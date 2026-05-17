Nuevos detalles del robo que sufrió Del Potro en su casa de Tandil: los tesoros de su carrera que se salvaron

Juan Martín Del Potro ganó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos Río 2016 (Nicolás Stulberg)

La noche del viernes, un grupo de al menos tres delincuentes desvalijó la vivienda de Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil, en la zona de Don Bosco. Los ladrones ingresaron tras romper uno de los ventanales del frente y aprovecharon la ausencia de la familia del ex tenista para recorrer todas las habitaciones y llevarse dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas, raquetas y distintos recuerdos personales. Aunque luego se confirmó que los reconocimientos más valiosos de su carrera no fueron sustraídos.

Fue Patricia Lucas, madre de Del Potro, quien descubrió el robo al regresar al domicilio. Según informó La Voz de Tandil, la mujer notó que los perros de la casa ladraban con gran agitación y luego encontró uno de los ventanales del frente destrozado. La estimación del entorno familiar es que, en el momento en que ella ingresaba a la propiedad, los delincuentes probablemente estaban saliendo.

PUBLICIDAD

Tras el llamado a las autoridades, la policía y personal de fiscalía permanecieron en el lugar durante varias horas, retirándose cerca de las 5 de la madrugada. La investigación quedó a cargo de personal de la Comisaría Primera junto a la SubDDI Tandil. Hasta el momento no hay detenidos ni objetos recuperados.

Uno de sus hitos más importantes: el Us Open 2009 (Reuters)

El análisis de las imágenes de vigilancia permitió establecer que al menos uno de los integrantes del grupo cumplió funciones de campana, alertando a sus cómplices sobre los movimientos en el exterior. Las cámaras revisadas corresponden a la propia vivienda de la familia Del Potro, a las de vecinos de la zona y a las del Centro de Monitoreo municipal, aunque las autoridades manejan la pesquisa con hermetismo.

PUBLICIDAD

Entre los objetos sustraídos, La Voz de Tandil precisó que los ladrones se llevaron las alianzas de los padres del ex tenista, joyas, cadenitas, dinero, trofeos, medallas, raquetas y ropa. También sustrajeron distintos recuerdos que la familia conservaba del padre de Del Potro, fallecido hace algunos años. Al abandonar la vivienda, los asaltantes saltaron un alambrado, donde quedaron tiradas algunas pertenencias robadas: remeras, muñequeras, vinchas y cartas.

Con todo, el entorno de La Torre confirmó a La Voz de Tandil que los delincuentes no se llevaron las piezas de mayor valor simbólico de la colección del ex deportista. Las medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis permanecen en poder de la familia y no formaron parte del botín.

PUBLICIDAD

Del Potro con la réplica de la Copa Davis (Adrián Escandar)

Esos objetos representan los logros más destacados de una carrera de 17 años en el circuito profesional. Del Potro ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009, torneo en el que también llegó a la final en 2018.

En los Juegos Olímpicos, obtuvo la medalla de bronce en Londres 2012 -tras vencer a Novak Djokovic, se convirtió en el primer argentino en lograr una medalla olímpica en individuales masculinos- y la presea de plata en Río de Janeiro 2016. La Copa Davis la ganó en 2016, en la única ocasión en que Argentina conquistó ese título.

PUBLICIDAD

Del Potro se retiró del tenis profesional en 2022 y actualmente se desempeña como embajador de Roland Garros Junior, entre otras actividades vinculadas al deporte en el que brilló.

De acuerdo con los primeros datos extraoficiales relevados por los medios tandilenses, los asaltantes se tomaron el tiempo necesario para llevar adelante el golpe, lo que hace suponer que contaban con información previa sobre los objetos de valor y sobre el estado de ocupación de la propiedad al momento del ingreso.

PUBLICIDAD