Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

En un domingo otoñal y de bajas temperaturas, Juana Viale apostó por un estilo más a tono con la época del año (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale se transformó en los últimos años en una de las figuras más observadas y comentadas de la televisión argentina. Cada domingo al mediodía, su presencia al frente de Almorzando con Juana en la pantalla de El Trece es sinónimo de frescura, audacia y un estilo propio que trasciende el formato histórico del ciclo. Con una conducción natural y cercana, logra que cada emisión se convierta en una cita obligada tanto por la dinámica con los invitados como por sus apuestas de moda, que ya son parte del ritual. En plena llegada del otoño y con las bajas temperaturas instaladas, Juana volvió a sorprender en vivo renovando su sello personal.

Al comienzo del ciclo, Juana volvió a llamar la atención de la audiencia y de los fanáticos de la moda. “Hola, ¿cómo están en sus casas? ¿Se acuerdan cuando hicimos la entrada como El Eternauta? Bueno, es más o menos lo mismo. Estamos ahí, el misterio de la nebulosa”, lanzó la nieta de Mirtha Legrand apenas comenzado el programa, marcando el tono descontracturado de la jornada y haciendo referencia a una recordada apertura anterior. Entre risas, agradeció a su equipo de producción y puso en clima a los televidentes: “Está fresquito, pero está lindo. Se siente bien, se siente bien”.

PUBLICIDAD

El fútbol también tuvo su momento en la apertura, con una referencia a la inminente llegada del Mundial de Fútbol. “Lo más importante es que dentro de 25 días a nadie le va a importar más nada porque arranca el mundial, el mundial más largo de la historia. Nosotros jugamos contra Argelia, pero ¿cuándo jugamos? ¿Sabemos? No me acuerdo”, preguntó divertida. Rápidamente, una de sus colaboradoras le recordó la fecha: “El 16”. Juana celebró la precisión y sumó: “Así que a partir del 16 de junio, vestiremos la celeste y blanca”.

Juana Viale se consolida como referente de moda y frescura en la televisión argentina, cautivando a la audiencia con su estilo auténtico y carismática conducción cada domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ya es costumbre, Juana dedicó unos minutos a describir en detalle su look, consciente de que sus elecciones de vestuario son tan comentadas como los temas de la mesa. “Tengo unas babuchas de terciopelo y una remera de lana cashmere y por abajo una camisa de tela shantung muy bonita. Muy lindo para un mediodía. Total look. Muy bonito, muy simple, muy lindo”, explicó con entusiasmo, dejando en claro que la comodidad y el diseño no están reñidos con la elegancia.

PUBLICIDAD

Además, sumó detalles sobre el trabajo de su equipo de confianza. “Me peinó Juan Fojo, quien me hizo unas ondas dispares con un semirrecogido”, expresó, y sobre el maquillaje, destacó los tonos ocre y ámbar elegidos por Cris Sepúlveda, inspirados en la paleta otoñal de la ciudad.

Este domingo, Juana Viale apostó por un estilo vibrante y lleno de color para presidir su mesa (Almorzando con Juana – El Trece)

El domingo anterior, Juana ya había dejado su huella con un look completamente distinto. “Yo tengo un lookete divino, cómodo, una camisa y pantalón de seda con una estampa exclusiva. Me encanta porque es livianita y abrigadita. Todo un total look divino, fantástico para comer, para salir, para meterse en la cama a ver una serie entera todo el finde, sin perderse de vista este programa, por supuesto”, relató, siempre atenta a combinar el glamour con la practicidad. No faltó el reconocimiento a sus estilistas: “Y me peinó Juan Fojo, qué me hizo hoy. Parece que no me hizo nada, pero sí, planchita hicimos. Planchita y spray. Está buenísimo. Me puedo tocar la cabeza y nadie está detrás de cámara muriéndose porque me toco el pelo. Y me maquilló Cris Seúlveda, que me hizo todo un delineado muy hermosísimo en composté con todo este lookete que tengo”.

PUBLICIDAD

Así, cada semana, Juana Viale no solo conduce con soltura y carisma, sino que también convierte la pantalla en una pasarela donde se juega con texturas, colores y estilos, reflejando su personalidad inquieta y creativa. Sus elecciones inspiran a quienes la miran, y consolidan su lugar como referente en la televisión y la moda argentina, demostrando que la autenticidad nunca pasa de moda.