonismo en redes sociales y recomendaciones de limpieza: rociar vinagre en las paredes.

Aunque para muchos puede parecer una solución improvisada, lo cierto es que este método tiene fundamentos prácticos que lo convierten en una alternativa cada vez más utilizada para combatir problemas comunes dentro de la vivienda, especialmente la humedad.

La presencia de humedad en las paredes es una de las situaciones más frecuentes en los hogares, sobre todo en temporadas de lluvia o en espacios con poca ventilación. Ante esto, muchas personas recurren a productos químicos o incluso a remodelaciones, sin embargo, este truco casero aparece como una opción accesible y menos agresiva.

Según explican los portales especialistas en temas de aseo y que promueven esta práctica: “a pesar de que a primera vista suene raro, este método tiene fundamentos prácticos y suma puntos a la hora de mejorar la higiene y el ambiente del hogar, especialmente cuando la humedad se hace sentir”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La aplicación de vinagre en paredes gana popularidad como método de limpieza doméstica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Esta afirmación ha despertado el interés de quienes buscan soluciones más naturales para el mantenimiento de sus espacios.

El vinagre blanco, protagonista de este método, es reconocido por sus propiedades desinfectantes y antibacterianas. Estas características lo convierten en un aliado útil no solo para la limpieza general, sino también para tratar superficies afectadas por manchas leves o acumulación de olores.

Entre los beneficios más destacados, expertos en limpieza casera señalan que este producto ayuda a eliminar olores persistentes, especialmente en ambientes cerrados o poco ventilados. Asimismo, contribuye a reducir bacterias y limpiar marcas superficiales como las de grasa o humo, que suelen acumularse con el tiempo en las paredes.

Otro de los puntos clave es su capacidad para combatir la humedad superficial. En ese sentido, también se le atribuye un papel importante en la prevención de moho, un problema que no solo afecta la estética del hogar, sino puede tener implicaciones en la salud respiratoria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de vinagre para el mantenimiento del hogar crece por sus beneficios ecológicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Además, quienes aplican este método destacan que el vinagre aporta una sensación de frescura en los espacios, lo que resulta especialmente útil en lugares donde el aire tiende a estancarse y esta característica ha sido uno de los factores que ha impulsado su popularidad como alternativa de limpieza ecológica.

En cuanto al momento ideal para utilizar este truco, se recomienda principalmente durante el otoño e invierno, cuando la humedad suele intensificarse. También es útil después de cocinar, en casos donde los olores permanecen en el ambiente, o como parte de una limpieza profunda mensual.

El proceso de aplicación es sencillo y no requiere herramientas especializadas. Consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un rociador, aplicar la solución sobre la pared —siempre que sea lavable— y luego pasar un paño suave para retirar suciedad o manchas. Finalmente, los expertos en limpieza indican que es fundamental ventilar el espacio para facilitar el secado.

Un aspecto que suele generar dudas es el fuerte olor del vinagre. Sin embargo, los que recomiendan este método aclaran que: “el olor a vinagre desaparece cuando se seca, así que no hay que preocuparse por el aroma fuerte al principio”, lo que tranquiliza a quienes dudan en implementarlo.

El inesperado boom del vinagre en redes sociales: la nueva estrella de la limpieza del hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA
El inesperado boom del vinagre en redes sociales: la nueva estrella de la limpieza del hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Pese a sus ventajas, también existen algunas precauciones que deben tenerse en cuenta. No se recomienda su uso en paredes delicadas o con pintura no lavable, ya que podría generar manchas o deterioro. Asimismo, es importante evitar el exceso de producto y realizar una prueba previa en un área poco visible.

De esta manera, el vinagre se posiciona como una alternativa económica, ecológica y funcional para el cuidado del hogar, en un contexto donde cada vez más personas buscan reducir el uso de químicos sin renunciar a la limpieza y el bienestar en sus espacios.

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