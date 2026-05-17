El auge del entrenamiento híbrido impulsa nuevas tendencias en rutinas intensas

El entrenamiento híbrido impulsa una tendencia entre deportistas avanzados interesados en rutinas de cardio y fuerza de alta exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del entrenamiento híbrido entre deportistas avanzados ha multiplicado el interés por rutinas exigentes que combinan cardio y fuerza. La propuesta más reciente de este enfoque ha sido impulsada por el entrenador y socio de Chris Hemsworth en Centr, Luke Zocchi, quien presentó detalles de su método accesible y desafiante a través de GQ.

El método de entrenamiento híbrido desarrollado por Zocchi combina intervalos de carrera y ejercicios de fuerza con mancuernas, buscando mejorar la capacidad cardiovascular y muscular en una sesión. Esta rutina está dirigida a personas con experiencia previa en fitness y puede adaptarse al equipamiento disponible, sin requerir instalaciones especializadas.

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El entrenamiento híbrido se caracteriza por unir ejercicios de resistencia y fuerza en la misma sesión. Chris Hemsworth es uno de los principales referentes de esta modalidad, ya que incorpora regularmente disciplinas como running, surf, boxeo y trabajo de pesas.

El objetivo de Zocchi es lograr un desarrollo físico equilibrado, enfocándose en que cada músculo contribuya a una capacidad atlética variada y funcional, más allá del simple aspecto visual.

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Carrera y resistencia para iniciar la rutina

La sesión recomendada por Zocchi da inicio con intervalos de un kilómetro en la cinta de correr. Es fundamental descansar dos minutos entre cada repetición e incrementar gradualmente la inclinación para aumentar la dificultad, según GQ.

En caso de no contar con cinta de correr, los intervalos pueden realizarse al aire libre, priorizando la intensidad como variable principal.

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La rutina de ejercicio de Zocchi propone intervalos de un kilómetro en cinta para optimizar el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta etapa inicial activa el sistema cardiovascular y prepara el organismo para el trabajo de fuerza posterior. El enfoque busca romper la rutina habitual y ofrecer una base sólida para el resto del entrenamiento.

Ejercicios de fuerza con mancuernas para piernas

Concluida la carrera, el siguiente bloque de la rutina se centra en ejercicios de fuerza para el tren inferior utilizando mancuernas. Zocchi sugiere iniciar con zancadas traseras en el lugar, empleando un peso desafiante y realizando series cortas, entre cinco y ocho repeticiones. Insiste en seleccionar un peso que favorezca el progreso sin comprometer la técnica.

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El entrenamiento continúa con sentadillas frontales con mancuernas. El énfasis está en ejecutar el movimiento de manera controlada, especialmente durante la bajada, para aprovechar al máximo la fase excéntrica y potenciar la fuerza global. Zocchi destaca que la clave no es acumular peso, sino conservar una técnica correcta que impulse la mejora continua.

Zocchi recomienda iniciar los ejercicios de fuerza tras la carrera, enfocándose en el tren inferior con mancuernas pesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este segmento de fuerza refuerza el principio central del entrenamiento híbrido, combinando cargas cardiovasculares con estímulo muscular específico para promover un equilibrio físico y minimizar el riesgo de lesiones, como explica GQ.

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Ejercicios integrales y pliometría para mejorar el rendimiento

La propuesta de Zocchi añade ejercicios que integran grupos musculares y desarrollan explosividad. El primero es el man maker, una secuencia donde se baja al suelo como en un burpee y, al incorporarse, se levantan las mancuernas —de menor peso— por encima de la cabeza. Este ejercicio trabaja brazos, piernas y torso, exigiendo coordinación y control.

Luego se incorporan saltos de longitud en el sitio, que consisten en impulsarse hacia adelante desde una posición estática buscando la mayor distancia posible. Este ejercicio pliométrico favorece el desarrollo de la potencia de las piernas y permite medir el progreso personal a lo largo del tiempo.

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El impulso hacia adelante que exigen los saltos de longitud permite medir el progreso personal en potencia y rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con GQ, la combinación de estos ejercicios genera una rutina funcional capaz de estimular tanto la fuerza como la capacidad cardiovascular y las habilidades atléticas en un solo entrenamiento.

Ventajas y consideraciones del entrenamiento híbrido

Zocchi advierte que esta rutina no está destinada a principiantes, sino a personas con una base consolidada en fitness que buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel. Subraya la importancia de utilizar mancuernas con el peso adecuado, evitando cargas demasiado ligeras que puedan frenar el progreso.

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Una ventaja destacada del método es su adaptabilidad, ya que puede realizarse con equipamiento mínimo y fuera de un gimnasio tradicional. Basta con un par de mancuernas y espacio para correr o moverse, lo que facilita el acceso a atletas no profesionales.

Zocchi recomienda esta rutina de fitness solo para usuarios avanzados con experiencia previa en ejercicios de fuerza y resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ resalta que este enfoque resulta atractivo para quienes valoran los desafíos y no temen abandonar su zona de confort en busca de variedad e intensidad en cada sesión.

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La rutina popularizada por Luke Zocchi conjuga intervalos de carrera, fuerza con mancuernas y ejercicios de explosividad, constituyendo un modelo de entrenamiento adecuado para quienes ya cuentan con experiencia en el mundo fitness. La flexibilidad para adaptar la propuesta según las posibilidades personales es otro factor que ha incrementado su popularidad en el mundo del entrenamiento avanzado.

Los seguidores de esta tendencia encuentran en la propuesta de Zocchi sesiones exigentes y renovadoras, basadas en el aprovechamiento máximo de recursos sencillos y accesibles. Este tipo de entrenamiento es una opción sólida para quienes desean ampliar los límites de su rendimiento físico.