Cultura

Así es el insólito documental donde Eric Cantona se enfrenta a su pasado y sorprende en Cannes

El francés no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable y sus momentos polémicos en una película que apuesta por la sinceridad, alejándose de los clichés y el triunfalismo que dominan otros documentales deportivos

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Así es el insólito documental donde Eric Cantona se enfrenta a su pasado y sorprende en Cannes (REUTERS/Manon Cruz)
Así es el insólito documental donde Eric Cantona se enfrenta a su pasado y sorprende en Cannes (REUTERS/Manon Cruz)

La leyenda francesa del fútbol Eric Cantona declaró que asiste a terapia desde los 20 años, pero sigue luchando con sus “demonios”, los cuales expone sin reservas en un nuevo y crudo documental sobre su vida.

Uno de los personajes más carismáticos del fútbol aceptó hablar abiertamente sobre su famoso ego explosivo y frágil en Cantona, uno de los dos documentales sobre fútbol que se estrenan esta semana en el Festival de Cine de Cannes.

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El filme, de 115 minutos, dirigido por los británicos David Tryhorn y Ben Nicholas, incluye extensas entrevistas con el exfutbolista convertido en actor, en sesiones que a veces recuerdan una larga sesión de psicoanálisis.

El documental se enriquece con testimonios del exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, y del excompañero David Beckham, además de una banda sonora impactante creada por uno de los integrantes del legendario grupo de música electrónica Orbital.

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Raya Martigny, India Hair, Avril Besson, Eric Cantona, Louise Giordano, Sophie Garagnon, Fanny Sidney y Mathias Minne, del film "Les matins merveilleux" (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Raya Martigny, India Hair, Avril Besson, Eric Cantona, Louise Giordano, Sophie Garagnon, Fanny Sidney y Mathias Minne, del film "Les matins merveilleux" (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Constantemente intento averiguar quién soy, por eso trato de actuar por instinto tanto como puedo”, afirmó Cantona. “Por supuesto, a veces las cosas se descontrolan un poco, pero eso forma parte de la vida y lo acepto”.

¿Le ha ayudado la terapia?

“He hecho mucha... Empecé a los 20 años y he continuado en distintos momentos. Es un mundo que me interesa mucho”, añadió el exfutbolista de 59 años, que también participa en el drama francés “Les Matins merveilleux” (Mañanas maravillosas) en Cannes.

En “Cantona”, el documental, se refiere repetidamente al “fuego” y al “demonio” que lleva dentro y que lo convirtió en una figura tan explosiva dentro y fuera de la cancha, pero también en alguien capaz de cambiar un partido con un pase sublime o un gol instintivo.

El filme se centra en sus cinco años llenos de títulos en el Manchester United, donde se convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol, aunque también es recordado por la patada estilo kung-fu a un aficionado tras ser expulsado en un partido ante el Crystal Palace en 1995.

El francés recibió nueve meses de suspensión

“Por supuesto, tengo muchos de ellos en la cabeza y es bueno aceptarlos”, respondió sobre sus demonios. “Hago que convivan y les gusta hacer fiesta”.

¿Efecto Mundial?

Este año hay una notable presencia del fútbol en Cannes, tradicional templo del cine de autor, con la producción argentina The Match enfocada en el recordado partido del Mundial de 1986 entre Inglaterra y Argentina, decidido por un gol tras una mano de Diego Maradona.

“En ese partido hay justicia, injusticia, belleza… todo en una olla a presión”, explicó el codirector Juan Cabral sobre ese duelo de cuartos de final, disputado cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Reino Unido y Argentina. “Ese partido contiene todos los partidos posibles de la historia”, agregó Cabral.

El director del festival de Cannes, Thierry Fremaux, afirmó en el estreno de “Cantona” que “no es porque haya un Mundial en un mes que tengamos películas sobre fútbol”.

Inter Miami vs. Al Ahly
David Beckham (Photo by Megan Briggs / Getty Images via AFP)

Los documentales sobre fútbol se han multiplicado en los últimos años, impulsados por el éxito de la serie de Netflix sobre David Beckham estrenada en 2023.

En Cannes también se anunció el viernes una nueva producción sobre el prestigioso entrenador italiano Carlo Ancelotti, dirigida por Paolo Sorrentino.

Al igual que su protagonista, “Cantona”, el documental, busca diferenciarse del resto.

“Ahora hay muchos documentales que parecen publicidad para el deportista”, señaló Tryhorn. “En cambio, Eric (Cantona) está muy dispuesto a ser brutalmente honesto y aceptar ‘así soy yo, con todos mis defectos y virtudes’. Eso es muy poco común en una película de este tipo”, concluyó.

Fuente: AFP

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