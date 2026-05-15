La boina de John Travolta, el guiño que revolucionó Cannes y llegó con una Palma de Oro inesperada

John Travolta redefine el protocolo de la alfombra roja en Cannes 2026 al optar por un traje sastre negro de tres piezas y accesorios poco convencionales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cuando John Travolta apareció este viernes en la alfombra roja de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes 2026, los flashes no solo celebraron la llegada de una leyenda, sino también una ruptura con las convenciones. A sus 72 años, el actor estadounidense se presentó con un atuendo que desvió todas las miradas y marcó el tono de la cuarta jornada en la que recibió, por sorpresa, una Palma de Oro de honor.

El actor sorprende al incorporar una boina de lana marfil, desafiando la etiqueta tradicional y rindiendo homenaje al cine francés REUTERS/Marko Djurica

En lugar del tradicional esmoquin que suele dominar la alfombra roja, el actor recordado por sus papeles icónicos en Grease (1978) y Saturday Night Fever (1977) apostó por un traje sastre negro de tres piezas, americana de solapa de muesca y chaleco abotonado, acompañado por una camisa de tono crema y una corbata de seda marfil.

PUBLICIDAD

Este cambio cromático suavizó el contraste habitual en el pecho y conectó de forma directa con el accesorio más comentado de la noche: una boina de lana marfil, dispuesta con volumen y de lado, que evocó el espíritu bohemio y romántico del cine francés.

El propio Festival de Cannes subrayó la singularidad de este gesto. Incorporar una boina en la alfombra roja, donde la etiqueta exige cabezas descubiertas por la noche se interpretó como un guiño cultural y una declaración de independencia estética.

PUBLICIDAD

Gafas redondas con cristales ahumados y pañuelo satinado aportan una vibra intelectual y equilibran el conjunto REUTERS/Manon Cruz

Accesorios y detalles que marcan la diferencia

La elección de los complementos contribuyó a definir el nuevo perfil del nacido en Nueva Jersey. Las gafas redondas de montura metálica y cristales ahumados resaltaron una vibra intelectual y madura, mientras que un pañuelo satinado, apenas visible en el bolsillo del pecho, equilibró la composición general. Los mocasines de piel negra sustituyeron a los zapatos oxford, consolidando una imagen relajada pero cuidadosamente calibrada.

El director lució además una barba perfectamente perfilada y cabello rapado bajo la boina. Esta elección reforzó la simetría del rostro y dotó de estructura a la silueta, un detalle que permitió que los accesorios se integraran de manera armónica y destacaran sobre el clásico fondo negro del traje.

PUBLICIDAD

La barba perfilada y el cabello rapado bajo la boina refuerzan la simetría facial y otorgan estructura a la silueta REUTERS/Gonzalo Fuentes

La noche de la Palma de Oro

El cambio de imagen coincidió con un reconocimiento inesperado. Travolta recibió la Palma de Oro de honor de manos de Thierry Frémaux, delegado general del festival, quien lo sorprendió durante la presentación de su ópera prima como director, “Propeller One-Way Night Coach” (“Ven a volar conmigo”).

El actor se mostró visiblemente emocionado: “No puedo creerlo. Me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería esto”, le dijo a Frémaux. También reconoció el valor simbólico del galardón: “Para mí, este premio es más que un Oscar”.

PUBLICIDAD

La película, inspirada en una novela escrita por el propio Travolta en 1997, explora su pasión por la aviación y se presentó fuera de competición, en compañía de su hija Ella Bleu Travolta, quien forma parte del elenco. El festival informó que el actor acumula más de 9.000 horas de vuelo y ha pilotado en varias de sus películas, como “Mira quién habla” y “Alarma nuclear”.

Otros looks destacados de la cuarta jornada

Léa Seydoux

Léa Seydoux deslumbra con un vestido de alta costura negra, escote Bardot rígido y plisados ultraestructurados que fusionan teatralidad y elegancia REUTERS/Marko Djurica

Léa Seydoux, actriz francesa y referente de la moda internacional, se impuso como embajadora de la elegancia con un vestido que fusionó la suntuosidad de la alta costura clásica y una teatralidad oscura.

PUBLICIDAD

El diseño resaltó por un escote Bardot rígido, hombros caídos que enmarcan la línea de las clavículas y el cuello. Las mangas y la falda presentaron un plisado de acordeón ultraestructurado, generando volumen dramático y juego de luces con cada movimiento. El negro absoluto, apoyado en la riqueza de materiales como el terciopelo y el satén, estableció un contraste entre la opacidad del cuerpo y el brillo de las extremidades.

