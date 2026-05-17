Política

Leandro Santoro: “Hay que pensar en algo parecido a un gobierno de unidad nacional”

El legislador porteño cuestionó al presidente Javier Milei y su vínculo con Donald Trump. Además, anticipó su visión de cara a las elecciones de 2027: “El próximo liderazgo tiene que tener la validación de la sociedad”

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El legislador porteño cuestionó al presidente Javier Milei y su vínculo con Donald Trump

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro habló este domingo de cara al armado electoral que piensa el peronismo para el próximo año y anticipó que deberían buscar un “gobierno de unidad nacional”. Además, cuestionó a Javier Milei y remarcó que las próximas elecciones dependen de los comicios de medio término en Estados Unidos y cómo le vaya a Donald Trump.

En diálogo con Romina Manguel, en el programa A Confesión de Parte, el dirigente aliado al peronismo cuestionó las políticas del mandatario y sostuvo: “Llegó con un voto que le pedía destruir, romper, resetear la democracia. Y gestionar no es solamente romper y resetear la democracia. El poder que él tenía le dio la motosierra como símbolo. Eso le permitió echar empleo público y que no haya quilombo”.

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“Si yo te hubiese dicho que se iba a hacer todo lo que se hizo en la Argentina tres años atrás, me hubieses dicho: ‘No, todo se prende fuego’, pero no pasó. Ahora, gestionar también es tener capacidad para disciplinar el dólar, disciplinar el resto de los precios. Los tipos que, de alguna manera, se anticipan a las crisis o las que las generan miran si este gobierno puede pagar la deuda, los vencimientos cómo vienen, la balanza comercial, la balanza de pagos”, agregó.

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Leandro Santoro (FOTO: DAMIAN DOPACIO/NA)

Y explicó: “Milei construyó poder político identificando un malestar en la sociedad y eso fue muy inteligente de parte de él y le dio legitimidad de origen. Pero después tiene una legitimidad de ejercicio que la consigue no porque sus teorías y sus tesis sean reales, sino porque consiguió el apoyo de Trump”.

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En ese sentido, Santoro remarcó que “la política se tiene que construir para mí desde una lógica distinta a esta del vasallaje que ha aceptado Milei, porque esto para mí es inaceptable”. Y sumó: “No alcanza solamente con tener controlado el dólar, porque más tarde o más temprano la gente va a querer tener salarios más dignos. Entonces, la política tiene la clave, que es la autoridad. Hay que construir representación, hay que construir autoridad”.

“No creo que haya un salvador de ningún partido, que resuelva el rumbo y que saque a la Argentina del pozo. Yo creo que hay que pensar más tarde o más temprano en algo parecido a un gobierno de unidad nacional, con rumbo y con gestión. Pero tiene que haber capacidad para ponernos de acuerdo, porque hay poco poder político en el Estado. El que piense que vos llegás al Estado y tenés un tablero de control, una botonera donde apretás y movés palancas, y es la voluntad política del presidente la que hace que el país salga adelante, no entiende nada", enfatizó.

Por otro lado, Santoro apuntó que hay una fragmentación del electorado que definió como "la peruanización del sistema“. Y continuó: ”En Perú está pasando exactamente eso. No hay uno que junte 40, 50 puntos. Hay varios que juntan diez, doce, quince. Y está pasando eso en Chile, está empezando a pasar en Uruguay. Pasa en la Argentina también. Hay opciones políticas, por ejemplo, que pueden parecer novedosas, pero que no terminan de despegar“.

Debate electoral porteño - elecciones CABA 2025 - Leandro Santoro
Leandro Santoro remarcó que las elecciones en EEUU son claves para el Gobierno y sus aspiraciones para el próximo año (Gustavo Gavotti)

Con vistas a los comicios presidenciales del año que viene, el dirigente porteño remarcó que Milei tiene poder por su relación con Trump y dijo que “es muy importante la elección en los Estados Unidos de noviembre”, ya que tendrá impacto en las “expectativas financieras, económicas y, finalmente, políticas y sociales de nuestro país”.

Asimismo, comentó: “El próximo liderazgo tiene que tener la validación de la sociedad. La conducción es muy importante, para explicar el orden macroeconómico, político, social. No puede haber doble comando. Tiene que haber un solo comando y el que sea tiene que tener apoyo a la gente. Entonces, ojalá haya varios candidatos que compitan y que resuelvan en una PASO”.

Se refirió a la situación del candidato que puede presentar el peronismo con Cristina Kirchner detenida, y apuntaló: "Axel (Kicillof) es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y está empezando a resolver de qué manera puede proyectarse nacionalmente, con la complejidad de ser gobernador de la provincia más importante del país, en un contexto de crisis económica y caída de recaudación“.

Y sorprendió con un nombre con vistas al año que viene: “Creo que Juan Manuel Olmos es una persona que poca gente conoce, pero que, sin embargo, es muy importante. Trata de conciliar, de acercar posiciones. Y me parece que la propuesta que él hizo va en esa dirección, en la necesidad de clarificar no solamente quién conduce, sino quién lidera".

El legislador porteño de Unión por la Patria se refirió al rol que puede ocupar la ex ministra de Seguridad en el 2027

La defensa de Milei a Manuel Adorni y el rol de Patricia Bullrich

Por otra parte, Santoro se refirió a la defensa del presidente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia después de la remodelación de una casa en un country en Exaltación de la Cruz y de viajes al exterior.

En ese marco, el legislador que compitió con Adorni en las elecciones legislativas porteñas del 2025, apuntó: “Yo no pienso por qué Milei no lo saca. Pienso por qué el chabón no se va. ¿Cómo es la vida de una persona que está todos los días? No lo entiendo. Tiene hijos. ¿Por qué no te vas a la mierda? No lo entiendo“.

Además, se refirió a la situación con Patricia Bullrich y la presunta interna que hay dentro de la Casa Rosada tras el escándalo que se inició en marzo pasado con el exvocero. “¿Creen que Patricia Bullrich no va a ser candidata a presidente? ¿Creen que la derecha no va a presentar a otro candidato? No le va a salir gratis a Milei decirle ‘chatarrín’ a Rocca. Se va a fragmentar la sociedad", remarcó.

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