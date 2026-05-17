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La falla técnica detrás del terrible accidente de Álex Márquez en el MotoGP

Pedro Acosta tuvo un problema que le hizo perder velocidad en su KTM. Los detalles

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*El accidente de Álex Márquez

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP se vio abruptamente interrumpido tras un grave accidente en la vuelta doce, cuando Álex Márquez, del equipo Gresini Racing, sufrió un fuerte choque en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. La colisión, resultado de un fallo técnico en una moto rival, obligó a desplegar la bandera roja y dejó a varios pilotos involucrados.

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El impacto se produjo en plena lucha por la segunda posición. Márquez giró cerca de Pedro Acosta, de KTM, cuando la Ducati del hermano menor de Marc impactó el neumático trasero de la KTM tras una desaceleración repentina que, de acuerdo con el propio Acosta, se originó por un problema eléctrico en su moto: “Me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me dejó, digamos... Yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas (potencia), no con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin fuerza y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado”, explicó Acosta en una rueda de prensa en el mismo circuito el día de la carrera.

“Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico y no quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por la de KTM tanto a Álex como a Johann Zarco, que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy”, añadió.

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El impacto desencadenó una secuencia peligrosa. La Ducati de Márquez perdió estabilidad, volcó a gran velocidad y comenzó a desprender partes a lo largo del asfalto y la escapatoria. Álex fue arrojado varios metros por la inercia, quedando tendido en pista y obligando a la intervención inmediata del personal médico.

Pedro Acosta, delante de Álex Márquez (73) instantes previos al accidente del catalán (REUTERS/Nacho Doce)
Pedro Acosta, delante de Álex Márquez (73) instantes previos al accidente del catalán (REUTERS/Nacho Doce)

Más allá de Márquez y Acosta, las consecuencias del accidente se extendieron a otros competidores. Fabio Di Giannantonio fue golpeado por una rueda suelta de la moto de Álex el llegar a la siguiente curva y cayó, mientras Raúl Fernández sufrió el impacto de un fragmento de la moto accidentada. El equipo médico asistió a los pilotos en el momento y, de acuerdo con los reportes difundidos en el circuito, sus lesiones no presentaron complicaciones graves.

En los minutos posteriores, la tensión se trasladó al box de Gresini Racing, donde la madre del piloto, Roser Alenta, se acercó al centro médico para conocer el diagnóstico. De acuerdo con la información recibida en el paddock, Márquez permanecía consciente a pesar de la brutalidad del episodio y fue trasladado a un hospital para realizar estudios adicionales. Luego se confirmó que sufrió la rotura de clavícula y una vértebra.

Tras el accidente y con dos banderas rojas ya agitadas durante la jornada, las voces sobre la seguridad en pista y la decisión de continuar la competencia se intensificaron. “No es muy necesario hacer tres largadas cuando ya llevamos dos banderas rojas y hay dos pilotos en el hospital, y cuando en la última caída se han caído tres pilotos”, sostuvo el propio Acosta.

El piloto español también se refirió a las prioridades entre el espectáculo y la integridad de los corredores: “Está muy bien que el show deba de seguir, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos los que hacemos el show y muchas veces la salud de la gente debe ir por delante del show que podamos dar”.

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