Las claves que pueden convertir una reforma de cocina en un acierto o un dolor de cabeza permanente

La importancia de planificar la distribución y los espacios de almacenamiento en la reforma de la cocina según expertos en interiorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reforma de cocina bien ejecutada puede transformar el día a día y aumentar el valor de cualquier vivienda, afirman expertos citados por Elle Decor.

No obstante, errores como la mala planificación, la elección inadecuada de materiales o un diseño poco funcional pueden comprometer el resultado final y generar gastos imprevistos.

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Los interioristas más reconocidos coinciden en que los principales errores que deben evitarse en una reforma de cocina. Subrayan que la funcionalidad, la buena iluminación y la previsión de futuras necesidades son esenciales para el éxito a largo plazo, según detalla el medio citado.

Esta infografía compara una reforma de cocina fallida con una exitosa, destacando la importancia de la planificación, funcionalidad, materiales, iluminación y almacenamiento para un resultado óptimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las primeras fases, la planificación meticulosa es clave. Paloma Contreras indica que se debe definir desde el inicio la distribución, el flujo entre zonas y el espacio de almacenamiento, otorgando un papel especial a la iluminación.

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Advierte que nunca debe anteponerse la estética a la funcionalidad ni posponerse ninguna decisión relevante, ya que cada aspecto debe adaptarse al uso diario.

Para Stephanie Bruss, de Designs of the Interior, un error común es optar por diseños excesivamente guiados por modas, ya que “las cocinas más exitosas transmiten una sensación personal y coherente con la arquitectura del hogar”, según recoge el medio.

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La correcta circulación alrededor de islas y muebles asegura comodidad y practicidad en la cocina renovada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Javier Burkle y Sherrell Neal, con experiencia en proyectos internacionales, destacan el impacto negativo que tienen los retrasos en la llegada de acabados o electrodomésticos sobre los plazos del proyecto.

En ese sentido, Neal aconseja empezar la obra solo cuando los elementos clave estén en el lugar o confirmados dentro del plazo pactado, con el fin de no comprometer la visión del diseño.

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Iluminación y distribución funcional

La diseñadora Amanda Lantz recomienda combinar la luz natural y las lámparas empotradas con fuentes de iluminación ambiental, como apliques o lámparas colgantes. Esto crea una atmósfera más acogedora y confortable.

El diseñador Tom Stringer señala que una isla de cocina demasiado grande puede resultar un obstáculo en vez de un apoyo práctico. Subraya que la circulación alrededor de los muebles y electrodomésticos determina en gran medida la comodidad.

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Una iluminación adecuada, que combine luz natural y artificial, transforma el ambiente y la funcionalidad diaria de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brenda Mickel, del Grupo Wiseman, advierte que si las puertas de armarios o lavavajillas chocan o dificultan el paso al abrirse, la funcionalidad se ve afectada. Recomienda cuidar la fluidez del espacio, planificando cada zona con un propósito definido.

Optimización del almacenamiento y planificación eléctrica

Según la diseñadora Liz Potarazu, la ubicación incorrecta de los enchufes es uno de los errores más habituales y genera arrepentimientos tras la reforma. Aconseja anticipar el uso de pequeños electrodomésticos y cargar dispositivos, instalando tomas accesibles para evitar limitaciones posteriores.

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La selección de superficies poco porosas y bien selladas prolonga la vida útil y facilita el mantenimiento de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sherrell Neal sostiene que la planificación eléctrica debe integrarse desde el diseño de los gabinetes, logrando así cocinas más intuitivas y eficaces. Jess Cooney sugiere complementar muebles cerrados con estantes abiertos y vitrinas para dar amplitud visual, sin renunciar al almacenamiento.

Este aspecto suele ignorarse hasta que es tarde: la falta de espacio para guardar utensilios y enseres. Lisa Simopoulos destaca que aunque los muebles no sean tan vistosos como los acabados, “brindan una comodidad diaria que supera con creces los elementos decorativos”.

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Laura Britt recomienda calcular la capacidad real de la cocina y reservar entre un 20% y un 30% adicional para futuras demandas familiares.

Reservar espacio extra para el crecimiento familiar es clave para que la cocina siga siendo funcional con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales y detalles que marcan la diferencia

En la elección de superficies y revestimientos, la selección de materiales influye directamente en la durabilidad del diseño. Mary Lambrakos aconseja evitar superficies demasiado porosas y verificar que las piedras naturales estén correctamente selladas, lo que facilita su mantenimiento y prolonga su vida útil.

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La campana extractora puede destacar como elemento arquitectónico, explica Stephanie Bruss en declaraciones recogidas por Elle Decor. Es preferible que sobresalga respecto a los gabinetes principales para potenciar su presencia visual.

Christopher Boutlier resalta la importancia de ofrecer una amplia superficie de trabajo en las encimeras cercanas a la zona de cocción, no solo unos pocos centímetros, sino espacios amplios para utensilios y platos calientes.

Evitar diseños dictados por modas pasajeras garantiza que la cocina mantenga una estética coherente con la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la cofundadora de Chairish, Anna Brockway, apuesta por dividir la cocina en zonas específicas para cristalería, utensilios o colecciones, aportando así funcionalidad y estilo.

Actualmente, materiales como el cuarzo y la cuarcita figuran entre los más recomendados por los interioristas por su resistencia y adaptación a diferentes tendencias. Al seleccionar estos detalles, los expertos valoran tanto la estética duradera como la usabilidad cotidiana, apunta el medio citado en su especial de mayo de 2024 sobre interiorismo.

Priorizar la funcionalidad y prever el suficiente almacenamiento en la reforma de la cocina otorgan ventajas diarias y duraderas, una constante verificada por los especialistas tras cada proyecto, concluye Elle Decor a partir de los testimonios recogidos.