Seydoux optó además por ondas al estilo Viejo Hollywood y labios rojos intensos. Una gargantilla de diamantes concentró la atención en la alta joyería y en el rostro, logrando un impacto magnético.

PUBLICIDAD

Cara Delevingne

Cara Delevingne apuesta por un vestido columna de crepé negro, escote halter y volantes laterales, enfatizando una estética gótica y vanguardista REUTERS/Marko Djurica

Cara Delevingne, actriz, modelo y activista británica, desafió los códigos tradicionales de gala con un vestido columna de corte limpio, escote halter que sube hasta un cuello alto texturizado y una cascada lateral de volantes orgánicos que recorre el perfil del cuerpo.

El crepé negro mate otorgó sobriedad, mientras el reverso de los volantes reveló un matiz translúcido o rojizo. El diseño jugó con la tendencia sideboob de forma elegante al dejar la espalda y costados expuestos.

PUBLICIDAD

Delevingne eligió un peinado tirante hacia atrás y una coleta pulida que despejan el rostro, permitiendo que la estructura del vestido sea la protagonista. Sus cejas definidas y los labios borgoña reforzaron el aire gótico y misterioso del look.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse

Barbara Palvin y Dylan Sprouse combinan camisa blanca de popelín y traje negro con detalles vanguardistas, logrando un contraste sofisticado y fresco en la alfombra roja REUTERS/Marko Djurica

Barbara Palvin, modelo húngara y embajadora de firmas de lujo, reinterpretó el concepto de gala con una camisa blanca de popelín, mangas remangadas y botones abiertos, evocando la estética de los años 90.

PUBLICIDAD

La falda de talle alto en negro, fajín ancho y cola kilométrica sumaron dramatismo y sofisticación, mientras las ondas naturales en el cabello aportaron frescura.

Dylan Sprouse, actor estadounidense conocido por su trabajo en cine y televisión, la acompañó con un traje negro de corte impecable, camisa blanca de cuello mao cerrada hasta el último botón y americana con broche de diamantes. El pantalón clásico y los zapatos oxford completaron un estilismo donde la sastrería se combina con detalles vanguardistas, logrando que la pareja destaque sin caer en uniformidad.

Marion Cotillard

Marion Cotillard desafía el dress code con un slip dress de cuero negro ultrafino y detalles dorados, consolidando un estilo de sofisticación rebelde REUTERS/Sarah Meyssonnier

Marion Cotillard, actriz francesa ganadora del Oscar y musa de la maison Chanel, desafió el dress code de Cannes con un slip dress confeccionado en cuero negro de napa ultrafino.

Los tirantes finos y el aplique metálico dorado con logotipo marcaron la cintura, que cayó hacia la cadera en corte drop-waist. La falda de paneles circulares incorporó bolsillos funcionales con aire urbano. El bajo del vestido se remató con una franja de textura deshilachada o efecto plumas, aportando movimiento y suavidad visual.

Cotillard optó además por un recogido desenfadado, pendientes mínimos y sandalias de tacón fino, consolidando un look de sofisticación rebelde y simplicidad francesa.

Simone Ashley

Simone Ashley opta por un vestido sirena en rojo carmesí con escote palabra de honor y joyas de diamantes, evocando el glamour clásico de Hollywood REUTERS/Manon Cruz

Simone Ashley, actriz británica reconocida por su papel en la serie “Bridgerton”, apostó por el glamour clásico en un vestido sirena palabra de honor, que se ciñó al cuerpo y explotó en una falda de plisados soleil con una cola fluida. El raso o tafetán en rojo carmesí resaltó con un brillo satinado que capta la luz, creando profundos contrastes en los pliegues. La gargantilla de diamantes y los pendientes a juego añadieron lujo al escote desnudo. Su melena peinada hacia un lado con ondas abiertas aportó el toque de diva y refuerza la estética de la época dorada del cine.

Andie MacDowell

Andie MacDowell luce un vestido de gasa negra con escote asimétrico y cabello gris suelto, celebrando la autenticidad y la elegancia natural REUTERS/Marko Djurica

Andie MacDowell, actriz estadounidense y referente de la belleza natural, se decidió por un vestido largo de gasa negra con escote asimétrico y tirantes cruzados sobre el pecho, generando discretos cut-outs en la cintura. La falda cayó con fluidez y ligereza, permitiendo que la seda translúcida se mueva con la brisa de Cannes. Su cabello gris plateado, peinado con volumen y movimiento, se convirtió en símbolo de orgullo y madurez. Un maquillaje fresco y una sonrisa amplia completaron un estilismo vital, donde la autenticidad es el mejor accesorio.